Быстрее "гиперзвука": Российские ракеты "Кинжал" и "Циркон" начнут летать ещё быстрее, обещает Минобороны

Российские оружейники планируют сделать гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и "Циркон" ещё быстрее. Подробнее об этом рассказал заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

По его словам, в настоящий момент инженеры работают над улучшением критических технологий, которые обеспечивают гиперзвуковому оружию России скорость, дальность и точность наведения.

"Оружейники планируют увеличить максимальную скорость гиперзвуковых ракет "Кинжал" и "Циркон" до более чем 10 Мах", - отметил Алексей Криворучко в интервью газете "Красная звезда".

Также он анонсировал начало предварительных испытаний новейших систем ПВО С-500 "Прометей" и объявил о постановке на вооружение российской армии нового пистолета "Питон", обладающего малым весом, мощной пробивной силой и большой вместительностью патронов.