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Бытовое мошенничество: что известно о красноярских чиновницах, присвоивших себе подарки ветеранам ВОВ
10 ноября 2018, 16:39 • 47 • В России
Две сотрудницы Министерства социальной политики Красноярского края отправлены под домашний арест. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при покупке подарков ветеранам Великой Отечественной войны на 9 Мая в 2018 году. По информации следствия, чиновницы раздробили контракт на закупку подарков — бытовой техники — на более мелкие, чтобы без конкурса отдать их компании, которой руководили брат мужа и тесть одной из подозреваемых. Размер ущерба оценивается в 2,1 млн рублей. Кроме того, в домах чиновниц обнаружена бытовая техника, предназначавшаяся ветеранам.
Одна из задержанных сотрудниц Министерства социальной политики Красноярского края © СК РФ
В пятницу, 9 ноября, Центральный районный суд Красноярска поместил под домашний арест на два месяца бывшего первого заместителя министра социальной политики края Наталью Колягину и экс начальника отдела по вопросам ветеранов и военнослужащих Ольгу Гилеву. Обеих женщин подозревают в мошенничестве при покупке подарков для ветеранов Великой Отечественной войны по случаю Дня Победы в 2018 году.
Подарки не в те руки
Как рассказала RT официальный представитель регионального управления СК Ольга Шаманская, в производстве ведомства находится уголовное дело, возбуждённое по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество, совершённое в особо крупном размере должностным лицом с использованием своего служебного положения»). Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до десяти лет.
В четверг, 8 ноября, сотрудники правоохранительных органов провели в квартирах Колягиной и Гилевой обыски, в ходе которых были найдены чайники и мультиварки, приобретённые в качестве подарков ветеранам Великой Отечественной войны. Однако бытовая техника так и не дошла до многих адресатов. Как сообщают местные СМИ, некоторые ветераны всё же получили технику, но более дешёвую.
Фигурантами уголовного дела стали не только чиновницы. По предварительной информации, сотрудницы Министерства социальной политики Красноярского края в период с февраля по июнь 2018 года заключили 25 государственных контрактов на приобретение подарков для ветеранов Великой Отечественной войны с коммерческой фирмой, фактическое руководство которой осуществляли брат и отец мужа Гилевой.
В течение десяти дней подозреваемым будет предъявлено обвинение. Брата мужа Гилевой суд также поместил на два месяца под домашний арест, 69-летнему тестю женщины в силу возраста была избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.
По словам Шаманской, Гилева свою вину признаёт и готова сотрудничать со следствием, а Колягина причастность к мошенничеству отрицает.
Дробление контрактов
Подозрения об использовании мошеннической схемы появились ещё в мае. Тогда о махинациях рассказал депутат заксобрания региона Илья Зайцев. На ситуацию обратили внимание и местные СМИ.
Как рассказал RT Зайцев, на одном из заседаний Министерства социальной политики края обсуждался вопрос закупок. В ответ на заявление депутата о том, что дробить контракты на более мелкие незаконно, Галина Пашинова, которая на тот момент занимала пост министра социальной политики, якобы сказала, что «это нормально». После этого Зайцев направил депутатский запрос с целью разъяснить все операции по госзакупкам. Затем к ситуации подключилась Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Она выявила нарушения со стороны министерства и подрядчиков, а также заявила, что в нарушениях есть признаки уголовного преступления. Позднее к делу подключились сотрудники ФСБ и регионального СК.
По словам Зайцева, 26 февраля 2016 года была создана компания ООО «Ники», которая занимается розничной продажей спортивных товаров в специализированных магазинах. По информации депутата, уже в июле 2016 года компания стала получать первые заказы от Министерства социальной политики Красноярского края. В 2018 году ведомство заключило с фирмой 25 контрактов, сумма каждого из которых составляла менее 100 тыс. рублей. Предмет всех контрактов одинаковый: покупка «ценных подарков».
Зайцев заявил, что в дроблении договоров и состояло нарушение действующего законодательства. С помощью такого механизма можно заключать контракты без проведения торгов.
Депутат также сообщил, что после раскрытия мошеннической схемы преступники якобы пытались замести следы и расторгнуть контракты с ведомством, ссылаясь на ненадлежащее исполнение обязательств со своей стороны.
«Я доволен, что их арестовали, потому что после того, как СК обнародовал видео обысков в их квартирах, у меня даже жалость к ним пропала. Таких людей надо наказать максимально строго. По моему мнению, чтобы предотвратить подобные инциденты, необходимо сделать процедуру закупки и «дарения» подарков максимально прозрачной, потому что в данном случае всё является фактически тайной», — заявил Зайцев.
«Вы забыли, что получали подарки»
Следствие изначально настаивало на аресте подозреваемых по делу. По информации Зайцева, следователи намерены обжаловать меру пресечения в краевом суде, так как подозреваемые могут оказывать влияние на свидетелей по делу. Депутат опасается, что если подозреваемых оставят на свободе, то может повториться ситуация, сложившаяся в октябре.
По словам Зайцева, тогда журналисты местного телеканала снимали сюжет про ветерана труда и спросили у женщины, получала ли она подарки от Министерства социальной политики. Пенсионерка заявила, что за последние три года ни одного подарка не получила и считала, что про неё все забыли.
Ситуацию прокомментировал председатель Красноярского городского совета ветеранов Дмитрий Басуев.
«Совести у таких людей нет. Думают только о себе, а не о тех, о ком они должны заботиться по долгу работы. Пришли во власть и воруют. Конечно же, это очень плохо. Хорошо, что такие случаи вскрываются и правоохранительные органы выявляют виновных. После таких инцидентов у ветеранов возникает недоверие к органам власти. Я считаю, что во избежание подобных ситуаций должен ещё осуществляться общественный контроль со стороны движения ветеранов», — отметил Басуев.
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