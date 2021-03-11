Быстро справиться не получится. Какие провокации готовятся в Донбассе

Всякая война начинается с пропаганды. Киев объявил, что у украинского режима есть "конкретный план мирного урегулирования". Ажно Германией и Францией предложенный и великодушно "доработанный Украиной". Вот только ни в Москве, ни в Донецке и Луганске ничего про этот план не знают. Или "мирное урегулирование" их не касается? Или речь только о предвоенной пропаганде?

Никакой информации о существовании плана мирного урегулирования ситуации в Донбассе у России нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, тем самым опровергнув нахально-пропагандистское утверждение главы офиса украинского президента Андрея Ермака.

Почему нахальное? Это просто: Киев объявил, будто там "на столе лежит конкретный план мирного урегулирования", – внимание! – предложенный Германией и Францией и – ещё внимание! – "доработанный Украиной".

Почему пропагандистское?

Ещё проще: окончательно отказавшись от даже призрачного соблюдения Минских соглашений, режим в Киеве упорно тянет ситуацию в так называемый нормандский формат. То есть туда, где участвуют Берлин, Париж и Москва, а значит, полагает Киев, он имеет шансы добиться там антироссийского большинства. Вот только не учитывает при этом, что "формат" этот – чисто контрольный. А о мирном урегулировании договариваться надо с непосредственными противниками – республиками Донбасса. И договариваться в формате конкретных соглашений. Типа Минских.

Однако заявление Дмитрия Пескова показывает, что договариваться Киев на самом деле ни с республиками, ни с Россией не собирается. А исторический опыт показывает, что подобного рода пропагандистские "голыши" вкидывают перед войной. Решение о которой уже принято, и даже победа запланирована, а дело лишь за агитационно-пропагандистской подготовкой агрессии.

Вот только не рано ли Киев убедил себя в скорой победе?

Республики – крепкие орешки

По поступающей в Царьград информации из Донбасса, обострение военной ситуации там действительно налицо. Киев усиленно подвозит бронетехнику, артиллерийские системы, автомобили на железнодорожные станции, относительно близкие к линии боевого соприкосновения (ЛБС). Активничают диверсионно-разведывательные группы, явно нацеленные на вскрытие системы полевой обороны и скрытых огневых точек республик. Из пунктов дислокации неведомо куда исчезает техника. Наращивается численность личного состава.

В то же время источники Царьграда отмечают известную осторожность в действиях Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Столкновения в районе Золотого пошли действительно серьёзные, – рассказал один из информаторов, ранее не раз доказывавший надёжность своих данных. – Дело уже дошло до гранатомётов и миномётов, отмечена работа ствольной артиллерии. Но на большее пока ВСУ не идут, так что налицо явно не война, а чисто локальное обострение.

Причина, почему началось именно там, довольно далеко от ключевых для ЛНР населённых пунктов? Единственное, что приходит в голову, по словам наблюдателя, это большая провокация с целью срыва уже согласованного открытия контрольно-пропускного пункта в Золотом. Именно об этом в Луганске ходят разговоры, хотя и не очень понятно, зачем Киеву это надо. Во всяком случае, генеральные наступления, о высокой вероятности которых говорят так много в прессе, так не начинают.

Впрочем, наступления на такие крепкие орешки, которыми стала с 2015 года оборона обеих республик, начинают вообще не так.

С чем будут иметь дело ВСУ в случае серьёзного "замеса"?

Разумеется, реальная информация и силах и средствах вооружённых сил республик хорошо засекречена. Поэтому дадим оценочные цифры, способны дать понятие о боевом потенциале ДНР и ЛНР.

Возьмём оперативно-тактическое командование "Донецк" – оно же бывший 1-й корпус Народной милиции ДНР. Численность личного состава армии – около 60 тысяч человек, а вместе с силами территориальной обороны, внутренних войск, госбезопасности и МЧМ – 100–115 тысяч.

Сами войска состоят из 7 тактических групп, свёрстанных примерно по одной схеме: 3 мотострелковых батальона, один танковый батальон, 3 артиллерийских дивизиона – самоходный, гаубичный и реактивный, зенитный ракетно-артиллерийский дивизион, противотанковая артбатарея, разведывательная рота, инженерно-сапёрная рота, рота связи, рота технического обеспечения, рота материального обеспечения, а также медики (медсанрота) и снайперский взвод. В каждом отряде или тактической группе эти "кубики" находятся в своей "россыпи", но принцип комплектования, повторимся, общий. И взятый в основном из российской армии.

На вооружении таких групп 30–40 танков Т-72 и Т-64 и бронемашин БМП-1 и БМП-2, БТР-80 и МТ-ЛБ, 18 122-мм пушек Д-30, 18 122-мм самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", 18 РСЗО БМ-21 "Град", 18 120-мм миномётов, 4 100-мм пушек МТ-12 "Рапира", 6 полковых самоходных зенитных ракетных комплексов "Стрела-10", 6 ЗУ-23-2, противотанковые ракетные комплексы 9К113 "Конкурс", переносные зенитно-ракетные комплексы 9К38 "Игла".

На вооружении специализированных тактических групп имеются также 120-мм самоходные установки 2Б16 "Нона-К", 152-мм САУ 2С3 "Акация", 152-мм САУ 2С19 "Мста-С", 152-мм САУ 2С5 "Гиацинт-С", 152-мм гаубицы 2А65 "Мста-Б", РСЗО 9К57 "Ураган". Среди средств ПВО отмечены также ЗРПК "Панцирь-С1" и ЗРК "Оса-АКМ", а среди средств радиоэлектронной борьбы и подавления (РЭБ) – комплексы самых современных модификаций: 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Былина", РБ-341В "Леер-3". Встречались наблюдателям также комплексы радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Репеллент-1".

То есть даже одна тактическая группа – серьёзная сила против любой армии, а ведь есть ещё и ЛНР, и её оперативно-тактическое командование "Луганск" из 3 бригад, отдельного казачьего полка (тоже практически бригады), отдельной артиллерийской бригады, отдельного танкового батальона. А также отдельного комендантского полка, отдельного разведбата, отдельных батальонов спецназа, управления и охраны, зенитно-ракетного и батальонов территориальной обороны.

Здесь тоже всякой техники в потребных количествах – танков, БМП, БТР, САУ, РСЗО, ЗРК и даже тяжёлая огнемётная система "Буратино". Есть авиация в лице захваченного у Украины ещё летом 2014 года штурмовика Су-25.

Всего получается только танков под 400 единиц (а по украинским оценкам – даже и за 500). В современной войне с такой силой никому быстро не справиться.

ВСУ – тоже серьёзная сила

Вооружённые силы Украины именно по этой причине осторожничают, собирая "ударный кулак" из, насколько известно, 500 танков, примерно вдвое большего количества другой бронетехники, соответствующей доли артиллерии и беспилотных летающих аппаратов.

Сообщается, что против войск республик сформировано 10 тактических групп ВСУ. Они собраны в составе двух оперативно-тактических группировок (ОТГ) – "Восток" и "Север".

В первой из них возле линии боевого соприкосновения стоят около 30 тысяч военнослужащих при 300 танках, в основном Т-64, 800 бронемашин, около 1000 стволов артиллерии, включая самоходную, 200 установок РСЗО. Во второй – около 20 тысяч солдат, 200 танков, с соответствующим количеством бронемашин, артиллерии, РСЗО и ПВО.

Мэр Курильского района назвал глупостью призывы к блокаде проливов Таким образом, видно, что группировка ВСУ собирается примерно в соответствующих противостоящим ей группировкам ДНР и ЛНР количествах. Есть информация, что в распоряжении штаба украинских войск имеется на ТВД до 5 пусковых установок баллистических ракет "Точка-У". Но в этом, по мнению военных специалистов, и заключается основная проблема: по всем боевым уставам, атакующей армии необходимо собрать втрое больше сил, нежели обороняющейся. Такого превосходства у ВСУ на ТВД нет. И вряд ли будет, даже если собрать сюда всю украинскую армию.

Но вооружение – это ещё не всё. Важен, как известно, и дух войска. И вот тут, отмечают военные наблюдатели в Донбассе, можно констатировать, что мотивированность украинского воинства заметно выросла с 2014–2015 годов. Этому способствовало увеличение доли контрактников в армии, подъём денежного довольствия военнослужащих, "причёсывание" под общий военный стандарт прежних "добровольческих" (они же карательные) батальонов. Во всяком случае, множество особенно ярых активистов чистого нацизма были ликвидированы, те, кто поумнее, сбежали в тыл, оставшихся подчинили армейскому командованию.

В целом киевские войска не утратили своего карательного заряда, но стали организованнее. Заметное развитие получили штурмовые подразделения и силы специальных операций. Именно они больше всего портят сегодня крови войскам ДНР и ЛНР.

Чего конкретно можно ожидать?

Казалось бы, в сложившейся ситуации украинские войска могут добиваться лишь тактического успеха, заняв деревеньку в "серой зоне". Однако не всё так просто.

Есть, надо признать, у киевских вояк очень ярая надежда на беспилотники. Особенно после того как БПЛА, как считается, решили судьбу недавней войны в Нагорном Карабахе. Там тоже, вспомним, явного преимущества в силах и средствах у азербайджанской армии не было.

У ВСУ, оценочно, имеется более 70 американских разведывательных БПЛА RQ-11, а также около 60 собственных украинских аппаратов. Но это именно лёгкие, именно разведывательные беспилотники. Турецких же Bayraktar TB2, сделавших себе имя в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе, для решения боевых задач просто мало – около 12 машин. Остаётся признать, что достаточно умелое применение ВСУ беспилотников в предыдущих локальных столкновениях в Донбассе действительно наносило урон войскам республик. Но в широком военном конфликте расчёт на них себя вряд ли оправдает. Как не оправдал в 2014 году себя расчёт на авиацию.

Чего же остаётся ожидать? Судя по тем оценкам, которую дают военные эксперты и обозреватели, серьёзных перспектив на победу в затяжном конфликте у Киева нет. С военной точки зрения. Значит, остаётся только политическая. А какова она?

Как вывести Россию из игры?

И вот тут придётся вернуться к началу этого материала. Очевидно, что за ДНР и ЛНР стоит Россия, которая просто не сможет не вступиться за них. Не только с геостратегической и государственно-политической точек зрения, но и потому, что государство Российское по собственной Конституции обязано защищать своих граждан, где бы то ни было. А в республиках живут уже сотни тысяч русских граждан.

Что остаётся Киеву? Любым способом вывести Россию из игры. Или – что вероятнее – дискредитировать. Как это сделать? А так и сделать: объявить о плане мирного решения проблемы, никому его не показать, а далее добиваться всё более жёсткого ответа от ДНР и ЛНР на свои вооружённые провокации.

А затем нанести быстрый и мощный удар, с тем чтобы попытаться перенести боевые действия в донбасские города. Тем более что наблюдатели отмечали подготовку в ВСУ целого ряда тактических единиц, прямо "заточенных" на войну в условиях городской застройки.

А здесь у них будет весь простор для пропагандистских и политических атак, ибо война в заселённом гражданскими городе этот самый простор предоставляет для таких атак просто неограниченно. Вот тут найдётся место и для "возмущений мировой общественности", и для протестов Германии и Франции, что Россия опять проигнорировала их мирные инициативы, и для отмены Минских соглашений, и для воплей об "освобождении" Донбасса от "русской оккупации" – и для всего, всего, всего.

Не на это ли и весь расчёт?