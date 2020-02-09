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«Бытовой конфликт»: власти Таиланда рассказали о мотивах устроившего стрельбу военного

09 февраля 2020, 13:54  •  49 • В мире
Правоохранительные органы Таиланда ликвидировали военнослужащего, который похитил оружие из воинской части и устроил стрельбу по посетителям одного из торговых центров страны. По словам премьер-министра Таиланда, мотивом стрелка стал бытовой конфликт, связанный с продажей недвижимости. По последним данным, в результате действий злоумышленника погибли 26 человек и более 50 получили ранения. Штурм ТЦ, где преступник удерживал заложников, длился всю ночь.
 
Reuters © Soe Zeya Tun
 

В Таиланде ликвидировали военнослужащего, который в субботу устроил массовую стрельбу в городе Корат (Накхонратчасима).

«Операция закончена, преступник ликвидирован», — заявил руководитель Главного управления национальной полиции Таиланда генерал Чактхип Чайчинда в эфире местного телеканала ThaiRath TV.

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-оча выступил перед журналистами и сообщил, что от рук стрелка погибли 26 человек. Ещё 57 получили ранения, 25 из них к настоящему времени выписали из больниц.

По словам главы кабмина, причиной, побудившей военного открыть стрельбу по людям, стал конфликт на бытовой почве. Премьер уточнил, что ситуация связана с обманом в ходе сделки с недвижимостью.

«Мотивом был бытовой конфликт между преступником и его сослуживцами из-за продажи дома», — заявил премьер-министр журналистам.

Спецоперацией по устранению стрелка лично руководили главнокомандующий Сухопутными войсками Таиланда и начальник Главного управления национальной полиции страны.

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Напомним, что в субботу, 8 февраля, военнослужащий одной из частей Сухопутных войск Таиланда застрелил своего командира и ещё двух человек в военном лагере, после чего угнал внедорожник HMMWV.

Злоумышленник двигался на похищенном автомобиле и обстреливал прохожих из автоматической винтовки. Впоследствии он остановился возле здания торгового центра Terminal 21 и стал вести стрельбу по посетителям. По данным местных СМИ, военнослужащий выстрелил по зданию ТЦ из гранатомёта, после чего там начался пожар.

Спустя некоторое время он вошёл в здание и взял заложников. Местные издания посчитали, что в помещении ТЦ военнослужащий провёл более 17 часов. В ходе совместной операции полиции и военных силовики поэтапно брали под контроль помещения ТЦ.

Вместе с тем известно как минимум об одном погибшем при штурме представителе правоохранительных органов. Ещё двое силовиков получили травмы и попали в больницу.

Эфир в Facebook и позиция сослуживцев

Свои действия стрелок освещал в социальной сети Facebook до того момента, пока его профиль не заблокировали. Военный публиковал видеоролики, в которых снимал самого себя и комментировал происходящее. Представители компании позднее выступили с заявлением.

«На Facebook нет места людям, совершившим подобные зверства. Мы также не позволим кому-либо высказывать одобрение или поддержку этому нападению», — говорится в сообщении Facebook.

По информации российского посольства в Таиланде, граждан РФ среди пострадавших в Корате не было. В дипмиссии выразили соболезнования всем пострадавшим в инциденте.

«Мы выражаем глубочайшие и искренние соболезнования родным и близким погибших в результате ужасной стрельбы в городе Накхонратчасима. Посольство желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в сообщении российских дипломатов.

По информации местных СМИ, стрелком оказался 32-летний военнослужащий по имени Чакрапант Тхомма. Его сослуживцы рассказали журналистам, что стрелок имел при себе четыре автоматические винтовки, четыре пистолета, более 700 патронов для винтовок и пистолетов, гранаты для ручного и подствольного гранатомёта, а также ручные гранаты и мину.

Вместе с тем отмечается, что всё перечисленное  военный физически не смог бы взять в торговый центр, часть оружия он должен был оставить в похищенном внедорожнике.

Примечательно, что СМИ также сообщили о прибытии к зданию ТЦ, где скрывался сбежавший военнослужащий, его матери.

«За матерью старшего сержанта Чакрапанта наши военнослужащие и полицейские отправились сразу же, как только стало ясно, что стрелок именно он», — рассказал один из военнослужащих, знакомый с нападавшим. По его словам, сослуживцы рассчитывали, что мать уговорит сына сдаться.

Вместе с тем знавшие стрелка лично утверждали, что Тхомма — спокойный и исполнительный человек. В Минобороны Таиланда также выразили недоумение по поводу действий военнослужащего.

«Мы не знаем, почему он это сделал. По всей видимости, он потерял рассудок», — приводит Reuters слова официального представителя оборонного ведомства страны.

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