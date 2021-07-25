«Быть не лакеем, а посредником»: каковы перспективы создания в Латинской Америке аналога Евросоюза

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал латиноамериканские страны создать союз, аналогичный ЕС. С таким предложением он выступил перед министрами иностранных дел Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна. По его мнению, региону нужно подобное объединение, которое смогло бы заменить ныне существующую Организацию американских государств (ОАГ). Только тогда, по мнению Обрадора, можно будет исключить попытки вмешательств в политику региона извне и быть более автономными, чем ОАГ, штаб-квартира которой располагается в Вашингтоне. Эксперты полагают, что идея мексиканского президента вполне своевременна и может быть реализована, хотя Соединённые Штаты наверняка будут этому препятствовать.

Странам Латинской Америки стоит создать собственный союз по примеру ЕС с привязкой к местным реалиям. С таким предложением выступил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор на саммите глав МИД государств — членов Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна. По его мнению, подобное объединение вполне может заменить Организацию американских государств, чья штаб-квартира расположена в Вашингтоне.

«Предложение не более и не менее, чем создать нечто похожее на Европейский Союз, но привязанное к нашей истории, нашей реальности и нашей идентичности. В этом смысле не следует исключать замену ОАГ подлинно автономным органом, не чьим-либо лакеем, а посредником по просьбе и согласию сторон в конфликте в вопросах прав человека и демократии», — цитирует Обрадора РИА Новости.

По словам президента Мексики, только так можно будет распрощаться с «навязыванием, вмешательством, санкциями, изоляцией и блокадой».

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор

Reuters

© Mexico's Presidency

При этом он признал, что вопрос создания такого союза требует «нового политического и экономического видения».

Заявление Обрадора прозвучало на фоне разногласий Мексики с позицией генерального секретаря ОАГ Луиса Альмагро по ряду вопросов. В частности, их взгляды расходятся в отношении событий, происходивших в Венесуэле в 2019 году. Тогда в Мехико заявили, что признают Николаса Мадуро законным президентом страны, тогда как Альмагро назвал режим венесуэльского главы «узурпировавшей власть диктатурой».

Помимо этого, власти Мексики поддерживают Кубу, в отношении которой США уже не одно десятилетие сохраняют экономическое эмбарго, и где с началом пандемии серьёзно ухудшилась ситуация с продовольствием и медикаментами.

«Давно назрела необходимость»

Эксперты отмечают, что идея, с которой выступил мексиканский президент, уже давно витает в воздухе. Причиной этого, по мнению советника президента Российского общественно-политического центра Дмитрия Бурых, является следование ОАГ курсу, навязываемому Соединёнными Штатами.

«В регионе давно назрела необходимость в создании такого союза, с учётом того, что Организация американских государств, которая сейчас является ключевым региональным механизмом, де-факто находится под влиянием США и их временных союзников, радикально правых режимов, пытающихся навязывать схожую с западной повестку дня», — пояснил Бурых в комментарии RT.

Напомним, ОАГ является одной из старейших региональных организаций в мире. Он была создана 30 апреля 1948 года на 9-й межамериканской конференции в Боготе (Колумбия) на базе Панамериканского союза. В её состав входят 35 стран, среди которых США и Канада. Основные направления деятельности, декларируемые ОАГ, — поддержание мира и безопасности в Западном полушарии, разрешение споров между государствами-членами, защита их территориальной целостности. Штаб-квартира ОАГ находится в Вашингтоне.

Штаб-квартира Организации американских государств в Вашингтоне

© Wikimedia

Как подчеркнул Дмитрий Бурых, создание союза по принципу ЕС, который заместит ОАГ, — это довольно амбициозная задача, выполнить которую будет непросто.

«Реализовать подобную идею будет весьма сложно. Она натолкнётся на мощное противодействие США, которые считают Организацию американских государств одним из ключевых механизмов реализации своей политики в регионе. Тем не менее опыт создания со стороны Кубы и Венесуэлы определённых организаций позволит создать действенную и уважаемую организацию», — считает аналитик.

Естественным создание регионального союза латиноамериканскими странами назвал и замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Ведь они объединены общей историей, культурой, традицией и религией, добавил эксперт. Вместе с тем, Шаповалов согласен с точкой зрения Бурых, что США будут всячески препятствовать таким начинаниям.

«Уже достаточно давно существует идея более тесной интеграции и кооперации между странами Латинской Америки. Другое дело, что в настоящее время они находятся в тисках США, которые, начиная с первой половины XIX века, в рамках доктрины Монро рассматривают их как подвластную им территорию», — подчеркнул Шаповалов в разговоре с RT.

Стремление к обособленности

Вместе с тем эксперты отмечают, что в практике стран Западного полушария уже есть успешный опыт организации объединений. В частности, Владимир Шаповалов напомнил, что, к примеру, Венесуэле удалось создать Боливарианский альянс — объединение стран Латинской Америки и Карибского бассейна социалистической направленности. Декларацию о его создании в 2004 году подписали президент Венесуэлы Уго Чавес и кубинский лидер Фидель Кастро.

Помимо АЛБА также успешно действует Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), созданное в 2010 году для более глубокой интеграции стран Латинской Америки.

В связи с этим Шаповалов подчеркнул, что идея, высказанная президентом Мексики, вполне своевременна.

«Процессы, происходящие в странах Латинской Америки, свидетельствуют о том, что всё больше политиков и лидеров государств стремятся к обособлению, отделению от США и созданию своей собственной эффективной площадки. Поэтому я уверен, что будущее стран Латинской Америки именно за таким объединением», — сказал эксперт.

В свою очередь, Дмитрий Бурых предположил, что в состав латиноамериканского союза могли бы войти Куба, Венесуэла, Боливия, Аргентина, Эквадор, Перу и Бразилия.

«Несмотря на определённые трудности, подобную организацию вполне реально создать и запустить её с тем, чтобы впоследствии она стала серьёзным и уважаемым региональным механизмом, который был бы способен выполнять посреднические функции в разрешении конфликтов», — резюмировал Бурых.