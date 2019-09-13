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Быть или не быть 4-хдневной рабочей неделе: Медведев назвал условие

13 сентября 2019, 18:39  •  93 • Политика
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал условия сокращения рабочей недели. По его словам, решение зависит от экономической ситуации.
Принятие решения о сокращении в России рабочей недели до 4 дней зависит от ситуации в экономике. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым.
Глава правительства отметил, что внесение изменений в трудовое законодательство, а именно сокращение количества рабочих дней, можно только с сохранением имеющихся гарантий и, разумеется, без ухудшения положения трудящихся. В частности, речь идет о сохранении зарплат работников.
"В будущем может быть и уменьшение этой трудовой недели. Это будет зависеть от конкретной ситуации в экономике и на конкретных видах производств", - сказал Медведев.
По мнению премьера, трудовое законодательство должно быть гибким и подстраиваться под нужды как работников, так и работодателей.
Напомним, что ранее Медведев заявил, что четырехдневная рабочая неделя может быть введена "хоть завтра", но только для определенных видов профессий. Для других четырехдневка - это вопрос довольно отдаленной перспективы, добавил тогда премьер.

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