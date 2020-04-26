Быть на подхвате – незавидная судьба "свидомых" украинцев в Эстонии

В бесконечно потоке сообщений о коронавирусе и способах борьбы с ним наконец-то появилось сообщение иного толка. Правда, и оно свидетельствует о наличии в Эстонии болезни. Болезни хронической и почти неизлечимой – русофобии. В новости, обрушившейся на головы обывателей как гром с ясного неба, сообщалось, что бдительные граждане нашли в одном из школьных учебников нечто подрывающее основы государственности.

Наклонности контрразведчиков в данном случае проявили деятели из конгресса украинцев Эстонии. Они обнаружили, что в учебнике английского языка для учеников седьмых классов эстонских школ "I love English 7" напечатана карта Европы, на которой полуостров Крым обозначен частью Российской Федерации.

"Ой люди, що це діється!", – запричитали на разные голоса активисты конгресса и сели писать письмо. Они вообще любят писать письма, а иногда и доносы и рассылать их в различные инстанции с требованием немедленного принятия мер. То, что их возмущает и требует неотложных мер, практически всегда связано с Россией и русскими. Они их, мягко говоря, не любят, и само упоминание этих двух слов может вызвать истерический припадок у панов и панночек. После обнаружения еретической карты, гнев ясновельможных был обращен в сторону министерства образования республики, от которого потребовали, подчеркиваю, потребовали, а не попросили принятия мер по исправлению ситуации.

И самое забавное, что эстонские чиновники тут же шаркнули ножкой и забормотали слова извинений, а представители издательства с тоской во взгляде признали досадный просчет. Теперь, похоже, придется изъять из школ весь тираж, вынуть крамольные страницы и взамен поместить туда новые, где Крым будет окрашен в правильные, с точки зрения украинцев и эстонцев, тона.

Однако нужно признать, что с выходцами из Украины в Эстонии, вернее, с отношением к оным, происходят стремительные метаморфозы. Если в 2014 официальные власти прибалтийской республики носились с ними, как "дурни с писаной торбой", то теперь жители незалежной прочно вошли в категорию нежелательных иностранцев. Надо признаться, что тут они во многом сами виноваты, поскольку стали главными героями полицейских сводок. Тут велосипед украдут, там напьются и дебош устроят, а бывает, что и гоняют по дорогам на больших скоростях в состоянии алкогольного опьянения.

Все это в Эстонии категорически неприемлемо, и поэтому провинившихся малороссов в кратчайшие сроки отправляют на родину предков. Министр внутренних дел Март Хельме их особенно не любит и добился поправки в законодательстве республики, позволяющей высылать из страны иностранцев, потерявших работу, практически немедленно.

Однако господ из конгресса украинцев Эстонии абсолютно не заботят все эти беды и мытарства соплеменников. Нигде не услышишь о том, чтобы они вступились за кого-нибудь из высылаемых, помогли защитить права украинцев, попавших в иную сложную ситуацию. Но как по мановению волшебной палочки, а вернее, как черт из коробочки, они возникают, когда надо сказать гадость в сторону России. Вот такая у них доля – быть на подхвате и лаять в направлении указующего перста хозяина. Незавидная, позорная доля.

Автор Николай Николаев, радио Sputnik, Эстония