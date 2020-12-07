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«Быстрый сокол - 2020» – артиллерия США отработала удары по Крыму

07 декабря 2020, 12:30  •  159 • Украина
Во второй половине ноября армия США впервые отработала нанесение артиллерийских ударов по акватории Чёрного моря совместно с румынскими войсками. Операция носила название «Быстрый сокол - 2020» (Rapid Falcon 2020).
До этого с военной базы США в Германии Рамштайн на американскую военную базу в Румынии «Михаил Когэлничану», а оттуда на полигон Капу Мидиа на побережье Чёрного моря были переброшены самолётами расчёты двух ракетных установок HIMARS 1-го батальона 77-го полка 41-й бригады полевой артиллерии армии США.
Отстрелявшись, американцы загрузили установки обратно в самолёты, вылетели в Германию, где продолжили учения, а затем отправились в Эстонию для участия в других учениях.
«Американская армия восстановила в Европе мощь дальнобойной артиллерии, и русские должны об этом знать», – прокомментировал обстрел Чёрного моря американский журнал Forbes.
«Это позволяет нам загрузить [установки HIMARS] в самолёты С-17, С-130 или С-5, прибыть в любую точку мира и в нужное время произвести обстрелы», – заявил командир одной из батарей капитан Джастин Блэнд.
Дальность стрельбы составила 300 км, цели располагались сравнительно недалеко от российского Крыма. Бухарест ведёт с Вашингтоном переговоры о поставках HIMARS для румынской армии. К 2022 году румынские HIMARS уже будут выведены на позиции.
Учения «Быстрый сокол - 2020» были отработкой новой тактики американской артиллерии. Огневые расчёты по воздуху перебрасываются в нужный район, делают несколько залпов и по воздуху возвращаются на место постоянной дислокации или перебрасываются в другой район.
Прибытие американских артиллеристов из Германии и выполнение ими на территории Румынии поставленной задачи заняли всего несколько часов. Высокая мобильность HIMARS и их переброска по воздуху затрудняет для противника возможности её поражения.
Установки HIMARS были размещены американцами в Европе около трёх-четырёх месяцев назад для усиления восточного фланга НАТО.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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