«Быстрого решения проблемы нет»: партия Меркель поддержала план по ужесточению миграционной политики

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что её партия ХДС поддержала план ужесточения миграционной политики, предложенный главой МВД Хорстом Зеехофером. При этом она заявила о проблемах, которые могут возникнуть, если решения в этой сфере будут приниматься без консультаций с партнёрами по ЕС. Между тем министр внутренних дел предупредил, что, если общеевропейского консенсуса достигнуть не удастся, Германия реализует план в одностороннем порядке.

Лидеры правящей коалиции Германии — блока партий «Христианско-демократический союз» (ХДС) и «Христианско-социальный союз» (ХСС) — провели совместную конференцию по итогам внутрипартийной встречи, на которой обсуждался вопрос противодействия нелегальной миграции.

Канцлер ФРГ и глава ХДС Ангела Меркель согласилась с необходимостью принятия дополнительных ограничений, однако предостерегла от принятия односторонних мер, которые могут усугубить положение других стран ЕС. По её словам, никто не заинтересован в том, чтобы повторился миграционный кризис 2015 года.

«ХДС поддерживает план министра внутренних дел о введении дополнительных мер, но не хочет действовать в одностороннем порядке. Несогласованный (с ЕС. — RT) отказ от принятия мигрантов может привести

к негативному эффекту домино», — сказала Меркель.

По её мнению, переговоры по вопросу нелегальной миграции сложны, однако они могут дать толчок развитию Европы.

«Канцлер и федеральный министр должны уметь вести диалог. Это требование соблюдено», — сказала канцлер ФРГ, отвечая на вопрос о совместной работе с Зеехофером.

В свою очередь, Зеехофер подчеркнул, что предложенный им проект ужесточения миграционных правил нашёл единогласную поддержку среди представителей блока. Он также указал на отсутствие полного госконтроля над ситуацией с нелегальными мигрантами.

Здание Федерального ведомства по делам миграции и беженцев ФРГ

Reuters

© Fabrizio Bensch

«Члены ХДС поддержали 62 с половиной пункта из 63 позиций, представленных в Мастер-плане по вопросам миграции. При этом в ХСС его единогласно поддержали», — сказал глава МВД Германии.

Также он выразил уверенность, что ужесточение миграционных правил произойдёт, если на саммите ЕС не будут достигнуты какие-либо соглашения. При этом, по его словам, ХСС полностью поддерживает усилия канцлера по заключению международных соглашений в этой сфере.

«Мы поддерживаем все усилия, направленные на достижение общеевропейского решения, и не заинтересованы в том, чтобы страны континента были разобщены», — заметил Зеехофер.

Как сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung, министр внутренних дел ФРГ представит правительству свой проект во вторник, 19 июня. По данным издания, в нём есть как минимум два острых пункта. Во-первых, сокращение размеров пособий для беженцев и почти полная замена на виды социальной помощи, не требующие денежных выплат. Во-вторых, увеличение с 15 до 36 месяцев периода, в течение которого мигранты, попросившие убежище, получают базовую помощь, прежде чем их пособия поднимутся до уровня соцобеспечения.

Конфликт в коалиции

Отметим, что на миграционный кризис в Германии обратил внимание и президент США Дональд Трамп, который указал на ошибки, совершённые европейскими лидерами. По его словам, Вашингтон не намерен идти по стопам ЕС.

«Народ Германии отворачивается от своего руководства, поскольку миграция расшатывает и без того хрупкую коалицию в Берлине. Уровень преступности в Германии сильно вырос. Большая ошибка, совершённая всей Европой, позволила попасть туда миллионам людей, которые сильно и жестоко изменили (европейскую. — RT) культуру!» — написал Трамп в Twitter.

The people of Germany are turning against their leadership as migration is rocking the already tenuous Berlin coalition. Crime in Germany is way up. Big mistake made all over Europe in allowing millions of people in who have so strongly and violently changed their culture! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 июня 2018 г.

Напомним, на прошлой неделе министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер, ответственный за разработку новой концепции по миграционной политике, пропустил экспертную встречу по этому вопросу. Тогда глава партии «Христианско-социальный союз» проводил встречу с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, чья страна с 1 июля становится председателем в Совете ЕС. По словам главы альпийской республики, Вена ставит перед собой цель добиться значительного прогресса в защите от нелегальной миграции, и её позиция находит поддержку у значительной части стран ЕС.

Между тем в СМИ появились сообщения, что план Зеехофера по мигрантам заключается в запрете въезда беженцам, не имеющим документов, а также тем, кто делает повторный запрос на предоставление убежища в ФРГ. При этом Меркель данное предложение не поддержала, что привело к жёсткому заявлению со стороны её партнёра по коалиции.

«Я больше не могу работать с этой женщиной», — цитирует главу МВД ФРГ издание Die Welt.

Добавим, что канцлеру ФРГ фактически предъявили ультиматум, пообещав привести в исполнение указ об ужесточении миграционной политики в одностороннем порядке, если в ходе саммита лидеров стран ЕС в Брюсселе, который пройдёт 28—29 июня, не будет достигнут прогресс по этому вопросу.

«Ультиматумы не помогут»

Радикальные и быстрые меры не способствуют решению проблем, особенно в сфере миграционного контроля. Такое мнение в беседе с RT высказал директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«Любые ультиматумы никогда не приводят к каким-то конструктивным решениям. Конечно, можно закрыть все европейские границы для мигрантов. Можно и сам Евросоюз распустить, и тогда каждая страна в отдельности может позакрывать свои границы и выгнать всех мигрантов. Но это не решит проблемы. Решать эту проблему нужно, но она не имеет каких-то радикальных и быстрых решений, которых требуют от Меркель», — подчеркнул эксперт.

Аналитик отметил, что в настоящее время наблюдается перестройка внутренней структуры ЕС.

«То, что назрели перемены, — это факт, как и вынужденная политическая и экономическая трансформация. Скорее всего, ЕС не развалится, но в том виде, в котором он существовал в последнее время, он уже не может существовать. В какую сторону всё это качнётся, сложно судить. Британия вышла из Евросоюза, это очень эмоциональное решение, тоже, кстати, под давлением этого миграционного вопроса», — заметил собеседник.

По его словам, угодить в миграционный кризис можно достаточно легко, однако выход из него обойдётся дорого и займёт много времени.

«То, что этот кризис отчасти спровоцирован американскими партнёрами, тоже доподлинно известно, но поделать ничего уже нельзя. Прежде чем что-то делать, Германии нужно определиться со степенью собственного суверенитета», — отметил Мартынов.

«Решаемый вопрос»

В свою очередь, заместитель руководителя Центра германских исследований Института Европы РАН Екатерина Тимошенкова в разговоре с RT сказала, что проблему мигрантов можно решить, однако не в столь короткие сроки.

«Со стороны Зеехофера всегда были очень жёсткие высказывания и очень жёсткое давление. Другой вопрос, что ему после сентябрьских выборов удалось многие свои положения отразить в коалиционном договоре. И сейчас, за две недели до саммита, обострять эту проблему с его стороны было нелогично, поэтому многие немецкие политики обвиняют его в безответственности из-за поднятия вопроса технического характера, который можно решить, но не за две недели. Это решаемый вопрос, какие категории мигрантов высылать, а какие — нет. То есть здесь, в принципе, возможно достижение соглашения. И обострение того не стоит», — заметила она.

По мнению эксперта, партнёры ФРГ по ЕС будут стараться достичь того или иного консенсуса на предстоящем саммите, но кризис пошатнёт позиции Меркель.

«Меркель ещё больше будет давить на партнёров для реформирования Дублинского соглашения, а также заключения каких-то двухсторонних соглашений. Политика Меркель будет направлена на то, чтобы продавить какое-то единое европейское мнение. Плюс она добавит к этому европейскому решению какие-то другие форматы», — заключила Тимошенкова.