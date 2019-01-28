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Было неопасно: Пентагон не стал вдаваться в детали перехвата самолета ВВС США российским Су-27

28 января 2019, 23:09  •  71 • Политика
Поскольку данный инцидент не был опасным в Пентагоне не стали комментировать сближение американского самолета-разведчика P-8A Poseidon и российского истребителя Су-27 в нейтральных водах над Балтийским морем. "Мы не будет обсуждать конкретные детали..." — заявил официальный представитель МО США Эрик Пэхон.
Напомним, что в понедельник в Минобороны сообщили, что над нейтральными водами Балтийского моря была замечена цель, приближающаяся к российским границам. Для ее перехвата в небо был поднят истребитель Су-27, входящий в состав дежурных сил ПВО.
Приблизившись к цели Су-27 идентифицировал ее как американский самолет-разведчик P-8A Poseidon. После этого истребитель успешно вернулся на аэродром базирования.
В Пентагоне отметили, что американские и российские регулярно пересекаются в нейтральном небе. В большинстве случаев такие инциденты не представляют никакой опасности.
"Наши самолеты и корабли регулярно вступают во взаимодействие с российскими подразделениями в международном воздушном пространстве и международных водах, и большинство таких контактов носит безопасный и профессиональный характер. Мы не будет обсуждать конкретные детали, если такое взаимодействие не имело опасного характера", — сказал Пэхон.
Его слова передает ТАСС.

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