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Бюджет на 2022 год принят. Всё ещё бессердечный?

24 ноября 2021, 18:50  •  96 • Политика
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении проект бюджета на 2022 год, а также на плановый период 2023-2024 годов. Бюджет страны всё ещё можно считать бессердечным?
За документ проголосовали 337 депутатов, против высказались 79 народных избранников, один воздержался. Законопроект поддержали фракции "Единой России", ЛДПР и партии "Новые люди".
Согласно проекту, доходы России в 2022 году запланированы на уровне 25 трлн рублей, расходы - 23,7 трлн рублей. Таким образом, ожидается профицит в размере 1,3 трлн рублей. ВВП вырастет на 3% - до 133,3 трлн рублей.
Чиновники и депутаты в следующем году хотят потратить 2,74 трлн рублей на реализацию нацпроектов, 15,5 трлн рублей - на госпрограммы. При этом, как утверждает Счётная палата, большая часть статьи расходов придётся на социальную сферу с тенденцией на снижение в 2023 и 2024 годах.
Во втором чтении был внесён ряд поправок. Во-первых, принято предложение президента о повышении уровня МРОТ и прожиточного минимума. Во-вторых, в ближайшие три года будут выделены средства на обеспечение инвалидов жильём, на строительство дорог в регионах, на развитие сельского хозяйства и на капремонт вузов.
Кроме того, были увеличены субсидии на поддержку малого, среднего бизнеса и самозанятого населения.
Отметим, что ранее проект бюджета на 2022 год вызвал критику в среде экспертов. Причиной стало сокращение расходов на пенсионеров. При этом правительственные чиновники сочли нужным предусмотреть 185 млрд рублей на выплату премий самим себе. Из-за этого законопроект в обществе стали называть "бессердечным".

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