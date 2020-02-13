Бюджет в море: для чего ВМС США планируют закупить рекордное количество противокорабельных ракет

Новый бюджет Военно-морских сил США на предстоящий финансовый год предусматривает закупку до 2025 года 850 новейших противокорабельных крылатых ракет. Усиление арсенала ракет морского базирования Пентагон мотивирует в том числе растущей активностью со стороны флота Китая и России. Эксперты считают, что американские ВМС хотят сократить отставание от Москвы и Пекина, которые активно разрабатывают и принимают на вооружение новые корабельные ракеты, в том числе и гиперзвуковые.

Проект бюджета Военно-морских сил США на 2021 фискальный год предусматривает закупку рекордного числа новых противокорабельных ракет с 2020 по 2025 год.

В ходе представления бюджетных предложений на 2021 год в конгрессе замминистра ВМС США по бюджету, начальник финансового управления американских ВМС контр-адмирал Рэнди Крайтс отметил, что выделение $4,9 млрд в рамках бюджета на закупку нового вооружения, в том числе 850 высокоточных крылатых ракет, необходимо для противодействия Китаю.

«Китай нарастил численность своего боевого флота примерно до 355 надводных кораблей. Это произошло за последние десять лет, когда фокус Пекина сместился с наращивания сил обороны страны на реализацию его экспансионистских устремлений в морской сфере по всему миру. На фоне ожидаемого роста масштабов всемирной торговли и степени непредсказуемости важность военно-морской мощи США высока как никогда», — приводит Defense News слова американского военачальника.

Стоит отметить, что бюджет американского флота на закупку вооружений вырос на $800 млн по сравнению с 2020-м и на $1,5 млрд по сравнению с 2016 годом.

Ракетный набор

ВМС США планируют укрепить свой арсенал ракетного противокорабельного вооружения тремя видами ракет. Согласно данным Defense News, палубные истребители морской авиации F/A-18 E/F Super Hornet будут оснащены противокорабельными крылатыми ракетами дальнего действия LRASM (Long-Range Anti-Surface Missile).

Разработчик и производитель — компания Raytheon — утверждает, что ракеты LRASM способны обнаруживать и уничтожать отдельные цели среди групп кораблей и судов даже в условиях подавления GPS-сигналов и связи. Ракета несёт боевой заряд массой 454 кг и может преодолевать расстояние до 930 км (при установке датчика и другого оборудования — до 560 км). По заверениям разработчиков, одна LRASM сможет уничтожить корабль противника водоизмещением до 9 тыс. тонн.

LRASM на истребителе F/A-18

© U.S Navy

Оптико-электронные системы ракеты позволяют ей самостоятельно идентифицировать и выбирать нужную цель. Запуск LRASM происходит вне зоны ПВО корабля противника. До 2025 года ВМС США получат 210 таких ракет.

Кроме того, ракетный арсенал американского флота будет усилен модернизированными ракетами «Томагавк». С помощью модификации компанией Raytheon они будут преобразованы в морские ракеты Maritime Strike Tomahawk (MST) и смогут поражать как стационарные наземные, так и движущиеся морские цели на дальности 1,6 тыс. км. Предполагается, что ВМС США получат 451 технический комплект, необходимый для модернизации уже имеющихся на вооружении ракет.

Также Пентагон планирует закупить 189 противокорабельных ракет Naval Strike Missile, которые будут устанавливаться на корабли меньшего водоизмещения, чем крейсер и эсминец, что существенного повысит их боевые возможности. Ракеты имеют дальность стрельбы около 185 км и осуществляют полёт на малых высотах для ухода от радарного обнаружения. Naval Strike Missile обладает инфракрасной системой обнаружения цели для наведения на индивидуальную цель в плотной группе корабля противника.

Кроме 850 противокорабельных ракет, американский флот намерен закупить 775 ракет Standard Missile-6 (SM-6), которые предназначены для системы ПРО Aegis, но могут применяться и для пусков по надводным целям.

Всего за пять лет американский флот получит более 1,6 тыс. ракет морского базирования, что существенно превосходит показатели закупок за последние несколько лет.

Военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с RT отметил, что, несмотря на то что ВМС являются для Пентагона одним из важнейших компонентов структуры вооружённых сил, сейчас американские военные пытаются нагнать другие державы в сфере ракетного оружия морского базирования.

«Приоритетное направление США — флот, на втором месте — Военно-воздушные силы и, соответственно, на последнем месте — Сухопутные войска. Встал вопрос о перевооружении США на новый вид противокорабельных ракет. Это продиктовано отставанием Вашингтона от России, у которой есть ракеты «Циркон» и «Кинжал», от Индии с гиперзвуковой ракетой BrahMos-II и от Китая, который также ведёт разработку подобных комплексов», — пояснил эксперт.

Как напомнил Леонков, руководители различных комитетов Пентагона неоднократно заявляли, что США нужно разрабатывать программы гиперзвукового вооружения для ВМС, чтобы американские морские силы могли противостоять России и Китаю, которые достаточно быстро развивают свои вооружения в этой сфере.

Кроме того, предположил эксперт, с помощью внешнеполитических методов Вашингтон может навязать эти ракеты и своим союзникам в Тихоокеанском регионе, чтобы обеспечить ещё большим количеством контрактов корпорации Raytheon и Lockheed Martin.

«Когда у США обострился конфликт с КНДР, они заставили Южную Корею и Японию купить противовоздушные комплексы ТHAAD. Скорее всего, при необходимости США могут также принудить своих союзников на Тихом океане, включая Японию и Австралию, закупать эти ракеты», — пояснил Леонков.

Тихоокеанская конфронтация

Предложения о рекордных закупках морского вооружения на нужды ВМС США поступили на фоне заявлений Вашингтоне об угрозе национальной безопасности, которую якобы представляют Китай и Россия. Так, к обзору, составленному в рамках подготовки военного бюджета США на 2021 год, была приложена схема, которая демонстрировала зоны повышенной активности морских сил РФ и КНР.

В описании к схеме указывалось, что Москва и Пекин якобы «наращивают интенсивность своих морских операций». В частности, в документе отмечается разработка и строительство Россией новейших «тихих подлодок».

Ракетный эсминец Kee Lung и корабли ВМС Китая

Reuters

© Tyrone Siu

В конце ноября 2019 года глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Филип Дэвидсон заявил, что американский флот активизировал свою деятельность в Южно-Китайском море. По словам американского военачальника, ВМС несколько раз провели в регионе учения, а также манёвры по обеспечению свободы навигации и судоходства. Адмирал подчеркнул, что США наращивают военную активность в регионе в ответ на «более широкую» угрозу со стороны Китая.

В свою очередь, бывший сотрудник комитета сената по вооружённым силам Эрик Сэйерс заявил в интервью изданию Defence News, что бюджет, предложенный представителями ВМС США, знаменует поворотный момент с точки зрения задач по борьбе с кораблями противника — направления, которому Пентагон долгое время уделял меньше внимания.

«В этом бюджете здорово отражено намерение ВМС США наконец серьёзно подойти к вопросу о качественных и количественных параметрах арсенала противокорабельных ракет... Запрос на приобретение противокорабельных ракет большой дальности LRASM и морских ударных ракет NSM и «Томагавк» знаменует поистине поворотный момент в плане серьёзного отношения к расходам на антикорабельные средства», — приводит издание слова Сэйерса.

Как отметил в беседе с RT военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин, у США достаточно большой флот, поэтому такое количество противокорабельных вооружений необходимо, чтобы обеспечить ими все корабли.

«Россия тоже за последнее время увеличила количество крылатых ракет. Российская армия вооружается, чтобы в нужный момент остановить противника. Против каждого оружия у нас есть свои системы противодействия. Есть много средств, с помощью которых можно противостоять такому количеству противокорабельных ракет, в том числе с помощью авиации и подводных лодок», — рассказал Виктор Литовкин.

В свою очередь, Алексей Леонков отметил, что российские корабли отличаются современными ракетными и пушечными комплексами, которые смогут защитить их от нового американского ракетного вооружения морского базирования.

«Есть универсальный сценарий, который позволяет снизить подобную угрозу — бить противокорабельные ракеты на дальних рубежах, что может сделать «Циркон». Кроме того, Россия совершенствует системы обнаружения корабельных ударных группировок, чем занимаются подводные лодки, например, проекта 885 «Ясень», которые на дальних рубежах обнаруживают корабельные соединения и мешают им работать по российским кораблям. Если же флот будет действовать в 2 тыс. км от российских границ, то его могут поддержать авиационные комплексы типа «Кинжал», — заключил эксперт.