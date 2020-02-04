«Было удивительно, что можно вот так напрямую, просто и откровенно общаться с президентом»

В Вологодской области руководитель страны в одном из колледжей встретился с теми, кого волнуют вопросы образования, для кого они — профессия, и вся жизнь.

Участник открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы», преподаватель Вологодского колледжа сервиса Евгения Коковашина, когда с ней связался корреспондент «Комсомолки», еще прокручивала в голове то, что прозвучало на встрече Владимира Путина с общественниками в Череповце.

- После встреч с первыми лицами иногда остается досада — не успел спросить то, что хотел...

- Я услышала и многое из того, на что хотела получить ответы. И многое из того, о чем у меня самой и вопросов, в общем-то, не было. Удивило, насколько живым и непосредственным оказалось общение с Владимиром Владимировичем.

- Он остро реагировал?

- Путин быстро реагировал на наши вопросы. Здорово, что прямо по ходу встречи некоторые вопросы решались. Ну то есть, буквально на наших глазах. Во всяком случае, они адресовались министрам, вице-премьерам, которые были тут же в зале.

- Это были не общие слова?

- Ответы на многие вопросы мы услышали конкретные. Я говорила со своими соседями в зале - все находятся под впечатлением.

- Ваш личный вопрос?

- Вопрос, который был особенно интересен мне самой, задала не я. Он был про примерные основные образовательные программы - ПООП. Президент еще пошутил по этому поводу, что мол, эти ПООПы не нужно ниоткуда вытаскивать. И потом он все разъяснил. Четко, по делу.

- Хотите посмотреть на то, в чем участвовали, со стороны?

- Сейчас приеду домой - просмотрю все видео. Пока под впечатлением. Когда пересмотрю — какие-то моменты возьму на карандаш и поделюсь с коллегами.

- Были вопросы, которые вас удивили?

- Вопросы о космосе удивили. О микробиологии. Много эмоций. Темы, которые мы дома не обсуждаем, с которыми не сталкиваемся вроде бы в нашей обычной жизни — а они есть! И их решение вот оно, близко! Имея возможность задать напрямую главе государства такие разные вопросы, удивляешься: оказывается, это возможно, и это с виду так... несложно.

- Народу много пришло?

- Это происходило все в здании химико-технологического колледжа, такое хорошее новое здание. Народу набилось - полный зал. Продолжалось это все около двух часов. Отпускать президента не хотели. Хотя к концу второго часа мне показалось, что один вопрос уже начал вытекать из другого. И уже министрам они были адресованы. И в дальнейшем когда Путин закончил, и мы расстались с президентом, общение не закончилось — за кадром очень интересно было наблюдать, как участники встречи могли продолжить разговор с министрами. Я наблюдала как обменивались контактами, данными. Кто-то из министров записывал вопросы. Мне показалось, что все остались услышанными - каждый мог подойти к каждому.

А вот что рассказал аспирант Череповецкого госуниверситета, обладатель гранта Российского фонда фундаментальных исследований Илья Рябков.

- Я попал на эту профильную встречу как представитель Череповецкого госуниверситета. Услышал много интересных моментов, связанных с подготовкой кадров высшей квалификации. А также по обеспечению грантов Высшей школы. У меня был схожий вопрос с тем, что прозвучал на встрече - именно по грантам.

- По финансированию?

- Да. Сейчас успешно реализуется программа грантов для аспирантов — для поддержки защиты диссертаций. Но почему то лишь для аспирантов второго курса. А для аспирантов третьего и последующего курсов пока не решен вопрос.

- Никто никого не одергивал на встрече?

- Уровень общения был очень свободный. Никакого формализма. До встречи участники были довольно напряженные. Когда же приступили к дискуссии, напряжение снял президент несколькими остроумными замечаниями. И дальше все шло как по маслу.

- Удивило, что разговорами дело не закончилось?

- Поручения, думаю, будут даны по замечаниям, вопросам моих коллег. Преподаватель начальной школы Череповецкой посетовала на то, что в середине учебного года возникает кадровый голод и сложно привлечь профессионалов, имеющих диплом. Она спрашивала о возможности привлечения старшекурсников педагогических вузов. Путин это взял на карандаш. И он предложил поправку в закон назвать «поправкой Смирновой» - по ее имени.

- Но ведь был лимит времени — и обо всем спросить не успели...

- Мне показалось, все интересующие вопросы были заданы — в конце осталось поднятых рук две или три всего. Прозвучало 32 вопросов за час и 55 минут. А после встречи министры к нам вернулись. Андрей Фурсенко, представитель президента, подошел и был в свободном доступе, а также министры просвещения и высшего образования и науки. И те кто хотел — имели возможность пообщаться.

- Импровизации случились?

- Коллеги, конечно, заранее придумывали вопросы, но в режиме реального времени что-то менялось. И комментарии, диалоги — это все было естественным. Осведомленность Путина в вопросах образования показалось высокой. Президент даже поправлял некоторых спрашивающих. Если же он не знал точного ответа, он обращался к профильным министрам.