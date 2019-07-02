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Бюджет Украины в июне недовыполнен по доходам почти на 18%

02 июля 2019, 12:09  •  64 • Украина
Доходы госбюджета Украины в июне 2019 года составили 80,1 млрд гривен, что на 17,8% ниже ожидаемого уровня.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сайт Государственной казначейской службы Украины (ГКСУ).

Отмечается, что в целом недовыполнение доходной части госбюджета в январе — июне этого года достигло 5% при доходах в 506,8 млрд гривен. Между тем это на 12,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В конце мая депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Лёвочкин заявил, что выплаты на погашение и обслуживание государственного долга Украины в 2019 году составят почти 40% бюджета страны.

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что «системный кризис» экономики на Украине продолжается.

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