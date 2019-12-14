«Было слишком много платных услуг»: за что нижегородских хирургов отправили под арест

Следователи считают, что сосудистые хирурги из Нижегородской области Андрей Васягин и Максим Кудыкин занимались мошенничеством — заставляли пациента платить за расходные материалы, которые по закону полагались бесплатно. Проведя в СИЗО почти два месяца, медики написали в свою защиту открытое письмо. Хирурги объяснили, что проводимые ими операции с артериями ног в бесплатный перечень обязательного медицинского страхования не входят. По их словам, расходники пациентам надо оплачивать из своего кармана, так как за государственный счёт ногу можно только ампутировать. Вскоре после публикации открытого письма обоих докторов из камеры перевели под домашний арест. Чтобы попытаться разобраться в ситуации, корреспондент RT отправился в Нижний Новгород.

«Пациенты, приходившие к нам, сами искали спасения своих конечностей, изыскивая любую возможность избежать калечащей их ампутации, которая, согласно стандартам оказания медицинской помощи, гарантировалась им государством бесплатно», — говорится в письме сосудистых хирургов Андрея Васягина и Максима Кудыкина из СИЗО.

Выходит, доктора не обманывали больных, а лишь предлагали им шанс на спасение конечности. Просто медицина шагнула вперёд, а госгарантии остались где-то в прошлом. Правда, есть скользкий момент: стоимость расходников врачи пациентам называли сами, и есть подозрение, что больные могли сильно переплачивать. Были проведены сотни операций на артериях ног, поэтому суммарная маржа за посредничество — если она, конечно, была — может получиться весьма солидной. Да и правда ли, что операцию нельзя было сделать по полису ОМС?

Попробуем выяснить, кто же такие Васягин и Кудыкин: врачи-подвижники или умелые коммерсанты?

«Осталось две недели, чтобы спасти ногу»

История началась зимой 2016 года. К заведующему третьим хирургическим отделением Больницы скорой медицинской помощи Дзержинска (Нижегородская область) Андрею Васягину с болями в правой ноге обратился пациент Константин Шилкин. За год до этого, в 2015-м, Васягин удалял Шилкину в этой же ноге тромб, поэтому больной и врач были знакомы.

«Боли в ноге начинались после даже небольших прогулок. Стоит пройти метров 500, появлялось покалывание, а потом всё так болело, что хоть стой, хоть падай», — рассказал RT Шилкин.

Константин Шилкин работал водителем, но из-за осложнений после операции лишился ноги, а потом и работы

© Олег Адамович / RT

Медики выяснили, что пациент страдает от сужения периферических артерий в ноге (атеросклероз артерий конечностей). С возрастом мелкие артерии конечностей теряют эластичность, забиваются, кровообращение ухудшается. В тяжёлых случаях может начаться гангрена.

«Васягин объяснил мне, что положение ноги опасное. Он сказал, что у меня осталось буквально две недели, чтобы спасти ногу, иначе мне будет грозить ампутация. Можно сделать операцию по расширению артерий, она способна помочь. Сама операция должна была быть бесплатной, а вот расходные материалы для расширения артерий надо покупать самому, потому что в больнице их нет», — вспоминает Шилкин.

Пациенту дали платежку на 125 тыс. рублей. Доктор объяснил, что это реквизиты фирмы-поставщика расходных материалов. Как только организация получит средства, она привезёт в больницу необходимое оборудование, тогда можно будет оперировать.

«Когда возникала потребность в выполнении операции, отправлялась заявка на электронный адрес представителя (фирмы-поставщика расходников. — RT) на набор инструментов. Представитель компании готовил её на имя пациента, а заинтересованный пациент, давший письменное согласие на проведение операции по новой технологии и осведомлённый о бесплатном альтернативном методе лечения в виде ампутации, самостоятельно оплачивал расходные материалы для операции», — объяснил в открытом письме врач Максим Кудыкин.

Андрей Васягин только принимал пациента Шилкина, а также ассистировал на операции. Главным хирургом во время расширения артерий пациента был именно Кудыкин.

Максим Кудыкин — доктор наук и профессор, один из самых опытных сосудистых хирургов Нижегородской области.

«Мне пришлось взять кредит в банке на операцию. Я работал водителем с зарплатой в 40 тысяч рублей — у меня не было свободных 125 тысяч», — рассказывает Шилкин.

Операция по расширению периферических артерий прошла неудачно. Боли в ноге вернулись буквально через один день. Шилкина отправили на консультацию к специалистам в Нижнем Новгороде.

«Меня все врачи принимали за деньги — по тысяче рублей за консультацию. 10 тысяч пришлось отдать за компьютерную томографию ноги», — пожаловался Шилкин.

После множества анализов и исследований пациент попал на приём к Кудыкину в апреле 2016-го. Хирург сказал, что Шилкину нужна ещё одна операция на ноге.

«На этот раз мне сказали заплатить 59 тысяч рублей. Операция была не такой, как в первый раз», — поясняет Шилкин.

К сожалению, вторая операция тоже прошла неудачно. У больного началось нагноение, которое так и не удалось остановить.

«Я ездил на обследование в Москву, в Центральную клиническую больницу Управления делами президента. За обследование с меня взяли ещё 90 тысяч рублей. Врачи сказали, что последняя операция была проведена неудачно, началось заражение, ногу мне уже не спасти. 22 июня в Нижнем Новгороде мне её ампутировали. Саму операцию сделали бесплатно, а вот за последующую реабилитацию я отдал ещё 100 тысяч рублей», — заключает Шилкин.

Профессиональный водитель потерял ногу и остался без работы. На мужчине висит ещё 300 тыс. рублей долга. Как их возвращать с пенсии по инвалидности в восемь тысяч, Шилкин не знает.

Хирургов обвинили в мошенничестве

Уголовное дело началось с того, что Константин Шилкин попытался получить налоговый вычет за купленные расходники для первой операции.

«В налоговой инспекции мне сказали, что получить вычет я не смогу. Фирма, указанная в платёжке от Васягина (ООО «Антей»), которой я перечислил 125 тысяч рублей, официально не занимается поставками медоборудования. Оказалось, что основной вид её деятельности — торговля автотранспортными средствами. Тогда я подал на организацию в суд, требуя вернуть мне сумму, равную налоговому вычету. В итоге денег я не получил, потому что контора неожиданно обанкротилась. После этого я написал заявление в полицию на ООО «Антей» с требованием разобраться в ситуации», — вспоминает Шилкин.

Несколько лет уголовное дело то приостанавливалось, то возобновлялось, пока не попало в руки сотрудников Главного следственного управления ГУ МВД России по Нижегородской области. Правоохранители из главка, в отличие от своих коллег в регионе, быстро разобрались в ситуации и решили, что врачи занимались мошенничеством. Медиков арестовали.

На запрос RT в ГУ МВД по Нижегородской области мы получили следующий ответ:

«Главный врач одной из ЦРБ области (имеется ввиду Максим Кудыкин. — RT) в 2015—2016 годах, в период работы в должности заведующего отделом под предлогом необходимости приобретения пациентом медицинского оборудования похитил у него денежные средства. При этом врач достоверно знал, что медицинское оборудование для операции предоставляется на безвозмездной основе в рамках Программы ОМС, и скрыл данное обстоятельство от пациента. По подозрению в причастности к данной преступной деятельности также задержан хирург лечебного учреждения (Андрей Васягин. — RT). Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения или в крупном размере»)».

Фото Кудыкина со стопками денег следователи нашли в его личном компьютере. Жена хирурга утверждает, что фото шуточные, сделаны после продажи машины.

© Фото из личного архива

Однако в деле много нестыковок и противоречий. И врачи, похоже, что-то недоговаривают, и следователи, вероятно, не до конца разобрались в обстоятельствах дела.

Можно ли было делать операции бесплатно?

В пресс-службе областного Минздрава RT заявили, что спасти ногу Шилкину можно было и за государственный счет:

«По информации Министерства здравоохранения Нижегородской области, оказание медицинской помощи пациентам с облитерирующими заболеваниями артерий конечностей (то самое сужение. — RT), входящими в группу Международной классификации болезней I70.2, предусмотрено программой госгарантий — значит, может быть оказано бесплатно».

Странно, но ответ пресс-службы явно противоречит Программе государственных гарантий бесплатного оказания населению Нижегородской области медицинской помощи на 2016 год. В приложении 6 на 242 страницах указаны все виды гарантированной высокотехнологичной медицинской помощи, плюс методы лечения и источники финансирования. Тут есть всё, на что могут рассчитывать пациенты. Там о лечении болезни I70.2 ничего не сказано. На странице 203 упоминаются операции по расширению артерий, но в документе отдельно помечено, что государство оплачивает различные виды, кроме операций на артериях конечностей.

Кроме этого, в официальном ответе Больницы скорой медицинской помощи Дзержинска адвокату, защищающему Кудыкина, сказано, что клиника в 2014—2016 годах не покупала расходные материалы для операций по расширению сосудов.

Очевидно, что Константин Шилкин не мог рассчитывать на бесплатные расходники, оперируясь в клинике Дзержинска. Их покупка не предусмотрена Программой госгарантий. Этих материалов физически не было у докторов. Поэтому первичная версия следователей вызывает большие вопросы.

В то же время в пресс-службе областного Минздрава добавили, что для того, чтобы бесплатно сохранить ногу, надо было провести другую операцию.

«Существуют два альтернативных способа лечения ишемии нижних конечностей: открытая хирургия и эндоваскулярное вмешательство, баллонная ангиопластика (именно то, что сделали Шилкину. — RT). Согласно проекту национальных рекомендаций по диагностике и лечению заболеваний артерий нижних конечностей 2018 года, преимущества одного метода над другим в отношении отдалённых результатов не доказаны, хотя эндоваскулярный метод имеет преимущество в плане продолжительности пребывания в стационаре. Выбор метода лечения должен быть определён по предпочтению хирурга в согласовании с пациентом. Для эндоваскулярного метода лечения требуются одноразовые расходные принадлежности», — говорится в ответе ведомства RT.

Умереть в очереди

Допустим, что пресс-служба Минздрава Нижегородской области не ошиблась и у Шилкина действительно была бесплатная альтернатива. Как бы он смог ей воспользоваться?

«Все медицинские учреждения поделены на три уровня: первый — это муниципальные больницы, второй — более крупные межмуниципальные клиники, третий — профильные региональные больницы. Обычно высокотехнологичную медпомощь оказывают в организациях третьего уровня. Но нельзя просто обратиться к специалисту, имея полис. Сначала надо получить направление от врача первичного звена. В каждом регионе действует своя маршрутизация пациентов на высокотехнологичную медицинскую помощь. Каждый врач муниципального уровня знает, в какую областную клинику отправить пациента со сложным случаем», — пояснила RT завкафедрой экономики и управления в социальной сфере Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС, доктор экономических наук Лариса Габуева.

В Нижегородской области тоже есть свой документ о маршрутизации пациентов. Всех взрослых пациентов, кому нужна специализированная высокотехнологичная медпомощь, отправляют в Нижегородскую областную клиническую больницу имени Н.А. Семашко.

Теперь давайте представим, смог бы Константин Шилкин на самом деле воспользоваться бесплатной операцией? По прогнозам врачей, у мужчины было около двух недель, чтобы спасти ногу. За это время пациенту надо было получить от докторов все подтверждающие диагноз справки и анализы, получить направление на первичный приём специалиста в больнице Семашко.

Так как больница на область одна, то своей очереди Шилкину пришлось бы ждать довольно долго. По данным Росстата, в регионе живет 3,2 млн человек. И все, кому нужно специальное лечение сосудов или артерий ног, направляются в Нижний Новгород. Нельзя же Шилкина принимать раньше других пациентов, которым тоже нужна помощь. После приёма врача, если бы диагноз подтвердился, Константина Шилкина поставили бы в очередь на операцию. Ещё через какое-то время его бы прооперировали по полису ОМС. Но какова вероятность, что за это время не началась бы гангрена? Этого не знает никто.

К сожалению, из регионов приходит много новостей о пациентах, которые умерли, не дождавшись положенного им лечения. По сути, люди умирают в очереди. Можно вспомнить историю жительницы Апатитов Дарьи Стариковой, которую стали лечить от рака только после жалобы во время «Прямой линии» Владимира Путина. Девушку не спасло даже вмешательство президента.

Многие, как и Шилкин, соглашаются на операцию без ожидания, пусть и с необходимостью оплачивать расходники. По данным Больницы скорой медицинской помощи Дзержинска, с 2014 по 2016 год в клинике было проведено 176 операций на артериях ног, аналогичных той, что сделали Шилкину. Все пациенты сами покупали расходные материалы. И это только в одной клинике одного провинциального города. Пожалуй, многовато, учитывая, что в регионе якобы существует бесплатная альтернатива.

Расходники продавали по завышенным ценам?

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по Нижегородской области проверила, как лечили Шилкина. В заключении ведомства говорится, что «оперативные вмешательства, выполненные Шилкину, были проведены по показаниям, технически правильно». При этом «федеральный стандарт оказания медицинской помощи при облитерирующем атеросклерозе сосудов нижних конечностей отсутствует».

Таким образом, проверка ведомства подтвердила, что Кудыкин и Васягин совершенно правильно назначили Константину Шилкину лечение. Проведённая операция по расширению артерий соответствует рекомендациям специалистов, хоть в пресс-службе областного Минздрава и не совсем с этим согласны.

В то же время большие сомнения вызывает сбор денег. Пациенты переводили средства каким-то организациям, а потом расходники неясным образом оказывались в операционной. Врач Васягин дал пациенту Шилкину платёжку на 125 тыс. рублей. В распоряжении RT есть список расходников, купленных на эту сумму, — там 11 позиций. Для сравнения, те же самые материалы компания ООО «Кардиосистем» готова сейчас поставить в клинику Дзержинска за 62 тыс. 600 рублей. И это организация, которая официально занимается медкомплектующими, а не разорившийся ООО «Антей» (официально, напомним, торговавший транспортными средствами), в который Шилкина отправил Васягин.

Киев снова хочет миротворцев из ООН 62 тыс. 400 рублей — разница между реальной ценой расходников и тем, что попросили у пациента. Это полторы месячных зарплаты водителя, которые Шилкину пришлось брать в кредит.

Можно грубо посчитать, сколько могли принести 176 проведённых за три года операций, если с каждой пациент переплачивал не меньше чем по 60 тыс. Выходит больше 10 млн рублей.

«Операции на периферических артериях ног явно шли на потоке. В таком случае больнице надо было централизованно закупить необходимые расходники. Они бы хранились в клинике и списывались для каждой операции. Пациенты по-прежнему оплачивали бы материалы из своего кармана. Это называется внебюджетным финансированием, такая схема предусмотрена федеральным законом № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Тогда бы не осталось вопросов о цене расходников и об их качестве. Сейчас же история выглядит странно: непонятно, кто поставлял материалы, кто отвечал за их качество», — считает Лариса Габуева из РАНХиГС.

Нынешний главврач Больницы скорой медицинской помощи Дзержинска Михаил Гуткин (доктор возглавил клинику уже после истории с Шилкиным) согласен с мнением, что расходники оплачивались сомнительно.

«К сожалению, при старом руководстве в больнице было слишком много платных услуг. Я сейчас даже не про сосудистую хирургию. В травматологии всем больным предлагали за деньги ставить металлические штифты, которые поставляет фирма депутата Городской думы Дзержинска. Бесплатные государственные штифты лежали на складе без дела. Сейчас я эту порочную практику остановил. На месте Васягина и Кудыкина я бы отправлял пациентов к другим специалистам — в области есть больницы, которые специализируются на сосудах. Наверное, там могли помочь бесплатно. Как только врач в государственной больнице начинает говорить пациенту, что тому надо заплатить, ситуация сразу становится сомнительной», — заявил RT Гуткин.

Что с докторами будет дальше

Скорее всего, сейчас правоохранители будут выяснять связь медиков с фирмами-поставщиками.

Полиция активно ищет и возможных пострадавших. Долгое время единственной жертвой был Константин Шилкин. Сейчас в деле уже 67 заявлений от бывших пациентов.

«Полиция изъяла из больницы Дзержинска все медкарты людей, которым делали операции по расширению артерий ног. Дальше оперативники начали предлагать всем написать заявления на докторов, чтобы получить потраченные деньги назад», — рассказал RT адвокат Кудыкина Александр Агеев.

Два бывших пациента Кудыкина и Васягина подтвердили RT слова юриста. По словам мужчин, к ним несколько раз обращались полицейские с предложением написать заявление. Правоохранители приходили и домой, и на работу.

Совершенно непонятно, чем может закончиться эта история. Если врачей посадят в тюрьму, то за что? Они действительно пытались спасти пациентов, проверка показала, что лечение назначалось верно. К сожалению, Константин Шилкин всё же потерял ногу, но операция и не даёт стопроцентную гарантию.

Расходники продавались по завышенным ценам? Но ещё предстоит доказать умысел докторов. Может быть, хирурги ничего и не зарабатывали на операциях. Пока это всего лишь подозрения и домыслы.

Кстати, история с операцией могла и не дойти до ареста. Адвокат Шилкина Максим Рыбалкин предлагал врачу Кудыкину заплатить пострадавшему пациенту 3,5 млн рублей за отзыв иска. Тогда бы дело могло развалиться. Но хирург не стал идти на сделку, понадеявшись на правосудие.

Сам Шилкин утверждает, что юрист действовал без его ведома. Но семья Кудыкина в этом сомневается.

Врач Максим Кудыкин увлекается баскетболом

© Фото из личного архива

«Бывший пациент моего мужа и звонил нам, и писал в интернете, требуя денег. Летом 2019 года мой муж даже написал заявление в полицию из-за угроз Шилкина — тот всё время утверждает, что нас всех посадят. Это просто ужасно», — пожаловалась RT жена Кудыкина, главный внештатный специалист по пластической хирургии Минздрава Нижегородской области Светлана Тишкова.