Быстроходный и многозадачный: в ВМФ России поступили новые патрульные катера «Раптор»

Два быстроходных патрульных катера проекта 03160 «Раптор» спущены на воду в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Эти суда войдут в состав Балтийского флота летом 2020 года. Патрульные катера данного типа предназначены для доставки групп морских пехотинцев, несения патрульной службы, перехвата и задержания малых целей. Эксперты отмечают, что машины демонстрируют отличные характеристики и существенно расширяют тактические возможности российского флота.

Патрульный катер «Юнармеец Балтики» (проекта 03160, «Раптор») во время репетиции парада в Новороссийске в честь Дня ВМФ России РИА Новости © Виталий Тимкив

В Санкт-Петербурге на воду были спущены два патрульных катера проекта 03160 «Раптор», предназначенные для Балтийского флота. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«15-й и 16-й по счёту серийные катера «Раптор», построенные на заводе «Пелла» и спущенные сегодня на воду, войдут в состав ВМФ России в июне 2020 года», — приводит ведомство слова главкома ВМФ Николая Евменова.

В Минобороны отметили, что сейчас идёт подготовка экипажей, которые будут нести службу на новых катерах. После успешного прохождения испытаний новые «Рапторы» войдут в состав Балтфлота.

Военный эксперт Алексей Леонков напомнил, что катера проекта 03160 поступают в распоряжение военных согласно принятым государственным программам вооружения (ГПВ).

«Этот процесс идёт согласно принятым программам закупок ГПВ-2020 и будущей программе ГПВ-2027», — отметил он.

В марте 2019 года глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что в соответствии с этой программой военно-морской флот России до 2027 года получит более 180 кораблей и судов новых проектов.

Передний край обороны

Проектированием быстроходного патрульного катера нового поколения для нужд Военно-морского флота занималось конструкторское бюро Ленинградского судостроительного завода «Пелла». Первый «Раптор» был спущен на воду в 2013 году.

Катера проекта 03160 являются судами прибрежной зоны и могут функционировать в любое время суток.

Патрульный катер проекта 03160 «Раптор» и сторожевой корабль проекта 22350 (фрегат) «Адмирал флота Касатонов» во время репетиции парада в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге

РИА Новости

© Алексей Даничев

В их задачи входит доставка морских пехотинцев (не менее 20 человек с оружием и снаряжением), несение патрульной службы, а также перехват и задержание различных целей. Экипаж катера состоит из двух человек.

Кроме того, такие катера незаменимы при проведении поисковых и спасательных операций.

В беседе с RT военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин отметил, что подобные катера являются одним из передовых средств морской обороны, так как выполняют задачи по охране прибрежных зон и инфраструктуры.

«Это хорошие суда, которые помогут нашим морякам выполнять возложенные на них задачи. Такой катер нужен для патрулирования рек, прибрежной зоны, обеспечения безопасности кораблей военно-морского флота и борьбы с высадкой десанта», — добавил аналитик.

Технические характеристики

Длина катера составляет 16,9 м, ширина — 4,1 м, а водоизмещение — 23 т. Мощность силовой установки достигает 2 тыс. лошадиных сил, что позволяет «Раптору» развивать скорость до 50 узлов. Дальность плавания — 300 миль.

Катер вооружён универсальным боевым модулем «Управа-КОРД» с орудием калибра 14,5 мм и дистанционным управлением. Оптико-электронная система оснащена гиростабилизатором и позволяет обнаруживать цели на расстоянии до 3 км при прицельной дальности стрельбы в 2 тыс. м.

Патрульный катер проекта 03160 «Юнармеец Балтики» на праздновании Дня Военно-морского флота в Новороссийске

РИА Новости

© Виталий Тимкив

В качестве дополнительного вооружения катера проекта «Раптор» оснащены двумя пулемётами «Печенег» калибра 7,62 мм.

Помещение перевозимого спецперсонала и рулевая рубка оборудованы бронёй, соответствующей классам защиты «5» и «5А». Это означает, что обшивка может выдержать попадание пули калибра 7,62 мм со стальным сердечником или бронебойно-зажигательной пули, выпущенных с расстояния 5—10 м из СВД или АКМ. Иллюминаторы судна изготовлены из пулестойкого стекла толщиной 39 мм.

В случае затопления одного из отсеков он блокируется водогазонепроницаемой дверью, что даёт экипажу возможность предотвратить затопление катера.

Одной из главных особенностей судов проекта 03160 является высокая манёвренность. «Раптор» может двигаться на любых курсовых углах при сильном волнении на море — вплоть до пятибалльных штормов. При высоте волн до 4,5 м катер способен поддерживать скорость в 20 узлов, а при высоте волн в 2,5 м — до 28 узлов.

Особенности конструкции обеспечивают ему отличные мореходные качества и высокую скорость движения, которые сочетаются с повышенной безопасностью и эффективностью.

Алексей Леонков отметил, что подобная военная техника также подойдёт для диверсионных операций на территории противника.

«Эти катера могут действовать как самостоятельные единицы в районе расположения важных населённых пунктов, прибрежных городов, военных баз либо в составе универсальных десантных кораблей, осуществлять высадку десанта, диверсионных групп на плацдармы или территории вероятного противника», — пояснил военный эксперт.

Расширенные возможности

Одним из зарубежных аналогов «Раптора» можно назвать шведский патрульный катер CB90 компании Dockstavarvet. С 1991 года было построено более 250 таких аппаратов — они эксплуатируются ВМС и силовыми структурами Швеции, Норвегии, Мексики, Бразилии и ряда других государств.

При этом российские суда проекта 03160 «Раптор» больше по габаритам, оснащены более мощными двигателями, а также отличаются лучшими ходовыми характеристиками и более мощным вооружением.

Внешне обе машины похожи, однако, по мнению Леонкова, визуальное сходство не должно вводить в заблуждение: «Рапторы» являются российской разработкой.

«По внешнему виду катера немного похожи, но «Раптор» проектировали российские конструкторы, которые ориентировались на полученное от Минобороны РФ техническое задание», — отметил эксперт.

Отличительными преимуществами российского катера являются высокая скорость и особенность конструкции, позволяющая проводить быструю высадку десанта морской пехоты, добавил Алексей Леонков.

«Главное преимущество этого катера — скорость. Сама конструкция его сделана так, что во время доставки бойцов в место назначения выгрузка осуществляется не через корму, как было раньше, а через нос корабля, что позволяет бойцам делать высадку уже на мелководье», — отметил эксперт.

Как отметил Леонков, такие катера могут оказаться полезными не только в ВМФ.

«У катера «Раптор» достаточно много назначений благодаря его конструкции, скорости. Он будет поступать не только в морскую пехоту, но и в другие силовые структуры. Что же касается ВМФ, то обладание этими катерами позволяет нашим военным расширить свои тактические возможности», — заключил Алексей Леонков.