Бюджет смерти 2021





Под бдительным оком и присмотром представителей и экспертов из МВФ на Украине был «изобретен» бюджет на 2021 год… И вот 26 ноября минфин Украины заявил: «Основной акцент переговоров касался формирования общего с МВФ видения основных бюджетных показателей — рамки доходов, расходов и дефицита. Минфин проводил ежедневные консультации с экспертами Фонда по возможностям финансирования дефицита и приоритетных расходов бюджета в 2021 году»…Даже сами незалежники этот бюджет назвали «бюджетом смерти»…Короче говоря, украинский минфин скроил бюджет страны именно так, как ему указали в МВФ, но при этом никаких гарантий в получении новых траншей не получил.Уникальная колония, пытающаяся изобразить из себя «самостоятельное» государство…Самое "замечательное", что этот новый бюджет действительно принесет массовые потери среди гражданского населения. Зато украинские полицаи получат большие преференции. Простые же люди вряд ли волнуют тех, кто состряпал эту смертельную ловушку.Давайте заглянем в тот кромешный ад, который в скором времени ждет окраину…С 1 января 2021 на Украине отменят социальные пенсии и доплаты по инвалидности - правительство обнародовало основные пункты очередного этапа так называемой «пенсионной реформы» в стране.Согласно официальной информации, уже с января сотни тысяч украинских граждан преклонного возраста, не имеющие минимального трудового стажа, а также целые категории, получающие выплаты по потере трудоспособности, будут лишены финансовой поддержки со стороны государства. Это вытекает из постановления Кабинета министров Украины №1098 от 11 ноября 2020 года. Шаг за шагом украинская власть приближается к полному отказу от пенсионного обеспечения.На Украине в среднем на 80% повысят абонплату на газ. Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг одобрила повышение с 1 января 2021 тарифов на распределение природного газа.Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал почему не голосовал за проект бюджета-2021.Причина - кабмин не включил в итоговый вариант документа расчеты Министерства здравоохранения для повышения зарплаты медикам с 1 января, которое было анонсировано ранее.«В редакции бюджета, которую Кабмин отправил на голосование в Верховную Раду, средства на такое повышение зарплаты не предусмотрены. Именно поэтому я за этот бюджет как министр здравоохранения не голосовал и не поддержал его. К слову, украинские врачи получают самую низкую зарплату, по сравнению с европейскими странами»."Мы бедная страна, поэтому должны сначала платить долги международным кредиторам, а потом уже помогать своим гражданам во время кризиса", – заявил Зеленский.Правильно… зачем думать о людях…