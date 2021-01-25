Бюджетный рост: в РФ повысят доступность высшего образования

В предстоящем учебном году в вузах дополнительно выделят почти 34 тыс. бюджетных мест . В общей сложности на бесплатное обучение по программам высшего образования смогут претендовать не менее 60% выпускников школ. Об этом Владимир Путин заявил во время встречи с учащимися университетов по случаю Дня российского студенчества . Президент также отметил, что текущая эпидемиологическая ситуация дает возможность постепенно снимать коронавирусные ограничения и возвращаться к нормальному учебному ритму. Во время беседы с молодыми людьми глава РФ затронул не только тему образования, но и обсудил актуальные политические вопросы. В частности, он ответил на вопрос о дворце под Геленджиком и рассказал об отношении к несанкционированным митингам .

Получить опыт

В Татьянин день Владимир Путин пообщался по видеосвязи с представителями высших учебных заведений сразу из нескольких городов и регионов страны — Казани, Самары, Смоленска, Уфы, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Саранска и Крыма. В начале встречи президент заверил студентов, что дистанционный формат образования — исключительно временная мера. По его словам, в целом эпидемиологическая ситуация в РФ постепенно стабилизируется , в частности улучшается обстановка в Москве. А это, в свою очередь, «дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения, возвращаться к нормальному учебному ритму», подчеркнул он.

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с учащимися высших учебных заведений по случаю Дня российского студенчества Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

— У нас уже количество тех, кто выздоровел, больше, превышает количество тех, кто заболел. А количество инфицированных снижается, вот уже стало меньше 20 тыс., — уточнил глава РФ.

Тем не менее он уверен, что полученный опыт и лучшие наработки дистанционного образования надо использовать и впредь, чтобы наращивать «цифровой потенциал» отечественных вузов . По его мнению, для огромной по территории страны чрезвычайно важно иметь такую возможность, как онлайн-обучение.

— Закрытие школ из-за угрозы распространения коронавируса, по данным ЮНЕСКО, затронуло более 90% учащихся во всем мире. И почти во всех странах отмечалось, что учителя оказались недостаточно подкованы в цифровом плане, а родители недовольны организацией учебного процесса, — пояснила «Известиям» директор «Института прогрессивного образования» Анна Маркс.

Это касается и России, где материально-технически готовы оказались далеко не все учебные заведения. И если в крупных городах с этим получалось справляться, то для небольших населенных пунктов это стало серьезной проблемой, добавила эксперт. Помимо этого, возникали сложности с техническим оснащением на дому — далеко не все в РФ, не говоря уж о малоимущих, могут позволить себе иметь или оперативно приобрести современные гаджеты на каждого члена семьи. Также возникают проблемы с интернетом и его скоростью, подытожила Анна Маркс.

Между тем Владимир Путин отметил, что для властей качественное наращивание потенциала сети современных вузов на всей территории России остается одним из главных приоритетов. В связи с этим в предстоящем учебном году дополнительно будет выделено еще почти 34 тыс. бюджетных мест . Преимущественно их получат региональные вузы. В общей сложности на бесплатное обучение по программам высшего образования смогут претендовать не менее 60% выпускников российских школ, добавил он. Доступность высшего образования — крайне значимый вопрос с точки зрения развития общества и страны, однако не менее важно и его качество и современный уровень, считает Владимир Путин.

— Ни для кого не секрет, что наши выпускники высоко котируются за рубежом как специалисты в сферах кибербезопасности, анализа данных, машинного обучения и многих других. Это своеобразная невидимая «охота за умными головами» второго десятилетия XXI века. Сегодня особенно важно не допустить «утечки» самых ценных научных кадров буквально со студенческой скамьи, — заявил «Известиям» ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

По его словам, развитие IT-индустрии и биотехнологий в России — одно из самых быстрорастущих направлений в Европе. Контрольные цифры приема в вузы на специальности, связанные с химией, информатикой и информационной безопасностью, также ежегодно растут, отметил он.

Участники встречи также смогли задать вопросы Владимиру Путину. Во время беседы президент, например, положительно оценил возможность учреждения института наставничества для студентов-медиков , так как в этой сфере особо требуются практические навыки. Кроме того, он сообщил, что государство намерено продолжить увеличивать количество мест в общежитиях. На эти цели власти планируют до 2024 года выделить свыше 27 млрд рублей . Однако для дальнейшего улучшения жилищных условий студентов важно не забывать о привлечении средств со стороны частных структур.

— Потому что наши крупные компании, предприятия, которые заинтересованы в получении хороших специалистов, конечно, могли бы и должны бы, на мой взгляд, подумать о том, в каких условиях они живут, — заявил президент.

Глава РФ также пообещал обсудить вопрос о госфинансировании расходов студенческих спортивных команд . Один из участников дискуссии посетовал, что при выездах на соревнования зачастую возникают трудности с оплатой питания, проезда или жилья.

Скучно, девочки

Молодых людей, однако, интересовали не только проблемы, связанные с обучением, но и политические темы. В частности, президенту задали вопрос о недавнем фильме Алексея Навального, который в своем видео рассказал о «тайном дворце Путина» в Геленджике .

— Я не смотрел этого фильма, просто за отсутствием свободного времени для просмотра такой информации, но листал видеоподборки, которые мне помощники принесли. Сразу хочу ответить на ваш вопрос: ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда , — отреагировал президент.

По его мнению, с помощью подобных вбросов россиянам лишь пытаются «промыть» мозги. При этом он напомнил, что эта информация муссируется уже на протяжении нескольких лет. Владимир Путин добавил, что в отношении любой подобной недвижимости должны быть какие-то документы или хотя бы оформления у нотариуса.

Президент РФ Владимир Путин Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

— Вместо всего этого что? Разместили мою фотографию или мое плавание стилем баттерфляй (я так корявенько, но иногда люблю так поплавать) в каком-то бассейне, где я никогда не был. Я не знаю, что это за бассейн . Но я так плавал. Когда и где? В Енисее в 2016 году. В таких случаях это просто компиляция, это монтаж. Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать: « Скучно, девочки ». Хоть чего-нибудь придумали бы еще, — добавил он.

Тем не менее президент признал, что часть людей, о которых говорится в расследовании, он действительно знает. Некоторые из них приятели, бывшие коллеги, знакомые или дальние родственники. Однако в ролике речь идет и о личностях, которых президент никогда не видел в глаза. Так или иначе, упомянутые в фильме знакомые президента занялись бизнесом задолго до знакомства с ним , сообщил Владимир Путин. При этом президент подчеркнул, что лично его бизнес никогда не интересовал.