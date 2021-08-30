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«Бюджет из грантовых денег»: The Insider получил свыше €404 тыс. от Европейского фонда за демократию

30 августа 2021, 20:40  •  79 • В России
Издание The Insider* получило €404,2 тыс. от Европейского фонда за демократию** (EED), выяснил RT в ходе совместного расследования с общественным комитетом по выявлению иностранного вмешательства. Как следует из отчётных документов EED, финансирование производилось регулярно в период с 2016 по 2019 год. Практически весь бюджет издания был сформирован из иностранных грантов, утверждают эксперты.
 
РИА Новости © Виталий Белоусов
 

Согласно изученным документам, в период с августа 2016 по июль 2017 года EED выделило изданию The Insider грант на €99,6 тыс. С октября 2017 по сентябрь 2018 года издание получило уже €150,5 тыс. В октябре 2018 года EED перевёл на счета The Insider €154,1 тыс.

Финансовая поддержка от EED направлена на покрытие расходов The Insider. 

«Эта поддержка позволяет The Insider покрывать расходы, связанные с подготовкой новостного контента, и повышать качество материалов, посвящённых политическому и экономическому анализу, а также материалов-расследований», — говорится в описании гранта EED.

Цена вопроса

В распоряжении RT оказались также зарплатные ведомости сотрудников The Insider.

Согласно им, главный редактор издания Роман Доброхотов за три месяца работы (с августа по ноябрь 2016-го) получил €8 тыс., его заместитель София Измайлова — €6 тыс. Зарплата журналистов варьировалась от €1,5 до €4,4 тыс. Наибольший гонорар в размере €5 тыс. среди корреспондентов достался Сергею Каневу — журналисту, работающему в центре «Досье» в Вильнюсе, который финансируется Михаилом Ходорковским.

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Обратная связь

Ежегодно The Insider отчитывается перед своими благотворителями. В отчётах, подготовленных Доброхотовым, указано, какие именно расследования опубликовало издание, как выросло число просмотров и увеличилось число подписчиков в соцсетях. 

«Это было целевое финансирование. В этом отчёте говорится, куда деньги шли. Практически весь бюджет издания соткан из грантовых денег», — рассказал RT глава общественного комитета по выявлению иностранного вмешательства Александр Ионов.

Однако уже в 2020 году издание получило убыток в €84,4 тыс. и накопило налоговые долги, согласно данным реестра юрлиц Латвии. Это худший финансовый результат юрлица с 2016 года, выяснил RT.

23 июля 2021 года Минюст России включил в список СМИ-иноагентов латвийское юрлицо The Insider SIA, формально являющееся администратором сайта The Insider.

Несмотря на это, издание продолжает игнорировать правила маркировки. Это может повлечь за собой запрет деятельности The Insider в России. 

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 «МИД России может прекратить аккредитацию иностранного СМИ, если оно нарушает законодательство Российской Федерации. А при прекращении аккредитации Роскомнадзор может и вовсе ограничить доступ к ресурсу», — пояснил RT адвокат правового центра «Человек и закон» Никита Кондратенко. 

Демократия и независимость

Фонд EED был создан Евросоюзом в 2013 году. Как говорится на официальном сайте, фонд поддерживает «гражданские общества и независимые СМИ», предоставляя им гранты для продвижения демократии в странах Восточной Европы, Ближнего Востока, Северной Африки и на Западных Балканах.

 

    «За пять лет работы начиная с 2013 года фонд успел реализовать гранты на сумму свыше €50 млн, что подтверждается на сайте организации», — пояснил Ионов.

    При этом The Insider — не единственное СМИ в России, получившее финансовую поддержку EED. Как писал RT, в 2018—2019 годах EED выделил также изданию «Проект»*** грант на сумму €205 тыс. Одна из ключевых целей гранта — «поддержание свободы СМИ в России».

    После того как в июле этого года Генпрокуратура признала деятельность «Проекта» нежелательной в России, его главред Роман Баданин (признан иноагентом) уехал из страны. Сейчас, по данным источников RT на медиарынке, он ведёт переговоры о финансировании издания с представителями Михаила Ходорковского. 

     

    * The Insider — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.07.2021.

     

    ** Европейский фонд за демократию — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 06.03.2020.


    *** «Проект медиа» (Project Media, Inc.) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 15.07.2021.

     

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