Бытовое мошенничество: что известно о красноярских чиновницах, присвоивших себе подарки ветеранам ВОВ

Две сотрудницы Министерства социальной политики Красноярского края отправлены под домашний арест. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при покупке подарков ветеранам Великой Отечественной войны на 9 Мая в 2018 году. По информации следствия, чиновницы раздробили контракт на закупку подарков — бытовой техники — на более мелкие, чтобы без конкурса отдать их компании, которой руководили брат мужа и тесть одной из подозреваемых. Размер ущерба оценивается в 2,1 млн рублей. Кроме того, в домах чиновниц обнаружена бытовая техника, предназначавшаяся ветеранам.

В пятницу, 9 ноября, Центральный районный суд Красноярска поместил под домашний арест на два месяца бывшего первого заместителя министра социальной политики края Наталью Колягину и экс начальника отдела по вопросам ветеранов и военнослужащих Ольгу Гилеву. Обеих женщин подозревают в мошенничестве при покупке подарков для ветеранов Великой Отечественной войны по случаю Дня Победы в 2018 году.

Подарки не в те руки

Как рассказала RT официальный представитель регионального управления СК Ольга Шаманская, в производстве ведомства находится уголовное дело, возбуждённое по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество, совершённое в особо крупном размере должностным лицом с использованием своего служебного положения»). Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до десяти лет.

В четверг, 8 ноября, сотрудники правоохранительных органов провели в квартирах Колягиной и Гилевой обыски, в ходе которых были найдены чайники и мультиварки, приобретённые в качестве подарков ветеранам Великой Отечественной войны. Однако бытовая техника так и не дошла до многих адресатов. Как сообщают местные СМИ, некоторые ветераны всё же получили технику, но более дешёвую.

Одна из задержанных сотрудниц Министерства социальной политики Красноярского края

© СК РФ

Фигурантами уголовного дела стали не только чиновницы. По предварительной информации, сотрудницы Министерства социальной политики Красноярского края в период с февраля по июнь 2018 года заключили 25 государственных контрактов на приобретение подарков для ветеранов Великой Отечественной войны с коммерческой фирмой, фактическое руководство которой осуществляли брат и отец мужа Гилевой.

По данным следствия, только один контракт на сумму до 100 тыс. рублей был выполнен, ещё два — частично. Остальные контракты компания не выполнила, а выделенные на них бюджетные средства с размере 2,1 млн рублей были похищены.

В течение десяти дней подозреваемым будет предъявлено обвинение. Брата мужа Гилевой суд также поместил на два месяца под домашний арест, 69-летнему тестю женщины в силу возраста была избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

По словам Шаманской, Гилева свою вину признаёт и готова сотрудничать со следствием, а Колягина причастность к мошенничеству отрицает.

Дробление контрактов

Подозрения об использовании мошеннической схемы появились ещё в мае. Тогда о махинациях рассказал депутат заксобрания региона Илья Зайцев. На ситуацию обратили внимание и местные СМИ.

Как рассказал RT Зайцев, на одном из заседаний Министерства социальной политики края обсуждался вопрос закупок. В ответ на заявление депутата о том, что дробить контракты на более мелкие незаконно, Галина Пашинова, которая на тот момент занимала пост министра социальной политики, якобы сказала, что «это нормально». После этого Зайцев направил депутатский запрос с целью разъяснить все операции по госзакупкам. Затем к ситуации подключилась Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Она выявила нарушения со стороны министерства и подрядчиков, а также заявила, что в нарушениях есть признаки уголовного преступления. Позднее к делу подключились сотрудники ФСБ и регионального СК.

По словам Зайцева, 26 февраля 2016 года была создана компания ООО «Ники», которая занимается розничной продажей спортивных товаров в специализированных магазинах. По информации депутата, уже в июле 2016 года компания стала получать первые заказы от Министерства социальной политики Красноярского края. В 2018 году ведомство заключило с фирмой 25 контрактов, сумма каждого из которых составляла менее 100 тыс. рублей. Предмет всех контрактов одинаковый: покупка «ценных подарков».

Зайцев заявил, что в дроблении договоров и состояло нарушение действующего законодательства. С помощью такого механизма можно заключать контракты без проведения торгов.

Депутат также сообщил, что после раскрытия мошеннической схемы преступники якобы пытались замести следы и расторгнуть контракты с ведомством, ссылаясь на ненадлежащее исполнение обязательств со своей стороны.

«Я доволен, что их арестовали, потому что после того, как СК обнародовал видео обысков в их квартирах, у меня даже жалость к ним пропала. Таких людей надо наказать максимально строго. По моему мнению, чтобы предотвратить подобные инциденты, необходимо сделать процедуру закупки и «дарения» подарков максимально прозрачной, потому что в данном случае всё является фактически тайной», — заявил Зайцев.

«Вы забыли, что получали подарки»

Следствие изначально настаивало на аресте подозреваемых по делу. По информации Зайцева, следователи намерены обжаловать меру пресечения в краевом суде, так как подозреваемые могут оказывать влияние на свидетелей по делу. Депутат опасается, что если подозреваемых оставят на свободе, то может повториться ситуация, сложившаяся в октябре.

По словам Зайцева, тогда журналисты местного телеканала снимали сюжет про ветерана труда и спросили у женщины, получала ли она подарки от Министерства социальной политики. Пенсионерка заявила, что за последние три года ни одного подарка не получила и считала, что про неё все забыли.

После выхода сюжета в эфир местные чиновники якобы отправились к ветерану и уверяли, что подарки были, просто женщина «забыла, что их получила».

Ситуацию прокомментировал председатель Красноярского городского совета ветеранов Дмитрий Басуев.

«Совести у таких людей нет. Думают только о себе, а не о тех, о ком они должны заботиться по долгу работы. Пришли во власть и воруют. Конечно же, это очень плохо. Хорошо, что такие случаи вскрываются и правоохранительные органы выявляют виновных. После таких инцидентов у ветеранов возникает недоверие к органам власти. Я считаю, что во избежание подобных ситуаций должен ещё осуществляться общественный контроль со стороны движения ветеранов», — отметил Басуев.