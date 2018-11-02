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Быть ли войне за Азовское море: Мнения экспертов

02 ноября 2018, 17:09  •  147 • Политика
Ведущие российские и украинские эксперты анализируют сложившуюся военно-политическую ситуацию в Азовском море
Автор:
Павленко Дмитрий
В течение последней недели в центре внимания оказались сразу несколько событий, связанных с ситуацией вокруг Азовского моря. Наиболее важные из них - принятие Европарламентом антироссийской резолюции с угрозой новых санкций в случае обострения ситуации в регионе, обмен семи остававшихся в заложниках у Украины моряков «Норда» на украинских браконьеров.
Обращает на себя внимание заявление заместителя главы МИД Украины Елены Зеркаль о том, что Киев не намерен в ближайшее время прекращать действие двустороннего соглашения 2003 года, в соответствии с которым Азовское море считается внутреннем морем для России и Украины.
«С точки зрения дополнительных прав Украина ничего не получит, - заявила Зеркаль. – Мы можем получить новый территориальный спор с Россией относительно делимитации Азовского моря».
Между тем ранее представители киевского режима официально заявляли о намерении добиться изменения статуса Азовского моря на международный, что позволит пригласить в регион военно-морские силы блока НАТО. Ответом на эти выпады со стороны Киева стало заявление главы российского МИД Сергея Лаврова, который 18 октября 2018 года в интервью французским СМИ дал понять, что Россия не допустит в Азовское море военные корабли третьих стран.
Михаил Ненашев: Украинские иски обречены на провал
По мнению председателя Общероссийского движения поддержки флота, капитана 1-го ранга запаса Михаила Ненашева, Азовское море и Керченский пролив никогда не станут международными водами. Попытки Киева добиться этого посредством международных судов обречены на фиаско, так как для этого необходимо изменить принятую в 1982 году Конвенцию по международному морскому праву.

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