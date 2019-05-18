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Быстро и без бюрократии: Путин пообещал учёным новые научно-образовательные центры в регионах

18 мая 2019, 00:24  •  55 • Политика
Владимир Путин пообещал российским учёным открыть новые научно-образовательные центры в регионах быстро и без бюрократии.
Научно-образовательные центры в российских регионах должны открываться быстро и без проволочек. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин.
Речь идёт о реализации проектов в Белгороде, Кемерове, Перми, Нижнем Новгороде и Тюмени. По словам главы государства, власти должны сделать акцент на укреплении научного потенциала страны и создании современных условий работы для учёных.
"Постараемся сделать это как можно быстрее, без излишней бюрократии... Сделаем это в качестве эксперимента, может быть, без присущих для решений подобного рода сложных административных процедур", - рассказал Путин на встрече с молодыми учёными.
Ранее президент России Владимир Путин пообещал, что государство не допустит развала оборонных предприятий и трагедий, которые были с этим связаны в 90-х годах прошлого века.

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