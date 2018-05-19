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«Быстро, комфортно и без ям»: впечатления о состоянии дорог в Крыму

19 мая 2018, 17:09  •  60 • В России
Дороги в Крыму стали лучше и современнее, практически все они отремонтированы, при этом кое-где сохранились проблемы с дорожным покрытием и проехать на легковом транспорте там очень сложно, а некоторые участки пути и вовсе оказались закрыты. Такими впечатлениями от поездки по полуострову на автомобиле поделился с RT автоэксперт Пётр Шкуматов. После открытия Крымского моста он проехал от Керчи до Севастополя и обратно с заездом в Симферополь и рассказал о своих ощущениях от путешествия.
 
© Пётр Шкуматов
 

В ходе своего мини-путешествия на открытие Крымского моста я заехал в Крым на автомобиле и теперь могу рассказать вам о состоянии дорог на полуострове.

Ещё в 2012 году практически все дороги в Крыму представляли собой жалкое зрелище. Выглядели они как после бомбёжки.

После той поездки я заменил на машине три амортизатора, шаровую опору и ещё много чего по ходовой. И это несмотря на то, что я не гонщик и стараюсь водить автомобиль аккуратно, объезжая ямы. Единственная дорога, которая была приведена в порядок, была объездной вокруг Симферополя. В 2014 году, когда Крым вошёл в состав России, одним из основных пожеланий крымчан были современные и ровные дороги. Ведь в соседнем Краснодарском крае дороги содержатся в состоянии, близком к идеальному.

И вот прошло четыре года. Дороги в Крыму — те, по которым я проехал, а это, на минуточку, 750 км, — практически все отремонтированы. Покрытие находится либо в идеальном состоянии, либо в хорошем с незначительными неровностями. Разметка практически везде нанесена. К моему удивлению, отремонтированы оказались не только дороги регионального значения, но и дороги, которые ведут лишь к населённым пунктам. Я до последнего не хотел сворачивать в сторону Черноречья, так как уже оставил там в 2012 году половину подвески, но пересилил себя, свернул и с удивлением обнаружил отличную ровную отремонтированную дорогу на всём протяжении до села Танковое.

  • Маршрут

К сожалению, в населённых пунктах дорогу должны ремонтировать сами муниципальные образования, поэтому в ряде сёл дорога имеет небольшое количество ям. Сразу после окончания населённого пункта опять начинается современная ровная дорога, по которой приятно ехать, и так до следующего населённого пункта.

От Симферополя до Крымского моста строится трасса «Таврида». Это будет дорога первой категории с 2+2 полосами движения, которая позволит без пробок и светофоров добраться до столицы региона менее чем за два часа при условии соблюдения скоростного режима.

Местные жители рассчитывают, что смогут добраться за час, однако это может обойтись довольно дорого. Ведь в Крыму появились камеры фиксации нарушений ПДД. Правда, основная концентрация камер начинается примерно в 30 км от Севастополя и Симферополя. Но даже это остужает пыл водителей, которые начинают соблюдать скоростной режим. Я думаю, что со временем камер фиксации нарушений в Крыму станет заметно больше, ведь инспекторов ГИБДД на дорогах фактически нет, я встречал их только два раза за всё время.

  • Достроенный участок трассы «Таврида»
  • RT
  • © Пётр Шкуматов

Когда вы пересечёте Крымский мост на автомобиле в светлое время суток и доедете до Феодосии, смело выбирайте маршрут по горному серпантину Судак — Алушта.

Если в 2012—2014 годах этот серпантин был опасен, так как практически полностью отсутствовали барьерные ограждения, присутствовали ямы с острыми краями в огромном количестве, которые надо было объезжать на узкой дороге с риском устроить встречное столкновение, то сегодня эта дорога практически на всем протяжении отремонтирована, и вы получите колоссальное эстетическое удовольствие, проехав по ней.

Виды гор, природы, запахи — это невозможно передать никакой фотографией или видеозаписью. Тем не менее я постарался передать вам дух этой дороги на фотографии 360 градусов.

  • © Пётр Шкуматов
«Хочу, чтобы он был наказан»: в Карачаево-Черкесии судья стал участником смертельного ДТП

И немного дёгтя. Среди автомобильных маршрутов по Крыму есть один очень известный среди автомобилистов и фантастически красивый. Это маршрут Бахчисарай — Ялта через гору Ай-Петри. Вы будете проезжать мимо водопада Учан-Су и Серебряной беседки по серпантину захватывающей красоты.

Однако со стороны Бахчисарая и села Соколиное серпантин весь в ямах и производит весьма унылое впечатление. Проехать там на обычном легковом автомобиле весьма сложно, у меня получилось, но не могу рекомендовать повторять мой опыт. Видимо, чтобы туристы не ехали и не видели эту «дорогу», в районе села Соколиное стоит информационный щит, оповещающий о том, что дорога закрыта и проезда нет. Однако это не так: из Бахчисарая до Ялты проехать можно. Почему власти региона не уделили внимание одному из красивейших автомобильных маршрутов Крыма, я не понимаю.

  • © Пётр Шкуматов

Впрочем, даже если вы пробьёте колесо на пути вверх, не переживайте. Местные жители и те, кто работает на горе Ай-Петри, очень чутко и внимательно относятся к тем, кто по какой-то причине на дороге остановился с аварийкой. Когда я остановился там, чтобы сфотографировать ямы, каждый мимо проезжающий автомобиль — подчеркну, каждый — остановился, и водители интересовались, не нужна ли мне помощь.

Слабакам здесь не место

Дороги Крыма стали за последние годы гораздо лучше и современнее. Теперь по ним можно ехать быстро, комфортно и без риска попасть в яму или совершить крупное ДТП, объезжая её.

Но это только начало. Уже в следующем году заработает скоростная трасса «Таврида», которая позволит резко сократить время в пути до Симферополя и сделает его более безопасным. Однако днём лучше проехать по горному серпантину Судак — Алушта и получить удовольствие как от вождения, так и от видов, которые вам откроются. Ведь сам серпантин тоже реконструирован и находится в хорошем состоянии.

И очень надеюсь, что к следующему году красивейшую дорогу Бахчисарай — Ялта наконец отремонтируют. Ведь проехать Крым на автомобиле просто восхитительно, и ничто не должно портить этих впечатлений!

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