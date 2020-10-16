Быть с детьми: в Госдуме предложили закрепить права бабушек и дедушек на участие в воспитании внуков

Сейчас в России в ситуациях, когда воспитанием детей занимаются не мать и отец, а ближайшие родственники, к семье могут возникнуть претензии со стороны опеки. Дело в том, что права бабушек и дедушек на нахождение с внуками не закреплены на законодательном уровне. Иногда даже дети, лишившиеся родителей, не могут остаться с близкими родственниками и находятся в соцучреждениях до решения вопроса об опекунстве. В начале октября на рассмотрение в Госдуму был внесён законопроект, призванный решить подобные проблемы.

Сейчас в российском законодательстве никак не закреплены права бабушек и дедушек на воспитание собственных внуков. Уход за детьми — это прерогатива родителей, только они являются законными представителями своих детей. И если вдруг мама и папа по тем или иным причинам не могут заниматься ребёнком, его скорее отправят в соцучреждение, чем передадут ближайшим родственникам.

Возвращения собственных внуков бабушкам и дедушкам приходится добиваться через суды. При этом даже близкие родственники оформляют опекунство на тех же основаниях, что и совершенно посторонние для детей люди. А судебные тяжбы иногда длятся годами.

Борьба за внуков

Жительница Нижнего Новгорода Наталья Шехловицкая на протяжении года боролась за своих внуков, когда умерла их мать. После похорон находившихся у бабушки детей забрала опека — женщина утверждает, что их отбирали силой.

«Приехала комиссия, и у меня буквально вырвали из рук младшего ребёнка, сказав, что мальчика якобы надо срочно отправить в больницу на осмотр. На следующий день забрали и старших: отец, который детьми давно не интересовался и не жил с ними, приехал в школу, и старшую девочку обманным путём заставили подписать документы о согласии жить с папой, у которого давно другая семья. Ту же схему провернули со старшим мальчиком. Детей запугали, сказав, что они попадут в детдом, если не подпишут документы», — рассказывает RT Шехловицкая.

Наталья на протяжении года боролась за статус опекуна — всё это время старшие дети провели в интернате, а младшего отправили в дом малютки, оформив как круглого сироту.

Ещё до вынесения официального решения о назначении бабушки опекуном мальчику нашли усыновителей из Москвы — Наталья подчёркивает, что, если бы внука успели забрать новые родители, она бы его больше никогда не увидела.

«Я сейчас смотрю на Серёженьку (младший ребёнок. — RT) и думаю: ну вот как бы я могла его отдать каким-то незнакомцам? С самого его рождения я с ним рядом находилась, он меня сейчас мамой называет. Судебные процессы, чтобы вернуть всех детей в родную семью, длились целый год. Пока я бегала по судам, внуки жили с чужими людьми. В интернате, куда отправляли старших детей, им было очень тяжело, но мне хотя бы разрешали иногда забирать их на выходные. А младшего отдали ровно через год», — вспоминает Шехловицкая.

О судах и бюрократическом аде, через которые ей пришлось пройти, Наталья до сих пор вспоминает с содроганием. По её мнению, у детей, потерявших родителей, должна быть возможность оставаться с родными.

«Бабушки и дедушки — это самые близкие для детей люди. И они уж точно дадут собственным внукам больше, чем какие-то посторонние», — подчёркивает собеседница RT.

РИА Новости

© Владимир Песня

«Детей не получите»

В некоторых случаях детей, однажды изъятых из родной семьи, уже не удаётся вернуть родственникам. С такой проблемой в RT обращалась жительница Московской области Светлана Журавлёва. Её 33-летнюю дочь Юлию ограничили в правах на троих детей в 2017 году — старших поместили в приёмную семью, а младшего сына, страдавшего ДЦП, отправили в специализированный интернат.

Спустя год после изъятия детей их мать выполнила все требования опеки и попыталась восстановить родительские права, но ей отказали, а затем и вовсе завели на женщину уголовное дело, обвинив сначала в избиениях восьмилетнего сына, а после — в приставаниях к ребёнку. Когда Юлия оказалась в СИЗО, её мать пыталась оформить опеку над своими внуками, но ей не позволяли не только забрать детей, но даже увидеться с ними. А потом в интернате, куда поместили младшего сына Юлии, Светлану огорошили известием: «Ребёнок умер, его похоронили пять дней назад».

«Более двух лет я боролась за детей, и у меня ничего не получилось. Опека мне прямо сказала: «Вы никогда их не получите», — утверждает Светлана. — При этом условия у меня отличные, есть трёхкомнатная квартира, и я в состоянии ухаживать за собственными внуками».

В 2018 году Юлию Журавлёву приговорили к 12 годам лишения свободы. Двое её старших детей так и остались в приёмной семье, видеться с бабушкой им запрещают.

По словам Светланы, сейчас её внуков в одиночку воспитывает женщина, с которой живут двое родных и ещё четверо приёмных детей.

«В квартире этой семьи условия проживания ужасные, там прописаны 12 человек, но опеку это не волнует. В суде мне сказали, что старшие дети сами не хотят со мной жить. Но старшему мальчику сейчас 11 лет, а девочке четыре года. Я не понимаю, как они могли сказать, что «не хотят» жить с собственной бабушкой?» — говорит женщина.

Шанс на решение проблемы

Однако в скором времени ситуация с правами бабушек и дедушек в отношении собственных внуков может измениться: 6 октября на рассмотрение в Госдуму был внесён законопроект, содержащий важные поправки в Семейный кодекс и закон «Об опеке и попечительстве».

Законопроект, в частности, предполагает, что у бабушек, дедушек и других близких родственников, находящихся в процессе оформления опеки, не должны забирать детей до вынесения судебного решения.

По словам автора законодательной инициативы, депутата Госдумы Натальи Костенко, это регулирование будет действовать и в случае гибели родителей ребёнка.

Сейчас по закону таких детей должны помещать в соцучреждение до принятия решения об опекунстве, то есть разлучать с родными на неопределённый срок. В беседе с RT правозащитник Борис Альтшулер уточнил, что попытки защитить интересы таких детей уже предпринимались: сравнительно недавно в России ввели понятие «гостевой режим», когда дети могут временно проживать у ближайших родственников, которые ещё не являются их опекунами официально.

По мнению Альтшулера, законодательное закрепление правового статуса бабушек, дедушек и других ближайших родственников детей — правильная инициатива.

«То, что в нашем Семейном кодексе этого нет, является одним из его больших провалов. Важно, чтобы не только бабушки и дедушки, но и другие ближайшие родственники имели право находиться рядом с ребёнком», — считает правозащитник.

Собеседник RT добавил, что органы опеки в большинстве случаев всё же стараются оставить ребёнка с родными. Исключением обычно становятся те ситуации, когда ближайшие родственники — «очень пожилые либо есть другие формальные признаки, по которым применять «гостевой режим» нельзя». Альтшулер отмечает, что новый законопроект позволит «привести закон в соответствие с общепринятой практикой» и исключить ситуации, когда ребёнка забирают у родственников под надуманными предлогами.

Поправки, внесённые на рассмотрение в Госдуму 6 октября, также касаются возможности бабушек и дедушек присматривать за собственными внуками или, например, сопровождать их в поездках по России.

Дело в том, что сейчас, если ребёнок временно проживает у родственников, поскольку его мама и папа находятся в отъезде или на работе, у опеки могут возникнуть вопросы к родителям ребёнка, а в случае если это происходит систематически, их могут лишить родительских прав. Это может касаться даже банальной ситуации, когда бабушка забирает внуков из школы.

Чтобы законно находиться с ребёнком и представлять его интересы, родственники вынуждены оформлять опеку. Некоторые также составляют нотариальные доверенности на детей, однако, по словам юристов, формально подобные документы не имеют никакой юридической силы. Причём опеку родственникам приходится оформлять ровно на тех же основаниях, что и совершенно посторонним людям — с тем же количеством бумажной волокиты и справок. Изменения в законодательстве могут облегчить жизнь таким семьям.

Нижегородский адвокат Альбина Волкова занимается вопросами опеки уже 12 лет, именно она помогала Наталье Шехловицкой оформить опеку над внуками и вернуть их в родной дом. Волкова считает, что предложенные поправки позволят избегать случаев, когда детей разлучают с их родными.

«Надо вносить в закон чёткие определения, что можно и что нельзя. Поправку в закон надо вносить обязательно, ведь в ситуациях, когда дети теряют родителей по тем или иным причинам, естественно, в интересах ребёнка — остаться в кругу родных и близких людей. Для бабушек и дедушек процесс оформления опеки над собственными внуками должен, на мой взгляд, проходить по максимально упрощённой схеме», — уверена Волкова.

По её мнению, важен не только новый закон, но и то, как его будут соблюдать органы опеки, ведь сейчас именно они принимают решение о проживании ребёнка с ближайшими родственниками до официального назначения опекуна.