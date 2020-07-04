Было ваше – стало наше. Венесуэльское золото осталось в Великобритании • 131 • Аналитика

Источник: travelask.ru



Ошибка Мадуро

Стратегия хранения золотого запаса державы в банках чужой страны достаточно рискованная. В качестве примера можно упомянуть Индию (1991 год), которая под залог кредита отправила 8 тонн золота в Великобританию. С долгом страна давно уже расплатилась, но часть золотого запаса страны до сих пор не на родине. Англичане объясняют все требованиями безопасности, мол, у них золоту будет спокойнее. Еще одним крупным держателем золотых ресурсов сторонних государств являются США. Многие страны предусмотрительно вывезли свои запасы из американской Федеральной резервной системы. Так поступила Турция после обострения отношений на фоне попытки госпереворота в 2016 году. В Германии попыток переворота не было, но в 2017 году эта страна досрочно вывела из США половину своего немаленького запаса. Интересно, что немцы объясняли такой шаг необходимостью повышения национального самосознания народа: золото Германии должно быть в немецких банках. Вывезти весь запас из США тогда не позволили, но европейские страны тогда зашевелились: Германия неспроста решилась на подобное. Однако массового вывоза золотых резервов не случилось.





Николас Мадуро. Источник: Manaure Quintero. Reuters

Николас Мадуро в этой истории не успел вовремя потребовать вывоза национального золотого достояния Венесуэлы из Великобритании. Собственно, это и есть ключевая ошибка президента. Почему он этого не сделал? Наверное, потому, что у англичан хранится золотом не более 1,8 млрд. долларов, а основной запас все-таки был на родине. Но не самая эффективная экономическая политика (мягко говоря) руководства Венесуэлы и низкие цены на нефть привели к национальной катастрофе. В итоге Мадуро ничего другого не оставалось, как начать распродавать золото. Но слитки с клеймом Центрального банка Венесуэлы из-за потенциальных санкций США сейчас в открытую покупать мало кто согласится. Поэтому в прошлом году несколько тонн золота были переправлены в Уганду на аффинажный завод African Gold Refinery (AGR) для переплавки. Далее следы венесуэльского золота теряются: по мнению специалистов, его могли приобрести Иран, Турция или ОАЭ. Примечательно, что, по данным The Wall Street Journal, золото стоимостью более 300 млн. долл. было вывезено двумя рейсами в марте на российских чартерных лайнерах. Россия не единственная страна, кому Мадуро доверил столь ответственную миссию: в 2018 году турецкая фирма Sardes вывезла на продажу золота на 900 млн. долларов. Были и безвозвратные потери. В июне 2019 года Венесуэла лишилась золота не менее чем на 1,4 млрд. долларов – это около 30 тонн драгоценного металла. Именно потеряла, а не продала. Банки Citibank и Deutsche Bank, выдавшие ранее займы стране под залог золота, попали под санкции США и решили «простить» долги Венесуэле. Естественно, оставив золото себе. По данным Bloomberg, Citibank конфисковал золота на 400 млн. долл., а Deutsch Bank — на 1 млрд.



Игры в демократию

Великобритания потенциально очень богатая страна. В её хранилищах не менее 400 тысяч золотых слитков общей стоимостью 244,6 млрд. долларов, из которых только часть (не более 310 тонн) принадлежит англичанам. Это делает островное государство вторым в мире хранилищем золотых резервов (на первом месте Федеральная резервная система США). При этом американцы до сих пор точно не знают, сколько золота у них в копилке. Официально на начало июля — 8133 тонны (в этом США на первом месте в мире), но ревизия запасов очень давно не проводилась. Трамп поначалу сделал попытку посчитать золото хотя бы в Форт-Ноксе, но ему отсоветовали это делать. Аналогичная история с золотым запасов Германии: по всем отчетам, в США хранится не менее половины, но провести независимый аудит запасов в хранилищах Нью-Йорка невозможно. Для справки: ФРГ сейчас владеет официально 3364 тоннами золота – это второе место в мире.



Венесуэла еще с конца 2018 года тщетно пытается получить доступ к хранящемуся в Банке Англии собственному золоту. Выбивать драгоценный металл из Великобритании пришлось через судебные органы, но, как стало известно несколько дней назад, английский суд только поддержал решение банка страны. Мотивация в Великобритании очень проста: Мадуро не президент Венесуэлы, потому что так решили в США. И судья Найджел Тиар заявил, что правительство Великобритании вслед за Соединенными Штатами «однозначно признало» Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы. В Twitter от Центробанка Венесуэлы появилось малозначимое:



«Центральный банк немедленно подаст апелляцию на абсурдное и необычное решение английского суда, который намерен лишить венесуэльский народ золота, столь необходимого для борьбы с пандемией COVID-19».

Мадуро поначалу даже решил выслать посла Европейского союза из страны, но передумал.



Положение Великобритании в этой истории очень интересное. С одной стороны, государство обладает небольшим (300-тонным) запасом золота (19 место в мировом топ-рейтинге). Но вот гигантские запасы чужого золота позволяют стране не особенно заботиться о собственной копилке – в любой момент можно под разными предлогами отказать в возврате. Что и продемонстрировала ситуация с Венесуэлой. И непризнание полномочий Мадуро здесь не единственная причина. Очевидно, что Великобритания откровенно проспала мировой тренд на скупку золота – шаткая геополитическая обстановка побудила к этому множество государств. А сейчас дополнительной проблемой оказался коронавирус, добавивший неопределенности в будущее. Кто из стран, хранящих золото у англичан, застрахован от ситуации, аналогичной венесуэльской? В лучшем случае просители могут надеяться на ссуды под залог собственного золота.





Хуан Гуайдо. Источник: Manaure Quintero. Reuters

Невозврат золота в Венесуэлу, конечно, не приведет к сиюминутному воцарению в Каракасе «настоящего президента» Хуана Гуайдо, который, кстати, с восторгом встретил решение британского суда. Англичане лишь добавили страданий венесуэльцам, побуждая их в лучших традиция экспорта демократий к кровавому противостоянию с режимом. Следуя логике суда, золото стоит отдать Гуайдо, но и это становится проблемой. Во-первых, потратить деньги на народные нужды он не сможет, так как реальной властью в стране не обладает. А во-вторых, никто не исключает, что это лишь еще больше раскрутит гражданскую войну в Венесуэле. Поэтому, если Гуайдо и получит золото, то исключительно под залог народного золота, надолго засевшего в Великобритании.



Ситуация с фактическим грабежом суверенного государства Венесуэла со стороны Великобритании ставит массу вопросов перед Россией. С одной стороны, нам переживать на этот счет не стоит: почти 2,3 тысячи тонн российского золота хранятся на родине. Но, с другой стороны, материальные ресурсы России не целиком вложены в золото. Немалая часть хранится в долговых бумагах Федеральной резервной службы США. Конечно, американцы без предупреждения не заморозят и не конфискуют эти активы, так как это серьезно отразится на реноме самих Штатов. Не исключено, что в ответ на такие провокационные действия масса стран ринется выводить свои активы из американских рук, а это вызовет коллапс чуть ли не мирового масштаба. Для осознания этого достаточно взглянуть на внешний долг Соединенных Штатов. Чтобы заморозить активы, нужна совсем уже серьезная демонизация России и руководства страны. И первый звонок уже, кажется, был: в Сенате США всерьез рассматривают наложение персональных санкций на президента Путина и его ближайшее окружение в связи с якобы возможной связью России и талибов. Следующим шагом может стать объявление в России тирании и полная заморозка активов по аналогии с Венесуэлой. Стратегия хранения золотого запаса державы в банках чужой страны достаточно рискованная. В качестве примера можно упомянуть Индию (1991 год), которая под залог кредита отправила 8 тонн золота в Великобританию. С долгом страна давно уже расплатилась, но часть золотого запаса страны до сих пор не на родине. Англичане объясняют все требованиями безопасности, мол, у них золоту будет спокойнее. Еще одним крупным держателем золотых ресурсов сторонних государств являются США. Многие страны предусмотрительно вывезли свои запасы из американской Федеральной резервной системы. Так поступила Турция после обострения отношений на фоне попытки госпереворота в 2016 году. В Германии попыток переворота не было, но в 2017 году эта страна досрочно вывела из США половину своего немаленького запаса. Интересно, что немцы объясняли такой шаг необходимостью повышения национального самосознания народа: золото Германии должно быть в немецких банках. Вывезти весь запас из США тогда не позволили, но европейские страны тогда зашевелились: Германия неспроста решилась на подобное. Однако массового вывоза золотых резервов не случилось.Николас Мадуро в этой истории не успел вовремя потребовать вывоза национального золотого достояния Венесуэлы из Великобритании. Собственно, это и есть ключевая ошибка президента. Почему он этого не сделал? Наверное, потому, что у англичан хранится золотом не более 1,8 млрд. долларов, а основной запас все-таки был на родине. Но не самая эффективная экономическая политика (мягко говоря) руководства Венесуэлы и низкие цены на нефть привели к национальной катастрофе. В итоге Мадуро ничего другого не оставалось, как начать распродавать золото. Но слитки с клеймом Центрального банка Венесуэлы из-за потенциальных санкций США сейчас в открытую покупать мало кто согласится. Поэтому в прошлом году несколько тонн золота были переправлены в Уганду на аффинажный завод African Gold Refinery (AGR) для переплавки. Далее следы венесуэльского золота теряются: по мнению специалистов, его могли приобрести Иран, Турция или ОАЭ. Примечательно, что, по данным The Wall Street Journal, золото стоимостью более 300 млн. долл. было вывезено двумя рейсами в марте на российских чартерных лайнерах. Россия не единственная страна, кому Мадуро доверил столь ответственную миссию: в 2018 году турецкая фирма Sardes вывезла на продажу золота на 900 млн. долларов. Были и безвозвратные потери. В июне 2019 года Венесуэла лишилась золота не менее чем на 1,4 млрд. долларов – это около 30 тонн драгоценного металла. Именно потеряла, а не продала. Банки Citibank и Deutsche Bank, выдавшие ранее займы стране под залог золота, попали под санкции США и решили «простить» долги Венесуэле. Естественно, оставив золото себе. По данным Bloomberg, Citibank конфисковал золота на 400 млн. долл., а Deutsch Bank — на 1 млрд.Великобритания потенциально очень богатая страна. В её хранилищах не менее 400 тысяч золотых слитков общей стоимостью 244,6 млрд. долларов, из которых только часть (не более 310 тонн) принадлежит англичанам. Это делает островное государство вторым в мире хранилищем золотых резервов (на первом месте Федеральная резервная система США). При этом американцы до сих пор точно не знают, сколько золота у них в копилке. Официально на начало июля — 8133 тонны (в этом США на первом месте в мире), но ревизия запасов очень давно не проводилась. Трамп поначалу сделал попытку посчитать золото хотя бы в Форт-Ноксе, но ему отсоветовали это делать. Аналогичная история с золотым запасов Германии: по всем отчетам, в США хранится не менее половины, но провести независимый аудит запасов в хранилищах Нью-Йорка невозможно. Для справки: ФРГ сейчас владеет официально 3364 тоннами золота – это второе место в мире.Венесуэла еще с конца 2018 года тщетно пытается получить доступ к хранящемуся в Банке Англии собственному золоту. Выбивать драгоценный металл из Великобритании пришлось через судебные органы, но, как стало известно несколько дней назад, английский суд только поддержал решение банка страны. Мотивация в Великобритании очень проста: Мадуро не президент Венесуэлы, потому что так решили в США. И судья Найджел Тиар заявил, что правительство Великобритании вслед за Соединенными Штатами «однозначно признало» Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы. В Twitter от Центробанка Венесуэлы появилось малозначимое:Мадуро поначалу даже решил выслать посла Европейского союза из страны, но передумал.Положение Великобритании в этой истории очень интересное. С одной стороны, государство обладает небольшим (300-тонным) запасом золота (19 место в мировом топ-рейтинге). Но вот гигантские запасы чужого золота позволяют стране не особенно заботиться о собственной копилке – в любой момент можно под разными предлогами отказать в возврате. Что и продемонстрировала ситуация с Венесуэлой. И непризнание полномочий Мадуро здесь не единственная причина. Очевидно, что Великобритания откровенно проспала мировой тренд на скупку золота – шаткая геополитическая обстановка побудила к этому множество государств. А сейчас дополнительной проблемой оказался коронавирус, добавивший неопределенности в будущее. Кто из стран, хранящих золото у англичан, застрахован от ситуации, аналогичной венесуэльской? В лучшем случае просители могут надеяться на ссуды под залог собственного золота.Невозврат золота в Венесуэлу, конечно, не приведет к сиюминутному воцарению в Каракасе «настоящего президента» Хуана Гуайдо, который, кстати, с восторгом встретил решение британского суда. Англичане лишь добавили страданий венесуэльцам, побуждая их в лучших традиция экспорта демократий к кровавому противостоянию с режимом. Следуя логике суда, золото стоит отдать Гуайдо, но и это становится проблемой. Во-первых, потратить деньги на народные нужды он не сможет, так как реальной властью в стране не обладает. А во-вторых, никто не исключает, что это лишь еще больше раскрутит гражданскую войну в Венесуэле. Поэтому, если Гуайдо и получит золото, то исключительно под залог народного золота, надолго засевшего в Великобритании.Ситуация с фактическим грабежом суверенного государства Венесуэла со стороны Великобритании ставит массу вопросов перед Россией. С одной стороны, нам переживать на этот счет не стоит: почти 2,3 тысячи тонн российского золота хранятся на родине. Но, с другой стороны, материальные ресурсы России не целиком вложены в золото. Немалая часть хранится в долговых бумагах Федеральной резервной службы США. Конечно, американцы без предупреждения не заморозят и не конфискуют эти активы, так как это серьезно отразится на реноме самих Штатов. Не исключено, что в ответ на такие провокационные действия масса стран ринется выводить свои активы из американских рук, а это вызовет коллапс чуть ли не мирового масштаба. Для осознания этого достаточно взглянуть на внешний долг Соединенных Штатов. Чтобы заморозить активы, нужна совсем уже серьезная демонизация России и руководства страны. И первый звонок уже, кажется, был: в Сенате США всерьез рассматривают наложение персональных санкций на президента Путина и его ближайшее окружение в связи с якобы возможной связью России и талибов. Следующим шагом может стать объявление в России тирании и полная заморозка активов по аналогии с Венесуэлой. Евгений Федоров Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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