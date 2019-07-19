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«Быстрый майдан». Чёрные метки для Зеленского

19 июля 2019, 17:09  •  20 • Аналитика
Один из лидеров ультранационалистов уже пообещал Владимиру Зеленскому «быстрый майдан». Хотя он ничем вроде бы ещё «не провинился», наци-патриоты уже бросили ему множество «чёрных меток», почему? Единственное серьёзное политическое решение Зеленского, которое он сумел провести в жизнь после своего избрания на пост президента, — внеочередные выборы в Верховную раду, и они очевидным образом направлены против порошенковской системы власти: Зеленский отказался сотрудничать с националистической Радой парубиев и парасюков.




Выборы Джо Байдена


«Упоротые» патриоты, так ещё называют на Украине своих наци, это поняли и угрожают Зеленскому и лично, и новым «быстрым майданом». Вообще, сами выборы в Раду – это хороший повод для майдана. Пока как бы ничто не предвещает, но последние события в Грузии показывают, что новый майдан, после успешного старого, может быть организован экстремистами по любому поводу и действительно очень быстро: опыт уже имеется. Этот былой опыт также говорит, что в майдане должны быть заинтересованы внешние игроки.

В этом смысле в «быстром майдане» на Украине может быть заинтересована Демократическая партия США во главе с кандидатом в президенты экс-вице-президентом Джо Байденом. Он и лично замешан в «украинских делах», и имеет большое влияние на своих бывших подопечных киевских руководителей. В предвыборной гонке демократы могут подать новые украинские события как результат «предательства Трампа», сдающего Украину Путину.

Европейский форс-мажор


Если «быстрый майдан» пойдёт бурно, может быть прекращена работа украинской ГТС в результате какого-нибудь форс-мажора, что создаст напряжённость в энергетической сфере Европы, и даст США дополнительные козыри для продвижения на европейский рынок своего сжиженного газа. Естественно, во всём произошедшем окажется виновата Россия и лично Путин, поэтому можно ожидать новой волны санкций.

Такое обострение международной обстановки может сорвать так называемую «передышку» в росте напряжённости между США и Россией, осложнит предвыборное положение Трампа, сделав невозможным его «обдумываемый» визит в Москву на празднование Дня Победы 9 мая 2020 года. Вообще, США мстительны по любому поводу, а тут они только что фактически «потеряли» Турцию, которая закупила-таки российский ЗРК С-400. И обещает прикупить у России ещё и новейшие истребители.

Таким образом, заинтересованные в «быстром майдане» внешние силы имеются, внутренние силы и ресурсы имеются, остаётся дело за политическим решением кого-то где-то, и это будет не Дональд Трамп.

Где-то в Америке


Вообще, создаётся впечатление, что в США создан параллельный по отношению к Трампу центр принятия решений во внешней политике на постсоветском пространстве. Может быть, даже с молчаливого согласия самого Трампа: он как бы предоставил демократам возможность самим вычищать свои «авгиевы конюшни», которые они так увлечённо строили в президентство Барака Обамы.

Атлантический совет США в узком составе очень может быть таким параллельным мини-Госдепом. Порошенко при вступлении в президентскую должность выступал в этом Совете и как бы получил благословение. Члены этого Совета Курт Волкер и Джон Хёрбст давно и плотно занимаются Украиной, и Трамп смотрит на это сквозь пальцы. Почему-то. Факт, что провокация в Керченском проливе стала для Трампа неприятной новостью, то есть санкции на неё он не давал.

Право на звонок


Телефонный звонок Зеленского в Москву лично Путину прозвучал неожиданно для всех. Его тоже как бы ничто не предвещало. Зеленский много ведь говорил, что будет вести переговоры с Владимиром Путиным только в присутствии западных партнёров, в расширенном каком-то формате, а потом вдруг взял и позвонил Путину.

Телефонный разговор – это разговор один на один, без свидетелей, суфлёров и подсказчиков, что бы там ни говорили. Позвонил один раз Путину, позвонит и другой, — несомненно, отметили все незаинтересованные в таких телефонных переговорах лица.

В политическом смысле повод для разговора Зеленского с Путиным никого не интересует, важен сам факт этих телефонных переговоров. Он может послужить спусковым крючком для «упоротых» патриотов в принятии ими «быстрых» решений.


Наци-боевики на Украине очень хорошо организованы, очевидно, что среди них поддерживается жёсткая дисциплина: убийства (как Олеся Бузины) и провокации производятся только по приказу «сверху». Этим объясняется безопасность Виктора Медведчука и других видных оппозиционных лидеров: в отношении их пока нет приказа. Поэтому для «быстрого майдана» будет достаточно одного приказа.

Геополитический нюанс


С учётом таких перспектив становится опасно продолжать относиться к националистическому режиму на Украине как к формально независимому. Нужно называть вещи своими именами: он задумывался изначально и является реально американской полуколонией и военным плацдармом против России. В противном случае Россию можно будет абстрактно обвинять в дестабилизации «молодой украинской демократии», как бы это ни противоречило фактам. И «мировые СМИ» этого шанса не упустят.

Россия окажется в слабой позиции на фоне нового хаоса на Украине: слово России будет против слова Запада по этому вопросу, потому что эта «молодая демократия» признаётся нами формально независимой и, получается, независимой от США, но находится она на границах России, а не США. Если Россия заявит, что «молодая украинская демократия» — зависимая от США территория, то с этой позиции за всё, что на ней происходит, несут ответственность в первую очередь США.
Виктор Каменев

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