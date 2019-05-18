|
Быстро и без бюрократии: Путин пообещал учёным новые научно-образовательные центры в регионах
18 мая 2019, 00:24 • 55 • Политика
Владимир Путин пообещал российским учёным открыть новые научно-образовательные центры в регионах быстро и без бюрократии.
Научно-образовательные центры в российских регионах должны открываться быстро и без проволочек. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин.
Речь идёт о реализации проектов в Белгороде, Кемерове, Перми, Нижнем Новгороде и Тюмени. По словам главы государства, власти должны сделать акцент на укреплении научного потенциала страны и создании современных условий работы для учёных.
"Постараемся сделать это как можно быстрее, без излишней бюрократии... Сделаем это в качестве эксперимента, может быть, без присущих для решений подобного рода сложных административных процедур", - рассказал Путин на встрече с молодыми учёными.
Ранее президент России Владимир Путин пообещал, что государство не допустит развала оборонных предприятий и трагедий, которые были с этим связаны в 90-х годах прошлого века.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
55
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 мая 2019, 10:54
|
12 мая 2019, 20:39
|
15 мая 2019, 07:24
|
15 мая 2019, 04:09
|
14 мая 2019, 05:09
|
15 мая 2019, 18:39
|
12 мая 2019, 14:09