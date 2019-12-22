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Бьёт по движущимся целям, и "Тигр" становится непобедимым: новейшие комплексы ПВО испытали в России
22 декабря 2019, 00:24 • 54 • Политика
Россия испытала новейший комплекс ПВО "Гибка-С". Новейшие средства ПВО способны бить по движущимся целям, делая бронеавтомобиль "Тигр", на котором они установлены, непобедимым. Испытания признаны успешными.
В России завершились государственные испытания комплекса ПВО "Гибка-С", который предназначен для сухопутных войск. "Военно-промышленная компания" отмечает, что зенитно-ракетный комплекс при установке на бронеавтомобиле "Тигр" способен поражать воздушные цели прямо в движении. Во время стрельбы скорость машины может достигать 30 км/час, пишет ТАСС со ссылкой на собеседников.
В целом государственные испытания признаны успешными. А тестирование, как говорят собеседники агентства, проходили на полигоне Капустин Яр.
По целям "Гибка-С" бьёт ракетами от ПЗРК "Игла" или "Верба". При этом пуск можно произвести дистанционно. Новый комплекс создавался на основе морского, таким образом, получившийся вариант способен только повысить эффективность ПВО танковых и мотострелковых подразделений, делают вывод в "Военно-промышленной компании".
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