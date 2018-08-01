Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Гибель журналистов в ЦАР: предсказуемая провокация?
Адвокаты Украины: "Фейкин это цирк"
Альтернатива ВСУ: зачем Украине нужны бригады территориальной обороны
От сумы и от тюрьмы
Главная / В России

«Быстрее и точнее»: Россия возглавила мировой рейтинг по количеству новой бронетехники

01 августа 2018, 12:39  •  56 • В России
Россия возглавила мировой рейтинг по количеству введённых в эксплуатацию единиц бронетанковой и автомобильной техники, а также ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом сообщил заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков в преддверии Дня Тыла Вооружённых сил России, который отмечается 1 августа. Он отметил, что доля новой техники в МТО увеличилась до 50%, а уровень исправности достиг 98%. Эксперты отмечают, что российские танки по сравнению с техникой стран НАТО более быстрые, точные и защищённые.
 
РИА Новости
 

В 2017 году Россия стала первой в мировом рейтинге по количеству введённых в эксплуатацию образцов бронетанковой, автомобильной техники и ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом заявил заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков в преддверии Дня Тыла Вооружённых сил России, который отмечается 1 августа.

«За последние пять лет в ходе перевооружения войск введено в эксплуатацию более 25 тысяч единиц новой бронетанковой и автомобильной техники и свыше четырех тысяч современных образцов ракетно-артиллерийского вооружения. В итоге по данным номенклатурам Россия, по мнению независимых экспертных агентств, в 2017 году возглавила мировой рейтинг», — цитирует Булгакова РИА Новости.

По его словам, всего на вооружение принято более 80 образцов современной техники по номенклатуре материально-технического обеспечения. Это позволило увеличить долю новой техники в МТО до 50%. При этом уровень исправности достигает 98% по сравнению с 84% в 2012 году. Такого показателя удалось достичь благодаря совместным усилиям водителей, экипажей, ремонтных органов и предприятий оборонно-промышленного комплекса, отметил Булгаков.

Работа по модернизации бронетанковой техники велась долгие годы, отметил в беседе с RT военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.

«Это делалось с целью кардинально обновить автомобильный бронетанковый, артиллерийский парк нашей страны. Что мы получили в результате? У нас современные модернизированные танковые силы, есть суперсовременный танк «Армата». Целая серия модернизированных танков Т-72, которые прекрасно показывают свои результаты, ставят мировые рекорды по скорости, по точности на танковом биатлоне, который проходит в Алабино. Если сравнивать с войсками НАТО, то наши танки получаются быстрее и во многом более точные и защищенные», — отметил Дрозденко.

Также заместитель министра обороны рассказал журналистам об основных задачах материально-технического обеспечения вооружённых сил. В их числе он перечислил выдачу порядка 50 млн предметов военной формы одежды, содержание 5,7 тыс. военных городков, 69,5 тыс. зданий и сооружений, более 5 тыс. жилых объектов, почти 200 тыс. жилых помещений, более 4 тыс. объектов теплового хозяйства, свыше 7 тыс. водопроводных и канализационных объектов, а также почти 24 тыс. км инженерных сетей различных коммуникаций.

«Весьма сложно, особенно в нынешнее время, представить себе военного летчика, ракетчика, мотострелка, танкиста, моряка и другого военного специалиста, управляющего сложнейшими видами вооружения и не имеющего соответствующего багажа теоретических знаний и практических навыков. Ещё сложнее представить их голодными, раздетыми и необустроенными. А это главные социально значимые условия в достижении успеха в бою, операции и при выполнении иных задач. И объёмы работ для создания и поддержания их на должном уровне весьма существенны», — подчеркнул Булгаков.

С праздником военнослужащих и ветеранов подразделений материально-технического обеспечения поздравил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Сегодня личный состав подразделений материально-технического обеспечения достойно продолжает славные традиции предшественников, настойчиво совершенствует профессиональную выучку, способствует повышению уровня материально-технической оснащённости Вооруженных Сил Российской Федерации, вносит весомый вклад в борьбу с международным терроризмом», — заявил глава военного ведомства.

«Вопросы снабжений осуществляются в полном объёме»

Президент дал возможность россиянам снимать с учета мигрантов

Без качественного материально-технического обеспечения невозможно говорить о современной и боеспособной армии, считает главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко.

«Более 98% исправной техники — очень хороший показатель. Армия постоянно занимается боевой подготовкой, а это означает, что все вопросы снабжений осуществляются в полном объёме. В то, что сегодня российская армия входит в число лучших армий мира, огромный вклад внёс тыл вооружённых сил», — сказал эксперт.

По его словам, престиж армии в глазах общества вырос во многом благодаря улучшению материально-бытового положения военнослужащих.

«Для военнослужащих, проходящих службу по призыву и по контракту, в армии налажено отличное питание, не уступающее по калорийности самым высоким требованиям и критериям. Все, кто бывают в воинских частях, посещают армейские столовые, об этом говорят. Солдат сыт и одет, у него есть мотивация нормально служить, поскольку с бытовой точки зрения все его вопросы решены», — добавил Коротченко.

Как отметил Булгаков, ежедневно трёх-четырёхразовое питание по норме номер 1 продовольственного пайка получают около 600 тыс. российских военных.

  • РИА Новости

«Правительство и общественность России стали уделять армии повышенное внимание, с огромным уважением относятся к ратному труду военных, понимая, что укрепление армии — это укрепление обороноспособности государства и создание благоприятных возможностей для повышения жизненного уровня населения и повышения производительных успехов в стране», — подчеркнул в разговоре с RT военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
56
Источник
Похожие новости
31 июля 2018, 00:54
«Большой задел»: почему разработки 1980-х годов снова актуальны для российской авиации и флота
29 июля 2018, 22:54
«По-настоящему новая машина»: какими характеристиками будет обладать модернизированный Ил-96
30 июля 2018, 20:09
Дмитрий Песков: Поставил на Испанию, проспорил Кеосаяну много денег

31 июля 2018, 15:39
Путина попросили помочь с больницей в Нарьян-Маре
30 июля 2018, 16:54
Путину рассказали о подготовке к Универсиаде
30 июля 2018, 16:54
На украинском «Руслане» поставили крест: самый большой транспортник заменит новый российский самолет
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
31 июля 2018, 07:39
Северный широтный ход: всего одна ложка дёгтя
27 июля 2018, 06:10
Трудно жить без Америки. Демократическая трагедия
31 июля 2018, 02:56
Дякула послан небом
26 июля 2018, 00:39
По образцу СССР: Россия предложила Сирии использовать советский опыт восстановления после войны
27 июля 2018, 08:54
Ливия близка к обретению нового Каддафи
30 июля 2018, 16:54
На украинском «Руслане» поставили крест: самый большой транспортник заменит новый российский самолет
28 июля 2018, 00:12
Еще один вагон угля из РФ - и в агрессию никто не поверит
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.