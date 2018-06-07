Быстрая связь: как министры и губернаторы отреагировали на обращения граждан к президенту

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Владимир Путин в ходе "Прямой линии" ответил на вопросы жителей России и других стран. Путин общается с согражданами в этом формате уже в 16-й раз c 2001 года и впервые после своего переизбрания в марте 2018 года. Нынешняя "Прямая линия" имела свои особенности: на связи со студией в Москве находились министры правительства и главы регионов, которые в прямом эфире отвечали на вопросы по своей компетенции. По сути, это сократило время отклика на обращения граждан. Какие решения уже принимаются по итогам "Прямой линии" — в материале ТАСС.

Житель Санкт-Петербурга Алексей Караваев задал вопрос про бензин: как долго будут расти цены. "Сколько можно это терпеть? Остановите как-то это", — попросил он.

"Это недопустимо, неправильно", — ответил Владимир Путин. Он назвал такую ситуацию результатом неправильного регулирования в сфере энергетики, которое привело к стимулированию вывоза сырой нефти за границу. И нефтяные компании, направляя сырье на нефтеперерабатывающие предприятия, считают недополученную прибыль и повышают цены на топливо, чтобы ее компенсировать.

Президент рассказал о снижении акциза на топливо, которое должно стабилизировать цены на внутреннем рынке. Кроме того, было отменено решение об очередном повышении акцизов.

Путин дал слово министру энергетики. Александр Новак рассказал, что цены на топливо в мае выросли выше инфляции — на 5%, но в конце месяца их удалось остановить.

Вице-премьер Дмитрий Козак тоже поучаствовал в эфире и рассказал, что правительство и нефтяники договорились ежедневно мониторить цены на АЗС. Он также заявил, что правительство внесет в Госдуму законопроект о повышении экспортных пошлин на моторное топливо, если нефтяники не будут сдерживать цены. Путин, со своей стороны, пообещал поддержать такой законопроект.

Мать троих детей Наталья Журова из Томска рассказала президенту, что как мать с тремя детьми стоит в очереди на получение земельного участка с 2010 года. Тогда она была 735-й и к этому дню отстояла лишь половину очереди. "Мне уже 42 года, и 10 лет я еще простою. А хочется приучать детей к земле, к труду", — сказала она. По словам Натальи, в Томской области право на получение участка в льготном порядке имеют лишь семьи с четырьмя детьми, а она стоит в общей очереди.

Путин ответил, что для него "странна эта постановка вопроса: чтобы получить, нужно иметь четверых детей". Вырастить троих детей тоже трудно, и нужно поощрять такие семьи, сказал он. Другое дело, что выделяемая земля должна быть пригодна для строительства и обеспечена необходимой инфраструктурой.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин сказал в эфире "Прямой линии": "У нас много земли, но мы же не можем раздать землю без коммуникаций". Глава региона пообещал встретиться с Натальей Журовой и доложить о результатах главе государства.

Жители Струнино во Владимирской области рассказали президенту, что в их больнице закрыто детское отделение и им с детьми приходится ехать в соседний город Александров.

"Тяжелый труд — доехать, а потом выстаивать в очереди, — рассказала Анна Погодина, мать десяти детей и восьми внуков. — Никакое лечение не дает толку. Записываться приходится за месяц-полтора и ждать койку очень долго".

Президент адресовал вопрос главе Владимирской области Светлане Орловой. "На сегодняшний день мы ничего не закрываем в Струнино, — сказала она. — Мы выделили 68 млн рублей. 20 млн — на ремонт детской поликлиники, 40 млн рублей — на больницу и на ремонт кожного и дерматологического отделения". По ее словам, больница — 1929 года постройки, и в детское отделение было уже опасно водить детей. Орлова рассказала, что пока клинику из Струнино перенесли в Александров, но это временно.

"Безусловно, это медицинское учреждение должно функционировать как современное и реально оказывать помощь людям, — сказал Владимир Путин. — Что там сохранить, в каком объеме — это нужно будет решить на региональном уровне с губернатором, с муниципальными властями. При поддержке Министерства здравоохранения — Вероника Игоревна это слышит. Я исхожу из того, что это все будет исполнено, и хочу обратить внимание моих коллег: прошу вас лично на это посмотреть, чтобы не было таких расхождений в будущем".

Позже глава Минздрава России Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору проверить жалобы жителей Струнино.

Семья Верховских из Иваново с тремя детьми строит дом и выплачивает ипотеку, которую они взяли под 13% несколько лет назад. Они рассказали, что пытались снизить ставку до 6%, но в банке им сказали, что пункт 9 постановления правительства РФ от 30 декабря 2017 г. №1711 распространяется только на семью, где рождается второй и третий ребенок. А у Верховских уже есть три. И даже если у них родится четвертый, они не попадут под снижение ставки.

"Что я могу сказать? Вы правы, — сказал Путин. — Решение, которое изложено в постановлении правительства, ошибочно, его нужно исправить. Это будет стоить порядка 9 млрд рублей. Мы это поправим".

Вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов пообещал: мы соответствующее решение примем.

Жители села Левокумка в Ставропольском крае, которые уже обращались на "Прямую линию" год назад, снова рассказали о своих проблемах, теперь уже другого характера.

17 семей до сих пор живут в домах, которые для этого непригодны.

"Около 15 дней простояла вода, — рассказала местная жительница Евгения Лаврик. — Полы местами проваливаются. Появились новые сожители — лягушки, дочь с ними играет. Дом как стал просыхать, стали появляться трещины".

По ее словам, после наводнения комиссия выдала акт, что жилье является непригодным и аварийным. Семье дали сертификат, но потом вывели из списков сертификатов, "поскольку мы с 2002 года находимся в нежилом фонде. Я оформляла дом в собственность в 2014 году, никто мне не говорил, что дом находится в нежилом фонде".

"Мы поразбираемся, и я буду ждать доклада губернатора", — пообещал Путин.

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров оказался в курсе ситуации, он рассказал, что необходимо вмешательство президента, чтобы урегулировать разногласия между ведомствами в этом вопросе.

"Есть 17 таких семей, — рассказал он. — Документы нам возвращены по признаку выдачи ранее по этому адресу (домов, попавших в зону подтопления) государственного жилищного сертификата (ГЖС). Я с этим не согласился и обратился в МЧС, Минфин, чтобы данное обстоятельство не попадало в основание для отказа в получение ГЖС. Ваша помощь будет очень необходима, чтобы мы пробили стену неполучения ГЖС".

Жители села Старая Суртайка в Алтайском крае попросили президента помочь сохранить школу, в которой учатся 47 человек. "Мой внук перешел в 4-й класс, — рассказала Наталья Пушкинова. — Детей будут отправлять в соседнее село за 7 км. После уроков они будут ждать автобуса три часа, холодные, голодные. Что будет с нашими детьми?"

Закрывается школа — поселок умирает, согласился президент. Нужно, чтобы люди не покидали Сибирь, сказал он, и сохранять в том числе такие небольшие населенные пункты.

Ситуацию со школой прояснил врио главы Алтайского края Виктор Томенко. "Она у нас является филиалом, она малокомплектная, — рассказал он. — Есть вопросы по комплектованию преподавательским составом. Тем не менее планов по закрытию ее нет, вероятно, произошел какой-то сбой на уровне муниципальных органов… У школы есть будущее, и у села есть будущее".

Еще одной особенностью "Прямой линии" в 2018 году стала работа волонтеров, которые принимали обращения и решили часть вопросов еще до начала эфира. Они общались с чиновниками на местах и доносили до них те или иные проблемы жителей.

Другая часть вопросов, которые волонтеры озвучили в прямом эфире, тоже получила отклик. Например, студент-медик Алевтина Киселева задавала президенту вопрос о программе по борьбе с онкологическими заболеваниями. Она рассказала о Марии Поцелуйко из Брянской области, которой первоначально поставили диагноз рассеянный склероз, а затем обнаружили раковую опухоль головного мозга.

Позже в департаменте здравоохранения региона прокомментировали это обращение. Там сказали, что проблем с лечением Поцелуйко нет.

"Действительно, в октябре 2016 года за медицинской помощью обратилась Мария Поцелуйко 1990 года рождения с подозрением на рассеянный склероз. В декабре 2016 года девушке был поставлен диагноз раковая опухоль головного мозга, после чего она была прооперирована в Центре нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко. В 2017 году девушка прошла курс химиотерапии, сейчас она наблюдается в областном онкодиспансере, проблем с ее лечением нет", — сказал собеседник ТАСС.

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