Было неловко, теперь будет больно: Мария Захарова об ответе России коллективному Западу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об ответе России на действия коллективного Запада. Она подчеркнула: Запад сам начал регулировать интернет, поэтому Москва не осталась в стороне. Если раньше было неловко, то теперь будет больно.

Так дипломат прокомментировала ситуацию с западными интернет-гигантами, которые затыкают рот всем, чьё мнение идёт вразрез с официальной линией коллективного Запада. Это, по сути, и есть регулировка интернета со стороны США и ЕС.

Захарова отметила, что сегодня западные интернет-площадки могут без объяснения причин заблокировать "неугодные" документальные фильмы или даже целые каналы, фильтруя таким образом информацию для формирования общественного мнения.

Мы всё время испытывали какую-то неловкость, что пора вводить регулятивные меры и пора начать регулировать интернет-пространство, что касается деятельности американских интернет-монополий, - отметила представитель МИД России, выступая в эфире телеканала "Россия 1".

При этом она подчеркнула, что время неловкости прошло: всё, что можно было нарушить, Запад уже нарушил.

Напомним, что ранее Роскомнадзор временно замедлил работу Twitter в России. Это стало ответом на отказ сервиса удалять запрещённый в РФ контент. В ведомстве отметили, что не исключают полной блокировки Twitter, если компания будет продолжать нарушать российские законы.