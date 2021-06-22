Быть открытыми, несмотря на прошлое

«Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнёрства с Европой. У нас много тем, представляющих взаимный интерес. Это безопасность и стратегическая стабильность, здравоохранение и образование, цифровизация, энергетика, культура, наука и технологии, решение климатических и экологических проблем». Владимир Путин в день 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны написал статью для немецкого издания Die Zeit. RT приводит текст материала на русском языке.

22 июня 1941 года, ровно 80 лет назад — нацисты, покорив практически всю Европу, напали на СССР. Для советского народа началась Великая Отечественная война — самая кровопролитная в истории нашей страны. Погибли десятки миллионов людей, гигантский урон был нанесён экономическому потенциалу и культурному достоянию.

Мы гордимся мужеством и стойкостью героев Красной армии и тружеников тыла, которые не только отстояли независимость и достоинство Родины, но и спасли от порабощения Европу и мир. И кто бы ни пытался сейчас переписать страницы прошлого — правда в том, что советский солдат пришёл на землю Германии не мстить немцам, а с благородной, великой миссией — освободителя. Для нас свята память героев, боровшихся с нацизмом. Мы с благодарностью вспоминаем союзников по антигитлеровской коалиции, участников Сопротивления, немецких антифашистов, приближавших общую Победу.

Пережив ужасы мировой войны, народы Европы всё же смогли преодолеть отчуждение и восстановить взаимное доверие и уважение. Взяли курс на интеграцию, чтобы подвести окончательную черту под европейскими трагедиями первой половины прошлого века. И хочу особо подчеркнуть, что для становления такой Европы колоссальную роль сыграло историческое примирение нашего народа и немцев, живших как на востоке, так и на западе современной объединённой Германии.

Напомню и о том, что именно немецкие предприниматели стали в послевоенные годы «пионерами» кооперации с нашей страной. В 1970 году между СССР и ФРГ была заключена «сделка века» — о долгосрочных поставках природного газа в Европу, заложившая фундамент конструктивной взаимозависимости, ставшая началом многих последующих грандиозных проектов, в том числе строительства газопровода «Северный поток».

Мы надеялись, что окончание холодной войны будет общей победой для Европы. Казалось, ещё немного и станет реальностью мечта Шарля де Голля о едином континенте — даже не географическом «от Атлантики до Урала», а культурном, цивилизационном — от Лиссабона до Владивостока.

Именно в этой логике — в логике построения Большой Европы, объединённой общими ценностями и интересами — Россия стремилась развивать свои отношения с европейцами. И нами, и Евросоюзом было сделано многое на этом пути.

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Но возобладал другой подход. В его основе лежало расширение Североатлантического альянса, который сам представлял собой реликт холодной войны. Ведь для противостояния времён той эпохи он и был создан.

Именно движение блока на Восток, начавшееся, между прочим, с того, что советское руководство фактически уговорили на членство объединённой Германии в НАТО — стало основной причиной стремительного роста взаимного недоверия в Европе. О дававшихся тогда на словах обещаниях, о том, что «это не направлено против вас», что «границы блока к вам приближаться не будут» — поспешили быстро забыть. А прецедент был создан.

И с 1999 года последовало ещё пять «волн» расширения НАТО. В организацию вошло 14 новых стран, включая республики бывшего Советского Союза, что фактически похоронило надежды на континент без разделительных линий. О чем, кстати, предупреждал в середине 80-х годов один из лидеров СДПГ Эгон Бар, который предлагал кардинально перестроить всю европейскую систему безопасности после объединения Германии, причем как с участием СССР, так и США. Но никто ни в СССР, ни в США, ни в Европе не захотел тогда его слушать.

Более того, многие страны были поставлены перед искусственным выбором — быть либо с коллективным Западом, либо с Россией. Фактически это был ультиматум. К каким последствиям привела такая агрессивная политика, мы видим на примере украинской трагедии 2014 года. Европа активно поддержала антиконституционный вооруженный переворот на Украине. С этого все и началось. Зачем нужно было это делать? Тогда действующий президент Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции. Зачем США организовали переворот, а страны Европы — безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из ее состава?

Сейчас вся система европейской безопасности сильно деградировала. Нарастает напряжённость, реальными становятся риски новой гонки вооружений. Мы упускаем огромные возможности, которые нам даёт кооперация — тем более она так важна сейчас, когда все мы столкнулись с общими вызовами — пандемией и её тяжелейшими социально-экономическими последствиями.

Почему так происходит? И главное, какие выводы мы обязаны сделать вместе. О каких уроках истории вспомнить? Думаю, прежде всего, о том, что вся послевоенная история Большой Европы подтверждает: процветание и безопасность нашего общего континента возможны лишь совместными усилиями всех стран, включая Россию. Потому что Россия — одно из крупнейших европейских государств. И мы ощущаем свою неразрывную культурную и историческую связь с Европой.

Мы открыты к честному созидательному взаимодействию. Это подтверждает наша идея создания единого пространства сотрудничества и безопасности от Атлантики до Тихого океана, которое включило бы в себя разные интеграционные форматы, в том числе Европейский Союз и Евразийский экономический союз.

Вновь повторю: Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнёрства с Европой. У нас много тем, представляющих взаимный интерес. Это безопасность и стратегическая стабильность, здравоохранение и образование, цифровизация, энергетика, культура, наука и технологии, решение климатических и экологических проблем.

Мир динамично развивается, сталкивается с новыми вызовами и угрозами. И мы просто не можем позволить себе тащить за собой груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок. Груз, который будет мешать нам сосредоточиться на решении актуальных проблем. Убеждены, что нам всем надо признать эти ошибки и исправить их. Наша общая и бесспорная цель — обеспечить континентальную безопасность без разделительных линий, единое пространство равноправного сотрудничества и всеобщего развития — во имя процветания Европы и мира в целом.