Бьёт по движущимся целям, и "Тигр" становится непобедимым: новейшие комплексы ПВО испытали в России

В России завершились государственные испытания комплекса ПВО "Гибка-С", который предназначен для сухопутных войск. "Военно-промышленная компания" отмечает, что зенитно-ракетный комплекс при установке на бронеавтомобиле "Тигр" способен поражать воздушные цели прямо в движении. Во время стрельбы скорость машины может достигать 30 км/час, пишет ТАСС со ссылкой на собеседников.

В целом государственные испытания признаны успешными. А тестирование, как говорят собеседники агентства, проходили на полигоне Капустин Яр.

По целям "Гибка-С" бьёт ракетами от ПЗРК "Игла" или "Верба". При этом пуск можно произвести дистанционно. Новый комплекс создавался на основе морского, таким образом, получившийся вариант способен только повысить эффективность ПВО танковых и мотострелковых подразделений, делают вывод в "Военно-промышленной компании".