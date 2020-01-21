Быть готовыми к военному решению на Донбассе: откровения замсекретаря СНБО Украины • 63 • Аналитика

В то время, как министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказывает журналистам о своем намерении нажаловаться лидерам стран норманнского формата на обострение ситуации на линии разграничения на Донбассе, подразумевая, что виновата в происходящем никак не украинская сторона, другой высокопоставленный чиновник «нэзалэжной» делает заявления совсем другого характера. Слова заместителя секретаря СНБО Украины Сергея Кривоноса камня на камне не оставляют от всех попыток Киева изображать из себя приверженцев мирного урегулирования на востоке страны. В его выступлении речь идет исключительно о силовом возвращении "мятежного" региона, подготовка к которому, судя по выступлению человека, явно знающего, о чем он говорит, идет полным ходом.



«К силовому сценарию возвращения Донбасса вооруженные силы Украины должны подготовиться соответствующим образом. Более того, они должны быть готовы к нему уже сейчас!» - таким откровением отметился заявление бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций ВСУ, а ныне первый замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны страны, полковник Кривонос.







Одно дело, если бы подобными воинственными спичами разбрасывался кто-то из не слишком адекватных украинских нардепов, и совсем другое, когда о подобном открыто и во весь голос принимается вещать создатель ССО «нэзалэжной». Кстати, характерная деталь – в свое время Кривонос даже баллотировался на пост президента Украины, но снял свою кандидатуру в пользу Петра Порошенко. Одно это уже сполна характеризует его, как стопроцентного «ястреба».



По словам заместителя секретаря СНБО, решение о наступлении на ДНР и ЛНР «должно принимать правительство страны, а не отдельные военнослужащие». А что, может быть и такое?! Кривонос уверен – массированной атаке на Донбасс должна предшествовать не только «подготовка армии по стандартам НАТО», но и, прежде всего, «работа политиков», направленная, с одной стороны на получение максимальной «поддержки других государств», а во-вторых, на как можно большее «ослабление России». Прежде всего – путем введения против нашей страны все новых и новых санкций. Полковник считает, что рано или поздно таким образом можно добиться, чтобы «Россия ничего не делала для поддержки сепаратистов». И вот тогда придет время для того, чтобы Киев мог «освободить свои земли». В качестве эталона этот рвущийся в бой «патриот» приводит «хорватский сценарий».



Как видим, «старые песни» звучат в «нэзалэжной» на новый лад. Пока президент Зеленский и некоторые другие политики из его команды пытаются хотя бы делать вид, что они намерены придерживаться Минских соглашений, решать вопрос с Донбассом и его жителями за столом переговоров, те, от кого реально зависит принятие решений в военной плоскости, демонстрируют жгучее желание «деоккупировать» этот регион огнем и мечем. Так уж вышло, что воинственные откровения Сергея Кривоноса были обнародованы практически одновременно с другой информацией.



В Генеральной прокуратуре Украины озвучили цифру военнослужащих ВСУ, погибших на Донбассе за период с начала 2019 по 2020 год. 132 человека, да еще более полутысячи тех, кто получил тяжелые ранения. И это – в то время, когда активные боевые действия, фактически, не велись. Какими человеческими потерями обернется для Киева попытка реализовать столь милый его сердцу «силовой сценарий» бравого полковника, очевидно, совершенно не волнует. И, уж тем более, ему глубоко плевать на количество неизбежных при этом жертв среди мирного населения Донбасса, укладывающегося для него в презрительное «сепаратисты».



Остается только надеяться на то, что надежды Кривоноса и ему подобных на «ослабление России» и ее самоустранение от судеб жителей народных Республик так и останутся несбыточными украинских политиканов. В то время, как министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказывает журналистам о своем намерении нажаловаться лидерам стран норманнского формата на обострение ситуации на линии разграничения на Донбассе, подразумевая, что виновата в происходящем никак не украинская сторона, другой высокопоставленный чиновник «нэзалэжной» делает заявления совсем другого характера. Слова заместителя секретаря СНБО Украины Сергея Кривоноса камня на камне не оставляют от всех попыток Киева изображать из себя приверженцев мирного урегулирования на востоке страны. В его выступлении речь идет исключительно о силовом возвращении "мятежного" региона, подготовка к которому, судя по выступлению человека, явно знающего, о чем он говорит, идет полным ходом.«К силовому сценарию возвращения Донбасса вооруженные силы Украины должны подготовиться соответствующим образом. Более того, они должны быть готовы к нему уже сейчас!» - таким откровением отметился заявление бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций ВСУ, а ныне первый замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны страны, полковник Кривонос.Одно дело, если бы подобными воинственными спичами разбрасывался кто-то из не слишком адекватных украинских нардепов, и совсем другое, когда о подобном открыто и во весь голос принимается вещать создатель ССО «нэзалэжной». Кстати, характерная деталь – в свое время Кривонос даже баллотировался на пост президента Украины, но снял свою кандидатуру в пользу Петра Порошенко. Одно это уже сполна характеризует его, как стопроцентного «ястреба».По словам заместителя секретаря СНБО, решение о наступлении на ДНР и ЛНР «должно принимать правительство страны, а не отдельные военнослужащие». А что, может быть и такое?! Кривонос уверен – массированной атаке на Донбасс должна предшествовать не только «подготовка армии по стандартам НАТО», но и, прежде всего, «работа политиков», направленная, с одной стороны на получение максимальной «поддержки других государств», а во-вторых, на как можно большее «ослабление России». Прежде всего – путем введения против нашей страны все новых и новых санкций. Полковник считает, что рано или поздно таким образом можно добиться, чтобы «Россия ничего не делала для поддержки сепаратистов». И вот тогда придет время для того, чтобы Киев мог «освободить свои земли». В качестве эталона этот рвущийся в бой «патриот» приводит «хорватский сценарий».Как видим, «старые песни» звучат в «нэзалэжной» на новый лад. Пока президент Зеленский и некоторые другие политики из его команды пытаются хотя бы делать вид, что они намерены придерживаться Минских соглашений, решать вопрос с Донбассом и его жителями за столом переговоров, те, от кого реально зависит принятие решений в военной плоскости, демонстрируют жгучее желание «деоккупировать» этот регион огнем и мечем. Так уж вышло, что воинственные откровения Сергея Кривоноса были обнародованы практически одновременно с другой информацией.В Генеральной прокуратуре Украины озвучили цифру военнослужащих ВСУ, погибших на Донбассе за период с начала 2019 по 2020 год. 132 человека, да еще более полутысячи тех, кто получил тяжелые ранения. И это – в то время, когда активные боевые действия, фактически, не велись. Какими человеческими потерями обернется для Киева попытка реализовать столь милый его сердцу «силовой сценарий» бравого полковника, очевидно, совершенно не волнует. И, уж тем более, ему глубоко плевать на количество неизбежных при этом жертв среди мирного населения Донбасса, укладывающегося для него в презрительное «сепаратисты».Остается только надеяться на то, что надежды Кривоноса и ему подобных на «ослабление России» и ее самоустранение от судеб жителей народных Республик так и останутся несбыточными украинских политиканов. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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