Быть многодетным в Китае стало выгодно: Власти ввели новые меры поддержки для родителей

Сначала в Китае отказались от принципа "одна семья - один ребёнок", а теперь власти призывают к расширению семей. Быть многодетным в этой стране стало выгодно. Объявлено о новых мерах поддержки для родителей.

Китай может оказаться в демографической яме, поэтому власти, проанализировав ситуацию, ввели новые меры поддержки родителей. Информацию донесли до граждан путём постов в соцсети WeChat.

Основной отпуск по беременности и родам у китаянок составляет 98 дней. Им также был положен дополнительный месячный отпуск. Теперь его увеличили до двух месяцев. Как только малышу исполнится три года, его родители ежегодно могут брать по пять дополнительных дней отпуска по уходу за ребёнком.

Власти северо-западной провинции Цинхай, которая считается малонаселённой, пошли ещё дальше. Там основной и дополнительный отпуск по беременности и родам составляет 188 дней. После трёхлетия ребёнка парам полагается 15 дней в добавление к основному отпуску ежегодно, чтобы провести больше времени с детьми. Кроме того, вступающим в брак теперь гарантирован 15-дневный отпуск.

С 1970-х годов в Китае действовала жёсткая политика "одна семья - один ребёнок". Второго можно было заводить только сельским жителям, если в их семьях первенцем оказалась девочка. С 2013 года двух детей разрешили воспитывать семьям, если хотя бы один из родителей вырос без братьев и сестёр, а позднее - всем остальным супружеским парам.