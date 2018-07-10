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Бюджетное уравнение: с чем связаны планы НАТО существенно увеличить расходы на оборону

10 июля 2018, 20:39  •  49 • В мире
Европейские члены НАТО и Канада до 2024 года намерены увеличить свой вклад в бюджет альянса практически в два раза — на $266 млрд. В 2018 году ожидаемые вложения всех входящих в блок стран, за исключением США, составят порядка $307 млрд. В преддверии саммита глав государств — членов НАТО в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что вопрос распределения бюджетного бремени займёт важное место в повестке дня. Между тем президент США Дональд Трамп не раз критиковал европейцев за то, что они тратят недостаточно средств на оборону. Эксперты, в свою очередь, считают, что Вашингтон пытается переложить расходы на своих союзников, поскольку экономика страны не справляется с такими тратами.
 
новая штаб-квартира НАТО в Брюсселе globallookpress.com © Benoit Doppagne
 

Европейские страны и Канада нарастят оборонные расходы на $266 млрд в ближайшие несколько лет. Такое заявление сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в преддверии саммита НАТО, который пройдёт в Брюсселе 11—12 июля.

«Мы ожидаем, что европейские союзники и Канада дополнительно выделят $266 млрд на оборону до 2024 года», — заявил Столтенберг.

По его словам, вопрос военных расходов и распределения бюджетного бремени между членами НАТО займёт важное место в повестке дня брюссельского саммита глав государств — членов НАТО. В ходе пресс-конференции Столтенберг напомнил, что в 2014 году союзники договорились перейти от политики сокращения оборонных трат к их увеличению и установили планку в 2% ВВП, которые страна — член НАТО должна расходовать на военные нужды.

«Мы ожидаем, что в этом году восемь стран НАТО потратят по меньшей мере 2% ВВП на оборону — в сравнении со всего тремя странами НАТО в 2014-м», — заявил Столтенберг.

Он вновь добавил, что 2018-й станет четвёртым подряд годом, когда траты альянса на оборону вырастут, включая расходы на проведение операций и инвестиции в новое снаряжение.

«Десятилетиями наши нации сокращали военные расходы на миллиарды долларов, теперь они прибавляют миллиарды долларов», — отметил Столтенберг.

For the 4th consecutive year there is a real increase in defence spending across #NATO European Allies and Canada. The first figures for 2018 show that defence spending is up by 3.8%. pic.twitter.com/Weh6TIOCOU

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 7 июня 2018 г.

Столтенберг добавил, что в ходе саммита будет обсуждаться борьба с терроризмом, включая создание военных школ в Ираке и поддержку ключевых партнёров НАТО на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Кроме того, страны альянса обсудят меры реагирования на гибридные угрозы.

Генсек альянса также анонсировал возможное принятие на встрече новой инициативы, направленной на укрепление обороны и повышение уровня боеготовности сил НАТО, — инициативы о «Четырёх тридцатках».

«Это обязательство иметь к 2020 году 30 механизированных батальонов, 30 воздушных эскадрилий и 30 боевых судов, готовых вступить в бой в течение 30 дней или меньше», — рассказал Столтенберг.

Он отметил, что в ходе брюссельского саммита члены НАТО намерены предложить Македонии начать переговоры о присоединении к альянсу, как только будет завершена процедура переименования государства в Республику Северная Македония.

Столтенберг добавил, что во второй день саммита пройдут переговоры с лидерами Финляндии и Швеции, а также обсуждение региональных вызовов и оборонных реформ с представителями Грузии и Украины. Завершится встреча переговорами по афганской проблеме.

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При этом, отвечая на уточняющий вопрос журналиста, Столтенберг подчеркнул, что увеличение расходов альянса предпринимается не в угоду Вашингтону, а в интересах всех стран — членов НАТО.

«Европейские союзники и Канада не должны увеличивать оборонные расходы, чтобы угодить США. Они наращивают траты, поскольку это в их собственных интересах безопасности... Причина заключается в том, что это необходимо, потому что мы живём во всё более непредсказуемом мире. Сильное НАТО — это хорошо как для ЕС, так и для США», — добавил Столтенберг.

Он отметил, что страны альянса должны минимизировать влияние имеющихся расхождений во взглядах на работу НАТО между Соединёнными Штатами и их союзниками.

Также, по мнению генсека, государства альянса должны минимизировать влияние на НАТО торговых войн между США и ЕС. Кроме того, Столтенберг поприветствовал грядущую встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.

«Я приветствую встречу президентов Путина и Трампа, которая полностью соответствует принципу НАТО в отношении России: диалог и сдерживание... Я думаю, что встреча важна, поскольку диалог важен в контексте высокой напряжённости. Мы приветствуем любые меры, которые могут снизить напряжённость, но также важно, чтобы НАТО оставалось единым», — отметил генсек.

  • Reuters

«Мы инвестируем в нашу собственную безопасность»

Незадолго до пресс-конфренции Столтенберга в Брюсселе прошла его встреча с президентом Европейского совета Дональдом Туском и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, которые подписали новую совместную декларацию о сотрудничестве между Евросоюзом и НАТО.

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«Перед лицом сложной и неопределённой обстановки в области безопасности мы должны работать вместе, чтобы обеспечить безопасность наших стран и граждан. И это именно то, что мы делаем», — заявил Столтенберг в ходе церемонии подписания декларации.

В свою очередь, Юнкер назвал партнёрство ЕС и НАТО основополагающим, связав его с вопросами безопасности и здравого смысла.

«22 члена Евросоюза входят в альянс, и почти 95% населения ЕС живут в странах НАТО», — заявил Юнкер.

«Мы инвестируем в нашу собственную безопасность и нашу оборону. Вот почему в рамках нашего нового бюджетного предложения Европейская комиссия предложила увеличить расходы на оборону: €27,5 млрд начиная с 2021 года по будущему долгосрочному финансовому плану 2021—2027 годов», — добавил глава Еврокомиссии.

При этом президент Европейского совета Дональд Туск напомнил американскому лидеру Дональду Трампу, что у Соединённых Штатов нет и не будет лучшего союзника, чем ЕС.

Dear @realDonaldTrump. US doesn’t have and won’t have a better ally than EU. We spend on defense much more than Russia and as much as China. I hope you have no doubt this is an investment in our security, which cannot be said with confidence about Russian & Chinese spending :-)

— Donald Tusk (@eucopresident) 10 июля 2018 г.

«Дорогой Дональд Трамп! У США нет и не будет лучшего союзника, чем ЕС. Мы тратим на оборону гораздо больше, чем Россия, и столько же, сколько Китай. Я надеюсь, у вас нет сомнений в том, что это инвестиции в нашу безопасность, чего мы не можем с уверенностью сказать о тратах России и Китая», — написал Туск в Twitter.

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Этот пассаж стал ответом на жёсткую позицию в отношении большинства членов НАТО, которую 45-й президент США занял с момента своей инаугурации. Трамп не преминул о ней напомнить и в преддверии саммита Североатлантического альянса в Брюсселе.

Getting ready to leave for Europe. First meeting - NATO. The U.S. is spending many times more than any other country in order to protect them. Not fair to the U.S. taxpayer. On top of that we lose $151 Billion on Trade with the European Union. Charge us big Tariffs (& Barriers)!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 июля 2018 г.

«Готовлюсь к отъезду в Европу. Первая встреча — саммит НАТО. Соединённые Штаты тратят в разы больше, чем любая другая страна, чтобы защищать их. Это несправедливо по отношению к американским налогоплательщикам. Помимо этого мы теряем $151 млрд на торговле с Европейским союзом. Они (европейцы. — RT) взимают с нас большие пошлины (и создают барьеры)», — написал Трамп в Twitter за несколько часов до выступления Столтенберга.

NATO countries must pay MORE, the United States must pay LESS. Very Unfair!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 июля 2018 г.

«Страны НАТО должны платить больше, Соединённые Штаты — меньше. Очень несправедливо!» — ещё раз подчеркнул Трамп час спустя.

Поясним: согласно опубликованному 10 июля отчёту, ожидается, что бюджет НАТО в 2018 году составит $1,013 трлн. При этом доля Соединённых Штатов в военных расходах альянса составляет почти 70% ($706 млрд). В пятёрку стран НАТО, тратящих на оборону наибольшие суммы в абсолютном выражении, также входят Великобритания ($61,5 млрд, 6%), Франция ($52 млрд, ~5%), Германия ($51 млрд, ~5%) и Италия ($25,8 млрд, ~2,5%).

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При этом в переводе оборонных расходов на долю ВВП страны лишь пять из 29 стран альянса выполняют поставленные цели по тратам в 2% ВВП. Это США (3,5%), Греция (2,27%), Эстония (2,14%), Великобритания (2,1%) и Латвия (2%). Максимально близки к достижению этого показателя также Польша (1,98%), Литва (1,96%) и Румыния (1,93%).

В связи с этим у Вашингтона есть претензии к большинству членов военного блока, в том числе к Парижу, Берлину и Риму, которые тратят на коллективную оборону соответственно 1,81%, 1,24% и 1,15% ВВП.

  • Зал заседаний в штаб-квартире НАТО в Брюсселе © Jakub Dospiva/CTK
  • globallookpress.com

«НАТО не может существовать без угроз»

По мнению эксперта Центра исследований проблем безопасности РАН политолога-американиста Константина Блохина, заявление Столтенберга о планах наращивания финансирования НАТО связано с позицией Вашингтона не столько из-за требований Дональда Трампа, сколько из-за структурообразующей роли США в альянсе.

«Во-первых, для Америки сейчас расходы стали обременительны. Тот либеральный мировой порядок, который США создавали после Второй мировой войны, оказался невыгоден им. Штаты ушли в минус, стали проигравшей стороной, их торговый дефицит перевалил уже за $800 млрд, внутренний долг — $21 трлн. Они это всё тянут и утрачивают конкурентоспособность, становятся менее эффективными», — отметил эксперт.

«У Трампа нет иного выбора, кроме как перераспределить все расходы между своими союзниками и попытаться вывести Америку хотя бы в ноль. Экономика США растёт, но всё равно недостаточно эффективна. Поэтому военно-промышленный комплекс используется для её разгона», — подчеркнул собеседник RT.

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Он отметил, что вторым аспектом в этом вопросе является идеологическая составляющая. В свете существенного раскола западного мира по многим проблемам консолидация Запада возможна лишь при наличии какой-то угрозы.

«Конечно, для них это Россия. НАТО не может существовать без угроз — такова его природа. Здесь главную скрипку пытается играть Тереза Мэй. Она пытается замаскировать свои внутренние проблемы и консолидировать Запад. Потому что с проблемами Америке одной не справиться, — рассказал политолог. — Запад должен быть монолитом. Им нужен консолидированный блок, чтобы преодолеть геополитические проблемы. Это вопрос солидарности внутри трансатлантического сообщества».

В свою очередь, зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с RT также не стал безусловно напрямую связывать курс НАТО на увеличение оборонных расходов с позицией Трампа.

«Столтенберг, как представитель натовской бюрократии, просто выискивает ресурсы, которые дальше будут распределять и тратить. Поэтому в НАТО сейчас пугают друг друга, себя, весь мир российской угрозой, как раньше пугали советской, — чтобы держаться на плаву, сохранять, а то и наращивать свои собственные оклады и штатные позиции. Идёт борьба за самосохранение этой бессмысленной с точки зрения современной политической ситуации организации», — заявил сенатор.

По его словам, на Западе продолжают политику использования фобий для получения финансирования различных проектов и организаций, что вовсе не способствует снижению напряжённости в мире.

«Возможна связь с Трампом, но заявления были до него, будут и после. Люди ищут себе доходы. Единственный доход возможен за счёт русофобии и прочих фобий. Такого рода политика не способствует снижению международной напряжённости», — подытожил Климов.

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