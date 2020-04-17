"Быть или не быть" на карантине. Лучшие "Гамлеты" разных театров • 34 • Аналитика © РИА Новости / Мирослав Муразов В карантинные дни у нас есть удивительная возможность: не выходя из комнаты, посмотреть, как один и тот же сюжет интерпретируют в различных культурах. А что может быть представительнее и ярче, чем "Гамлет"? Каких датских принцев выбрать — в материале РИА Новости. 1. Самый безумный Александринский театр, постановка Валерия Фокина. Смотреть Ключевая фраза, за которую зацепился Фокин в своей интерпретации: "Слова, слова, слова". Гамлет в исполнении Дмитрия Лысенкова оказывается истинным безумцем, путаясь не только в переводах (режиссер использует аж три русскоязычных текста трагедии), но даже и в языках, порой переходя на английский. Это история о безумном, расшатавшемся мире, проникшем в сознание человека: Гамлет Фокина откровенно ненормален, но и его окружение, да и сами зрители, похоже, недалеко от него ушли. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александринка и Новая сцена (@alexandrinsky) 13 Май 2019 в 3:00 PDT Спектакль сделан как сеанс у психотерапевта: "давайте во всем обвиним родителей — и разойдемся по домам". Первопричина всех грехов — вовсе не Клавдий, а Гертруда (Марина Игнатова), которая теперь, словно прозревшая леди Макбет, пытается все исправить. Но, увы, разрушенный безумный мир не склеить и не пересобрать. Постановка решена в жанре трагифарса — и финал выглядит здесь как естественное разрешение мучений всех персонажей, понятное избавление и неизменная расплата за грехи, даже если они сделаны по недомыслию или скудоумию. 2. Самый противоречивый Театр на Юго-Западе, режиссер Валерий Белякович. Смотреть Легендарная постановка, однозначно признанная всеми театральными критиками "лучшим "Гамлетом" 80-х". Триумф Эдинбургского фестиваля, шок европейских зрителей от Виктора Авилова, сыгравшего заглавную роль (с артиста даже сняли прижизненную маску — специально для театрального музея). 1 из 3 Виктор Авилов в роли Гамлета © Фото : журнал "Театр" / Мемориальный сайт Виктора Авилова 2 из 3 Виктор Авилов в роли Гамлета © Фото : Анна Клюшкина / Мемориальный сайт Виктора Авилова 3 из 3 Виктор Авилов в роли Гамлета © Фото : Ольга Федорова / Мемориальный сайт Виктора Авилова 1 из 3 Виктор Авилов в роли Гамлета © Фото : журнал "Театр" / Мемориальный сайт Виктора Авилова 2 из 3 Виктор Авилов в роли Гамлета © Фото : Анна Клюшкина / Мемориальный сайт Виктора Авилова 3 из 3 Виктор Авилов в роли Гамлета © Фото : Ольга Федорова / Мемориальный сайт Виктора Авилова У Беляковича происходит титаническая битва характеров: с одной стороны, есть истинно трагический Гамлет, но с другой — равновеликий ему Клавдий, роль которого режиссер сыграл сам. Знаменитый монолог "Удушлив смрад злодейства моего" становится чуть ли не антитезой каноническому "Быть или не быть". И на чьей стороне окажется зритель — трудно предсказать. Этот "Гамлет" вот многом звучит как предупреждение, где за страстями благородного мщения стоят политические интриги. И появление в финале Фортинбраса — это не просто точка в истории, это приход захватчиков и начало новой, куда более масштабной и безысходной трагедии. 3. Самый яркий Королевская шекспировская компания, режиссер Саймон Годвин. Смотреть "Гамлет", решенный практически в вудуистской стилистике, — что тут еще скажешь? Яркие костюмы, яркая — на пределе чувств, почти скатываясь в истерику — игра актеров. Всех героев режиссер сознательно делает темнокожими, погружая шекспировский сюжет в ямайскую мистику и наводя на сцену футуристическую оптику. Гамлет (Паапа Эссьеду) мечется между традициями и долгом, между чувствами и роком, словно показывая, что нет вечных проблем, а есть исключительно сиюминутные страсти. Невероятно хорош Клавдий (Кларенс Смит): он в некоторых сценах даже смешон — актеру не чужда самоирония, да и вообще иногда спектакль начинает напоминать буффонадное представление "по мотивам" Шекспира, чтобы в финале превратиться в настоящую, глубокую драму. Сдобренную, конечно же, блеском костюмов и предельностью эмоций. 4. Самый страшный Коляда-театр, режиссер Николай Коляда. Смотреть. Спектакль о смерти: от похорон Гамлета-старшего до гибели Гамлета-младшего (Олег Ягодин). Николай Коляда мастерски выстраивает визуальный ряд, превращая "Гамлета" в не всегда эстетически приемлемое, но, бесспорно, любопытное зрелище. Коронакризис ускорит создание "Большой тройки" Москва — Вашингтон — Пекин Это порой напоминает карнавал в преисподней, от которой сам Гамлет старательно дистанцируется. Но окружающая мерзость оказывается куда сильнее, и смерть здесь — скорее избавление, чем что-то страшное и неизбежное. Метафора перерождения, новой жизни, надежды на то, что, может быть, там-то все и поменяется. Хотя, конечно, не поменяется ничего — и в этом Коляда, увы, безапелляционно однозначен. 5. Самый легендарный Театр на Таганке, режиссер Юрий Любимов. Смотреть, слушать часть 1, часть 2 Согласно легенде, от спектакля Юрия Любимова с Владимиром Высоцким в главной роли не осталось ничего. Однако это не так — есть документальный фильм, запечатлевший репетиции, и часть съемок болгарского ТВ, причем даже цветных. Ну и самое главное — несколько полных аудиозаписей, позволяющих судить о том, каким был этот спектакль, который и по сей день считается лучшим "Гамлетом" 70-х (если не лучшим из поставленных на отечественной сцене вообще). © РИА Новости / Анатолий Гаранин Артист Театра на Таганке Владимир Высоцкий Гигантский плетеный занавес Давида Боровского, живой петух и настоящая могила. И в центре — нервный, истерзанный принц, которого окружают статные фигуры Клавдия (Вениамин Смехов или Александр Пороховщиков) и Гертруды (Алла Демидова). © РИА Новости / РИА Новости Сцена из спектакля "Гамлет" Трижды повторенный монолог "Быть или не быть", душераздирающая сцена дуэли и контрапункт всей постановки, переход Гамлета от размышлений к решимости: сцена "Мышеловки", спектакля, сыгранного бродячими артистами. Спокойное "Раз королю неинтересна пьеса — нет для него в ней, значит, интереса", после которого назад дороги нет никому — ни Гамлету, ни всем остальным. А антураж достроит наша фантазия. 1 из 6 Владимир Высоцкий в сцене из спектакля "Гамлет" © РИА Новости / Анатолий Гаранин 2 из 6 Александр Пороховщиков в роли Клавдия, Владимир Высоцкий в роли Гамлета и Алла Демидова в роли Гертруды в спектакле "Гамлет" © РИА Новости / Анатолий Гаранин 3 из 6 Сцена из спектакля "Гамлет" в постановке Театра на Таганке. Владимир Высоцкий в роли Гамлета © РИА Новости / Анатолий Гаранин 4 из 6 Сцена из спектакля "Гамлет" Театра драмы и комедии на Таганке. Актер Владимир Высоцкий в роли Гамлета © РИА Новости 5 из 6 Артист Театра на Таганке Владимир Высоцкий (1938-1980) принимает поздравления зрителей после окончания спектакля "Гамлет" © РИА Новости / Анатолий Гаранин 6 из 6 Государственный культурный центр-музей В. С. Высоцкого. Макет декорации к спектаклю "Гамлет" © РИА Новости / Александр Поляков 1 из 6 Владимир Высоцкий в сцене из спектакля "Гамлет" © РИА Новости / Анатолий Гаранин 2 из 6 Александр Пороховщиков в роли Клавдия, Владимир Высоцкий в роли Гамлета и Алла Демидова в роли Гертруды в спектакле "Гамлет" © РИА Новости / Анатолий Гаранин 3 из 6 Сцена из спектакля "Гамлет" в постановке Театра на Таганке. Владимир Высоцкий в роли Гамлета © РИА Новости / Анатолий Гаранин 4 из 6 Сцена из спектакля "Гамлет" Театра драмы и комедии на Таганке. Актер Владимир Высоцкий в роли Гамлета © РИА Новости 5 из 6 Артист Театра на Таганке Владимир Высоцкий (1938-1980) принимает поздравления зрителей после окончания спектакля "Гамлет" © РИА Новости / Анатолий Гаранин 6 из 6 Государственный культурный центр-музей В. С. Высоцкого. Макет декорации к спектаклю "Гамлет" © РИА Новости / Александр Поляков Впрочем, таким и должен быть настоящий театр, чтобы превращаться со временем в легенду, которую передают из уст в уста, и прикоснуться хотя бы к краешку которой — как заглянуть за кулисы. Там волшебство, там магия, я это видел — и теперь я знаю, как выглядит чудо. Еще Гамлеты Остается надеяться, что TheatreHD выложит онлайн-постановку Sonia Friedman Productions на сцене театра "Барбикан" с Бенедиктом Камбербэтчем и спектакль Робера Лепажа, в котором Евгений Миронов играет один все роли (Театр наций). А пока — можно посмотреть еще и такие версии: МХТ имени Чехова, режиссер Юрий Бутусов. Смотреть Неожиданное прочтение с Клавдием — Хабенским, Полонием — Пореченковым и Гамлетом — Трухиным. Путевка в "большую жизнь на столичной сцене" главных звезд питерских театров. Театр-студия Эймунтаса Някрошюса. Смотреть Самое неожиданное и филигранное прочтение "Быть или не быть". Постановка Някрошюса — это сложный механизм, который при этом работает точно, как часы. Абсолютно завораживающий по динамике темпоритм. Театр "Глобус", постановка Мишель Терри. Смотреть бесплатно до 19 апреля Самый неожиданный "Гамлет" последних лет. Удивительная работа Терри — с одной стороны, сохранившая дух классических постановок "Глобуса" и вместе с тем, бесспорно, новаторская. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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