Быстрый пуск и уход от "ответного огня": Опубликовано видео испытаний российского арктического ЗРК "Тор"

В России успешно прошли первые испытания арктического зенитно-ракетного комплекса "Тор". Технику проверили на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. "Тор" успешно поразил все учебные цели. Видео с испытаний появилось в Сети.

На кадрах видно, как установка выпускает ракету. Та взлетает на несколько метров, определяет цель и быстро устремляется к ней. Запуски показаны под разными углами и с расстояния, чтобы можно было со всех сторон увидеть, как действует ЗРК "Тор".

Во время испытаний система выполнила пуски с интервалом в четыре секунды, затем мгновенно сменила дислокацию, уходя от возможного ответного удара противника, а затем менее чем за три минуты "Тор" вновь встал в боевое положение и начал выискивать потенциальные цели.

Боевая машина оснащена 16 ракетами "земля-воздух" и способна поражать любые воздушные цели на высоте до 10 и в радиусе до 15 километров. Кроме того, "Тор" обладает повышенной морозоустойчивостью, так как создавался для работы в арктических условиях. Сообщается, что ракетный комплекс встанет на боевое дежурство уже в этом году.