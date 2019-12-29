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Быстрее "гиперзвука": Российские ракеты "Кинжал" и "Циркон" начнут летать ещё быстрее, обещает Минобороны
29 декабря 2019, 01:24 • 16 • Политика
В Минобороны пообещали, что Россия ускорит своё гиперзвуковое оружие. Скорость ракет "Кинжал" и "Циркон" после модификации превысит 10 Мах.
Российские оружейники планируют сделать гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и "Циркон" ещё быстрее. Подробнее об этом рассказал заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.
По его словам, в настоящий момент инженеры работают над улучшением критических технологий, которые обеспечивают гиперзвуковому оружию России скорость, дальность и точность наведения.
Также он анонсировал начало предварительных испытаний новейших систем ПВО С-500 "Прометей" и объявил о постановке на вооружение российской армии нового пистолета "Питон", обладающего малым весом, мощной пробивной силой и большой вместительностью патронов.
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