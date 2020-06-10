Быть или не быть железной дороге в Латвии

Правительство решает: найти 40 млн евро или разобрать рельсы

Латвийская железная дорога Latvijas dzelzceļš находится в плачевном состоянии – за четыре месяца текущего года уже уволены 1000 сотрудников, до конца года ждут увольнения ещё 500 человек, все уволенные за год – это четверть всех сотрудников предприятия. Увольняют как технических работников, так и администрацию – в связи с резким сокращением грузоперевозок для них больше нет работы. Грузоперевозки же в этом году упали на 48% по сравнению с прошлым годом, а в прошлом году они были ниже, чем в позапрошлом, и так далее.

Доходы Latvijas dzelzceļš с каждым годом также падают – в прошлом году убытки концерна составили 9,3 миллиона евро, тогда как ещё не так давно железная дорога приносила ежегодную прибыль в 10 – 15 миллионов евро.

В этом году потеря груза уже настолько чувствительна, что правительству приходится выбирать: или ликвидировать Latvijas dzelzceļš или сделать государственным бюджетным предприятием.

Еврокомиссия не один раз призывала Латвию начать поддерживать железную дорогу страны, однако в Риге игнорировали эти призывы. Теперь, похоже, вопрос стоит по-другому: или государство находит 40 миллионов евро на поддержание рельсов железной дороги по всей стране или рельсы необходимо разобрать и сдать в металлолом. Иначе это сделают раньше предприимчивые граждане Латвии.

Прибалтийские железные дороги в Литве, Латвии и Эстонии оставались последними в Европе, которые могли обходиться до недавнего времени без государственных дотаций. Во многом, благодаря широкой «советской» колее и удачному географическому положению. И не случись пандемия коронавируса, Latvijas dzelzceļš продержалась бы ещё пару лет, однако сегодня ситуация безвыходная как у железной дороги, так и у правительства.

Правительство должно срочно решить – быть или не быть Latvijas dzelzceļš. Потому что, в случае превращения предприятия в государственное, государство и будет обязано содержать железную дорогу в образцовом состоянии – в Евросоюзе содержание железных дорог приравнивается к содержанию дорог общего пользования и должно осуществляться на высоком уровне.

Второй вариант – разобрать рельсы и сдать в металлолом – намного проще. Вот только страна останется без железной дороги. С другой стороны в соседней Литве разобрали не рельсы, а целую АЭС ликвидировали, и ничего…