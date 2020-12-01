Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Американцы перехватили переговоры русских и впали в ступор: "Звездочёт види...
Прощальная песня "Белого лебедя". Как Украина не сумев выручить за Ту-...
Лукашенко сообщил о циничном предложении Путину
По миру покатилась волна государственных дефолтов
Главная / Украина

Бюджет смерти 2021

01 декабря 2020, 10:45  •  250 • Украина

Под бдительным оком и присмотром представителей и экспертов из МВФ на Украине был «изобретен» бюджет на 2021 год… И вот 26 ноября минфин Украины заявил: «Основной акцент переговоров касался формирования общего с МВФ видения основных бюджетных показателей — рамки доходов, расходов и дефицита. Минфин проводил ежедневные консультации с экспертами Фонда по возможностям финансирования дефицита и приоритетных расходов бюджета в 2021 году»…

Даже сами незалежники этот бюджет назвали «бюджетом смерти»…

Короче говоря, украинский минфин скроил бюджет страны именно так, как ему указали в МВФ, но при этом никаких гарантий в получении новых траншей не получил.

Уникальная колония, пытающаяся изобразить из себя «самостоятельное» государство…

Самое "замечательное", что этот новый бюджет действительно принесет массовые потери среди гражданского населения. Зато украинские полицаи получат большие преференции. Простые же люди вряд ли волнуют тех, кто состряпал эту смертельную ловушку.


Давайте заглянем в тот кромешный ад, который в скором времени ждет окраину…

С 1 января 2021 на Украине отменят социальные пенсии и доплаты по инвалидности - правительство обнародовало основные пункты очередного этапа так называемой «пенсионной реформы» в стране.

Согласно официальной информации, уже с января сотни тысяч украинских граждан преклонного возраста, не имеющие минимального трудового стажа, а также целые категории, получающие выплаты по потере трудоспособности, будут лишены финансовой поддержки со стороны государства. Это вытекает из постановления Кабинета министров Украины №1098 от 11 ноября 2020 года. Шаг за шагом украинская власть приближается к полному отказу от пенсионного обеспечения.

На Украине в среднем на 80% повысят абонплату на газ. Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг одобрила повышение с 1 января 2021 тарифов на распределение природного газа.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал почему не голосовал за проект бюджета-2021.

Причина - кабмин не включил в итоговый вариант документа расчеты Министерства здравоохранения для повышения зарплаты медикам с 1 января, которое было анонсировано ранее.

«В редакции бюджета, которую Кабмин отправил на голосование в Верховную Раду, средства на такое повышение зарплаты не предусмотрены. Именно поэтому я за этот бюджет как министр здравоохранения не голосовал и не поддержал его. К слову, украинские врачи получают самую низкую зарплату, по сравнению с европейскими странами».

"Мы бедная страна, поэтому должны сначала платить долги международным кредиторам, а потом уже помогать своим гражданам во время кризиса", – заявил Зеленский.

Правильно… зачем думать о людях…

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



250
Источник
Похожие новости
01 декабря 2020, 03:25
Разоблачение балаклавы: Семёна Семенченко суд лишил воинского звания
30 ноября 2020, 22:50
Олигархический кооператив отомстил Порошенко
01 декабря 2020, 00:40
У Порошенко могут отнять испанские виллы и посадить за решётку
01 декабря 2020, 00:40
Переведут ли математику на украинские цифры?
30 ноября 2020, 18:15
Экономист объяснил, почему ни США, ни МВФ не спишут Украине долги
30 ноября 2020, 17:20
За что против российского миллиардера Олега Дерипаски ополчились украинские националисты?
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 декабря 2020, 03:25
Разоблачение балаклавы: Семёна Семенченко суд лишил воинского звания
01 декабря 2020, 00:40
Просто челюсть отпала: русский ас на МиГ-31 поразил американцев полётом в стратосфере
01 декабря 2020, 00:40
"А усики под Гитлера стрижёте?": Новые казахские вывески на латинице застав...
01 декабря 2020, 00:40
"Гнать русских - это как выдернуть чеку из гранаты": Санду пообещали "...
01 декабря 2020, 02:30
"Это нечестно, несправедливо!": Санду не смогла договориться с Россией по г...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 ноября 2020, 16:55
Юристы Google сбежали с заседания суда в Москве после простейшего требования
29 ноября 2020, 18:25
Банк Франции сожжён. Полицейские жестоко избиты: Париж поднялся на баррикады по примеру BLM
27 ноября 2020, 04:05
Удар в спину России: Эрдоган аннексирует Карабах
25 ноября 2020, 18:10
Американцы подготовили украинскую мотопехотную бригаду к полному уничтожению в Донбассе
27 ноября 2020, 09:35
Полное дно
26 ноября 2020, 07:00
Скабеева продолжает троллить оскорбившего Россию Гордона: "Реально псих Дима" счастлив..."
25 ноября 2020, 04:25
Госсекретарь Байдена заявил о главной ошибке США и немедленно оскорбил Путина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.