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«Было ожидаемым»: Росфинмониторинг внёс Навального в список террористов и экстремистов

25 января 2022, 16:15  •  85 • В России
Росфинмониторинг включил Алексея Навального, Любовь Соболь и Георгия Албурова в перечень лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности. Опрошенные RT эксперты отмечают, что с этого момента публичная деятельность в России бывших сотрудников ФБК* фактически стала противозаконной.
 
© AP Photo/Pavel Golovkin/AP/ Babuskinsky District Court Press Service/Legion-Media
 

Алексей Навальный, Любовь Соболь и Георгий Албуров пополнили список террористов и экстремистов. Теперь им, согласно действующему праву, запрещено контактировать со СМИ, размещать информацию в интернете, выступать в роли организаторов публичных мероприятий и принимать участие в выборах. 

Серьёзные ограничения внесение в реестр накладывает и на финансовую жизнь — физлицо из списка террористов не может пользоваться целым рядом финансовых услуг. Вместе с тем фигурирование в перечне не накладывает никаких ограничений на свободу передвижений, пояснил в беседе с RT юрист Илья Ремесло.

«Какие-то другие санкции против таких лиц, например арест или ограничение свободы, законом не предусмотрены. Фактически ограничения налагаются на банковские операции и действия, связанные с регистрацией юридического лица. То есть никакой общественной организации опальные оппозиционеры зарегистрировать в России не смогут», — отметил эксперт.

Граждане без деятельности 

Что же касается самого факта внесения Навального и его соратников в экстремистский перечень Росфинмониторинга, это решение ведомства было ожидаемым, говорит Ремесло. 

«Я подавал заявление о том, чтобы их включили в этот список, ещё в прошлом году, когда было принято решение суда о признании экстремистами ФБК* и штабов Навального**. В этом решении были указаны лица, причастные к деятельности запрещённых организаций. Всех их мы видим сейчас в списке», — подчеркнул он.

Также на russian.rt.com «Хотят называться политиками в изгнании»: юрист Илья Ремесло — о перспективах внесистемной оппозиции

По словам юриста, ключевой момент в признании гражданина экстремистом заключается в том, что в таком статусе для него становится невозможной любая публичная деятельность в стране. Но не только это.

«Теперь для данных граждан фактически закрыта возможность легально работать в стране, пользоваться банковскими продуктами. Это означает блокировку всех счетов, которые есть у них в России, снимать можно будет только тысяч десять в месяц на оплату налогов, а остальные траты будут под полным запретом, включая кредиты и прочие транзакции», — добавил юрист. 

Донаты под запретом

 

Теперь «подрывная работа соратников Навального» если и возможна, то только на территории иностранного государства, считает руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. 

«Всё стало на свои места. Иностранные агенты Навального больше не смогут маскироваться под российские общественные организации и фонды. Иностранные деньги, на которые функционеры работали на территории России, больше не смогут проходить ни как донаты, ни как помощь от якобы российских организаций», — уверен Бородин. 

Также на russian.rt.com «Никому не нужны»: сторонники Навального массово покидают Россию

Создал и руководил

 

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о создании экстремистского сообщества и руководстве им в отношении Навального и иных лиц в сентябре 2021 года. В СК подчеркнули, что Навальный создал экстремистское сообщество «с целью осуществления экстремистской деятельности, направленной на изменение основ конституционного строя в РФ, подрыв общественной безопасности и государственной целостности РФ». 

Ранее RT выяснил, чем грозят Навальному и его соратникам новые судебные разбирательства. По подсчётам экспертов, по разным уголовным делам оппозиционеру грозит вплоть до 15 лет лишения свободы. 

 

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021. 

** Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

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