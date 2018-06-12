Бюджет Европейского союза, или Тришкин кафтан

В Европе подули новые ветры

Европейскому союзу исполнилось в прошлом году 60 лет, и, кажется, после юбилея на стареющий организм европейской интеграции разом навалились болезни. По итогам референдума 2016 года решение о выходе из ЕС приняла Великобритания (планируется завершить выход 29 марта 2019 года). Масла в огонь добавил новый президент США Дональд Трамп, начавший торговую войну против единой Европы (с 1 июня 2018 года в США вступили в силу таможенные пошлины на импорт стали и алюминия из Европы; на очереди – введение пошлин на автомобили и другие товары из ЕС).

Ослабили Европу, породив противоречия среди стран-членов ЕС, экономические санкции Вашингтона против России, к которым европейцам пришлось присоединиться. Выход США из многостороннего соглашения по ядерной программе Ирана и возобновление экономических санкций против Тегерана – ещё один удар по экономике ЕС. К власти в Италии пришло правительство евроскептиков.

Одной из проблем Евросоюза является его бюджет. Несмотря на то, что в единой Европе уже почти двадцать лет как ликвидированы национальные валюты, от национальных бюджетов страны-члены союза не отказались. А так называемый бюджет ЕС – это наднациональная надстройка, обеспечивающая финансирование общих программ. Львиная доля финансирования приходится на сельское хозяйство и управление природными ресурсами, включая рыболовство и охрану окружающей среды (40-50% всех расходов). Другими направлениями являются: развитие транспортных сетей ЕС; помощь отстающим регионам; научные исследования и разработки; поддержка стран вне ЕС. 5-6% расходов бюджета идет на обеспечение административного аппарата Европейского союза.

Основная часть доходов бюджета Евросоюза (примерно ¾) – взносы стран-членов. Другим важным источником является доход от пошлин, взимаемых при импорте товаров в ЕС. Дополнительными источниками выступают взносы стран в виде отчислений фиксированного процента (0,3%) от налогов на добавленную стоимость (НДС), взимаемые с компаний штрафы за нарушение законодательства ЕС, взносы стран, не являющихся членами ЕС и др.

Сейчас в единой Европе действует бюджет на период 2014-2020 гг. Начата подготовка проекта бюджета на следующий семилетний период 2021-2027 гг. Ещё в ХХ веке архитекторы европейской интеграции говорили, что в перспективе государства-члены Евросоюза всё большую часть своих экономических, финансовых и социальных функций будут передавать в Брюссель наднациональным институтам. Предполагалось, что государственные бюджеты будут уходить в прошлое, на их место придут общеевропейский бюджет и общеевропейский Минфин.

В 1992 году страны-члены Европейского союза подписали Маастрихтский договор, который определил для них финансовые нормативы. Так, предельная величина суверенного долга устанавливалась в 60% ВВП страны, дефицит годового государственного бюджета – в 3% ВВП. Устанавливались также ограничения по инфляции и процентным ставкам по бумагам суверенного долга. Страны-члены ЕС хронически нарушают нормативы Маастрихтского договора. Так, даже средний по странам Европейского союза уровень суверенного долга в последние годы превышает 80% ВВП. Сторонники доведения евроинтеграции до создания единого полноценного бюджета ЕС полагают, что, когда будет создан тандем Европейский центральный банк (ЕЦБ) – Европейский Минфин, возможностей для нарушений уже не будет. Мол, данный тандем будет жёстко контролировать все аспекты денежной и финансовой жизни единой Европы.

Однако прошли два десятилетия, а общеевропейского Минфина так и не возникло. Всего доходные и расходные части бюджета ЕС составляют примерно 1% совокупного ВВП стран-членов союза. Между тем расходы национальных бюджетов большинства стран Европейского союза находятся в диапазоне от 40 до 50% ВВП. А у таких стран, как Франция, Бельгия, Италия, Греция, Дания, они превышают 50% ВВП. То есть бюджет ЕС является лишь небольшим дополнением к национальным бюджетам. Хотя, например, для республик Прибалтики бюджет ЕС является серьёзным источником финансирования. За счёт денег из Брюсселя прибалты осуществляют большую часть капитальных вложений (прежде всего, объекты инфраструктуры).

Существуют опасения, что в связи с выходом из Евросоюза Великобритании Брюсселю не удастся сохранить в полном объёме даже тот бюджет ЕС, который у него был. Великобритания относится (точнее, относилась) в Евросоюзе к категории стран-доноров, так что в бюджете образуется дыра. В 2015 году Великобритания внесла в бюджет Евросоюза примерно 15 млрд. евро, а получила финансовых средств из бюджета на сумму 5,3 млрд. (чистый вклад в бюджет ЕС – почти 10 млрд. евро).

Европейская комиссия (ЕК) предлагает два подхода к ликвидации бюджетной дыры: 1) компенсировать потери доходов за счёт дополнительного обложения стран-членов; 2) сократить расходную часть бюджета. ЕК не торопится знакомить общественность со всеми цифрами, но известно, что, несмотря на выход Великобритании, бюджет объединённой Европы не уменьшится, а вырастет. Проект нового семилетнего бюджета свёрстан в размере 1.289 млрд. евро, что составляет 1,114% от ВВП 27 оставшихся членов ЕС. Для сравнения: нынешний семилетний бюджет на период 2014-2020 гг. предусматривает доходы и расходы в размере 1 трлн евро, что составляет 1,03% от ВВП 28 стран.

Франция и особенно Германия против дополнительного обложения стран взносами, ибо на них ляжет основная часть нагрузки по компенсации доходов. Эти два локомотива евроинтеграции будут добиваться снижения величины бюджета и соответствующего сокращения расходов. Крупнейшим донором в Европе является Германия, которая в 2016 г. заплатила в еобщеевропейскую казну 23,27 млрд. евро, а получила в виде дотаций 10,80 млрд. (чистый донорский вклад составил 12,47 млрд.). На втором месте Франция – 19,48 и 11,28 млрд. евро соответственно (чистый донорский вклад – 8,20 млрд.). Третья строка у Великобритании – 12,76 и 7,05 млрд. евро (чистый донорский вклад – 5,71 млрд., это существенно меньше, чем в предыдущие годы).

В целом в следующей семилетке может снизиться доля таких традиционных статей расходов бюджета ЕС, как сельское хозяйство или развитие отсталых районов. Зато появятся новые виды расходов. Например, в новом бюджете предусматриваются расходы на охрану границ Евросоюза в размере 33 млрд. евро – для противодействия нелегальной иммиграции. Ещё 27,5 млрд. евро составят общие оборонные расходы (более чем двукратное увеличение по сравнению с действующим семилетним бюджетом).

Субсидии отстающим странам – вторая по величине статья расходов бюджета ЕС. В текущей семилетке расходы на субсидии запланированы в размере 350 млрд. евро. Первое место по величине субсидий много лет занимала Польша. В текущей семилетке на неё запланированы дотации на сумму 77 млрд. евро (22% всего объёма субсидий). Двумя другими главными бенефициарами бюджета ЕС являются Румыния и Греция. Польша в 2016 г. году заплатила в общеевропейскую казну 3,55 млрд. евро, а получила 10,64 млрд. (чистая субсидия – 7,09 млрд.); Румыния – 1,37 и 7,36 млрд. евро соответственно (чистая субсидия – 5,99 млрд.), Греция – 1,51 и 5,85 млрд. евро (чистая субсидия – 4,34 млрд.). В отдельные годы в списке главных бенефициаров оказывались Португалия и Испания.

Проект бюджета ЕС на следующую семилетку предусматривает сумму дотаций в размере 330 млрд. евро, то есть несколько меньше по сравнению с предыдущим семилетием. Пострадавшими могут оказаться в первую очередь государства Прибалтики и Польша. А также Венгрия, Чехия, Словакия, Румыния. Вероятно, усилится политизированность европейского бюджета. Звучат призывы сократить дотации Польше и Венгрии по причинам их «неправильного» поведения в общеевропейском доме. Предлагается увеличить объёмы субсидий Греции, Португалии и Испании. Некоторые эксперты полагают, что крупнейшим реципиентом субсидий в новом семилетнем бюджете может стать Италия: Брюссель постарается бросить Риму кость, чтобы не допустить её выхода из еврозоны.