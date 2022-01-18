Быстрые проводы: зачем власти сократили срок карантина

Срок карантина по COVID-19 сокращен c 14 до семи дней . Об этом на заседании координационного совета по коронавирусу заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она уточнила, что при необходимости этот срок может быть скорректирован. Как сообщили «Известиям» в Роспотребнадзоре, сокращение периода изоляции не увеличит риск распространения инфекции , потому что для выхода с карантина в любом случае нужно сдавать тест. Сейчас уровень коллективного иммунитета россиян достиг 63,9%, однако «Омикрон» уже успел проникнуть почти в половину регионов . Рост заболеваемости не привел к резкому увеличению числа госпитализаций, но систему здравоохранения подготовят к возможному притоку пациентов, отметил премьер Михаил Мишустин. Регионы на своем уровне примут решение о мерах борьбы с новым штаммом — Москва призывает перевести как можно больше работников на удаленку .

В половине регионов

Сейчас у 60% заболевших COVID россиян всё еще обнаруживают штамм «Дельта», однако «Омикрон» и некоторые другие варианты коронавируса выявили уже у 40% пациентов , сообщила Татьяна Голикова. Новый штамм зафиксировали в 42 субъектах (1682 случая), вместе с тем в целом увеличение числа больных наблюдается уже в 67 регионах.

Рост заболеваемости не привел к резкому увеличению числа госпитализированных больных , отметил Михаил Мишустин. Количество стационарных случаев, как заявила Татьяна Голикова, даже снизилось на 4,6%. Сейчас занято 69% из развернутых 158,6 тыс. коек.

— Пока мы не наблюдаем такой же доли тяжелых случаев болезни, как и в ситуации с «Дельтой». Тем не менее нет полной ясности , как быстро будет распространяться новый штамм. Надо быть готовыми к любому развитию событий, — сказал премьер.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

При этом всё чаще коронавирусом заражаются дети, подчеркнула зампред правительства. И всё же уровень коллективного иммунитета по стране, по данным Татьяны Голиковой, достиг 63,9%.

Тем, кто заразился сейчас, придется меньше находиться в изоляции — им предстоит сидеть на карантине не 14, а семь дней . Однако при необходимости сроки могут быть скорректированы.

— Как и в других странах, мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан. В том числе сокращаем сроки карантина до семи дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России, — сказала Татьяна Голикова.

Как сообщил «Известиям» глава профилактического центра ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский, это решение не увеличит риск распространения COVID . Зачастую всё течение болезни заканчивается за неделю. Если же человек не выздоровеет, это будет обнаружено на контрольном тесте по окончании изоляции. Инициатива, по мнению эксперта, имеет очевидные плюсы — человеку не нужно лишнее время находиться взаперти. Также это полезно для экономики, которой трудно терять большое число сотрудников на продолжительный срок.

— Сокращенный карантин уже применяется зарубежными коллегами. Он показал свою эффективность , — отметил Вадим Покровский.

Началась подготовка

Премьер вновь призвал глав регионов внимательно следить за изменениями и быть готовыми к ухудшению ситуации. Для быстрого обмена информацией между Москвой и субъектами будет работать специальная группа под руководством Татьяны Голиковой.

Систему здравоохранения подготовят к возможному увеличению числа пациентов. Для этого реализуют план дополнительных мероприятий , отметил председатель правительства. По всей стране оценят готовность инфраструктуры, наличие необходимых специалистов, лекарств, кислорода и средств индивидуальной защиты. Регионам будет направленно дополнительно 5 млрд рублей на медикаменты . Кроме того, на централизованную закупку выделят еще 15 млрд рублей. Также Михаил Мишустин поручил субъектам привлекать студентов и волонтеров для работы с пожилыми.

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

— Успех борьбы с инфекцией на данном этапе зависит от обеспечения бесперебойной работы системы обязательного медицинского страхования и первичного звена. Это ответственность региональных властей, — подчеркнул глава кабмина.

Местным властям необходимо принять дополнительные меры по предотвращению распространения инфекции и оперативно реагировать на обращения граждан , сказал губернаторам Михаил Мишустин. Требуется решать и накопившиеся проблемы — сейчас в 32 регионах недостаточно активно тестируют жителей.

Уровень заболеваемости коронавирусом может уменьшиться уже в ближайшие недели, сказал «Известиям» профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн. Самые высокие показатели будут в Москве и других крупных городах-миллионниках. По мнению эксперта, наиболее эффективные меры, которые следует применять региональным властям, уже известны — агитация за добровольную вакцинацию, а также контроль за соблюдением социальной дистанции и использованием индивидуальных средств защиты .

— Пик заболеваемости будет продолжаться недолго. В целом в начале феврале показатели прироста пойдут на спад, — отметил эксперт.

«Известия» направили запросы в администрации регионов, где наблюдается самое большое число заболевших.

Несколько сложных недель

Активнее всего, как и ожидалось, вирус распространяется в столице. Всего за неделю число случаев заражений в Москве удвоилось . Количество обращений в больницы тоже увеличилось в два раза, однако масштабы госпитализации почти не выросли. Так как прогнозируется колоссальная нагрузка на поликлиники, необходимо упростить открытие и заочное закрытие больничных листов, отметил мэр столицы Сергей Собянин.

— «Омикрон» уже доминирует в таких субъектах, как Москва, Московская область и, наверное, Санкт-Петербург. По крайней мере та информация по секвенированию, что у нас есть, говорит о динамичном распространении «Омикрона», увеличении в арифметической прогрессии его доли среди заболевших. Одновременно с ростом доли «Омикрона» растет и количество заболеваний. На прошлой неделе оно выросло в два раза, и на этой неделе снова в два раза вырастет , — сказал мэр.

Сразу после заседания в личном блоге политика появилась информация о срочных мерах по борьбе с COVID. До 1 апреля продлевается требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, а где возможно — максимальное число людей .

— Мы пока не знаем, насколько новый штамм опасен для старшего поколения. Чтобы не подвергать его дополнительному риску, я принял решение продлить до 1 апреля 2022 года домашний режим для людей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан , — обратился к жителям города мэр.

В столичных поликлиниках увеличили число дежурных врачей, которые работают без выходных. При первых признаках недомогания следует сразу обратиться к специалистам — они примут без записи в тот же день.

— Н ам предстоит пережить несколько сложных недель . Но мы справились с предыдущими волнами пандемии. Уверен, справимся и с «Омикроном», — добавил глава столицы.