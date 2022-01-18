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Быстрые проводы: зачем власти сократили срок карантина
18 января 2022, 21:35 • 48 • Политика
Срок карантина по COVID-19 сокращен c 14 до семи дней. Об этом на заседании координационного совета по коронавирусу заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она уточнила, что при необходимости этот срок может быть скорректирован. Как сообщили «Известиям» в Роспотребнадзоре, сокращение периода изоляции не увеличит риск распространения инфекции, потому что для выхода с карантина в любом случае нужно сдавать тест. Сейчас уровень коллективного иммунитета россиян достиг 63,9%, однако «Омикрон» уже успел проникнуть почти в половину регионов. Рост заболеваемости не привел к резкому увеличению числа госпитализаций, но систему здравоохранения подготовят к возможному притоку пациентов, отметил премьер Михаил Мишустин. Регионы на своем уровне примут решение о мерах борьбы с новым штаммом — Москва призывает перевести как можно больше работников на удаленку.
В половине регионов
Сейчас у 60% заболевших COVID россиян всё еще обнаруживают штамм «Дельта», однако «Омикрон» и некоторые другие варианты коронавируса выявили уже у 40% пациентов, сообщила Татьяна Голикова. Новый штамм зафиксировали в 42 субъектах (1682 случая), вместе с тем в целом увеличение числа больных наблюдается уже в 67 регионах.
Рост заболеваемости не привел к резкому увеличению числа госпитализированных больных, отметил Михаил Мишустин. Количество стационарных случаев, как заявила Татьяна Голикова, даже снизилось на 4,6%. Сейчас занято 69% из развернутых 158,6 тыс. коек.
— Пока мы не наблюдаем такой же доли тяжелых случаев болезни, как и в ситуации с «Дельтой». Тем не менее нет полной ясности, как быстро будет распространяться новый штамм. Надо быть готовыми к любому развитию событий, — сказал премьер.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
При этом всё чаще коронавирусом заражаются дети, подчеркнула зампред правительства. И всё же уровень коллективного иммунитета по стране, по данным Татьяны Голиковой, достиг 63,9%.
Тем, кто заразился сейчас, придется меньше находиться в изоляции — им предстоит сидеть на карантине не 14, а семь дней. Однако при необходимости сроки могут быть скорректированы.
— Как и в других странах, мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан. В том числе сокращаем сроки карантина до семи дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России, — сказала Татьяна Голикова.
Как сообщил «Известиям» глава профилактического центра ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский, это решение не увеличит риск распространения COVID. Зачастую всё течение болезни заканчивается за неделю. Если же человек не выздоровеет, это будет обнаружено на контрольном тесте по окончании изоляции. Инициатива, по мнению эксперта, имеет очевидные плюсы — человеку не нужно лишнее время находиться взаперти. Также это полезно для экономики, которой трудно терять большое число сотрудников на продолжительный срок.
— Сокращенный карантин уже применяется зарубежными коллегами. Он показал свою эффективность, — отметил Вадим Покровский.
Началась подготовка
Премьер вновь призвал глав регионов внимательно следить за изменениями и быть готовыми к ухудшению ситуации. Для быстрого обмена информацией между Москвой и субъектами будет работать специальная группа под руководством Татьяны Голиковой.
Систему здравоохранения подготовят к возможному увеличению числа пациентов. Для этого реализуют план дополнительных мероприятий, отметил председатель правительства. По всей стране оценят готовность инфраструктуры, наличие необходимых специалистов, лекарств, кислорода и средств индивидуальной защиты. Регионам будет направленно дополнительно 5 млрд рублей на медикаменты. Кроме того, на централизованную закупку выделят еще 15 млрд рублей. Также Михаил Мишустин поручил субъектам привлекать студентов и волонтеров для работы с пожилыми.
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
— Успех борьбы с инфекцией на данном этапе зависит от обеспечения бесперебойной работы системы обязательного медицинского страхования и первичного звена. Это ответственность региональных властей, — подчеркнул глава кабмина.
Местным властям необходимо принять дополнительные меры по предотвращению распространения инфекции и оперативно реагировать на обращения граждан, сказал губернаторам Михаил Мишустин. Требуется решать и накопившиеся проблемы — сейчас в 32 регионах недостаточно активно тестируют жителей.
Уровень заболеваемости коронавирусом может уменьшиться уже в ближайшие недели, сказал «Известиям» профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн. Самые высокие показатели будут в Москве и других крупных городах-миллионниках. По мнению эксперта, наиболее эффективные меры, которые следует применять региональным властям, уже известны — агитация за добровольную вакцинацию, а также контроль за соблюдением социальной дистанции и использованием индивидуальных средств защиты.
— Пик заболеваемости будет продолжаться недолго. В целом в начале феврале показатели прироста пойдут на спад, — отметил эксперт.
«Известия» направили запросы в администрации регионов, где наблюдается самое большое число заболевших.
Несколько сложных недель
Активнее всего, как и ожидалось, вирус распространяется в столице. Всего за неделю число случаев заражений в Москве удвоилось. Количество обращений в больницы тоже увеличилось в два раза, однако масштабы госпитализации почти не выросли. Так как прогнозируется колоссальная нагрузка на поликлиники, необходимо упростить открытие и заочное закрытие больничных листов, отметил мэр столицы Сергей Собянин.
— «Омикрон» уже доминирует в таких субъектах, как Москва, Московская область и, наверное, Санкт-Петербург. По крайней мере та информация по секвенированию, что у нас есть, говорит о динамичном распространении «Омикрона», увеличении в арифметической прогрессии его доли среди заболевших. Одновременно с ростом доли «Омикрона» растет и количество заболеваний. На прошлой неделе оно выросло в два раза, и на этой неделе снова в два раза вырастет, — сказал мэр.
Сразу после заседания в личном блоге политика появилась информация о срочных мерах по борьбе с COVID. До 1 апреля продлевается требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, а где возможно — максимальное число людей.
— Мы пока не знаем, насколько новый штамм опасен для старшего поколения. Чтобы не подвергать его дополнительному риску, я принял решение продлить до 1 апреля 2022 года домашний режим для людей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан, — обратился к жителям города мэр.
В столичных поликлиниках увеличили число дежурных врачей, которые работают без выходных. При первых признаках недомогания следует сразу обратиться к специалистам — они примут без записи в тот же день.
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
— Нам предстоит пережить несколько сложных недель. Но мы справились с предыдущими волнами пандемии. Уверен, справимся и с «Омикроном», — добавил глава столицы.
Новый штамм ударил не только по здоровью населения, но и по бизнес-планам. Российский инвестиционный форум в Сочи, где проходят основные дискуссии предпринимателей, из-за распространения коронавируса перенесли на неопределенный срок. Сейчас главы регионов должны быть на своих территориях и вместе с жителями оперативно решать возникающие вопросы, подчеркнул Михаил Мишустин.
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