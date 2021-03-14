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Было неловко, теперь будет больно: Мария Захарова об ответе России коллективному Западу
14 марта 2021, 22:45 • 109 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об ответе России на действия коллективного Запада. Она подчеркнула: Запад сам начал регулировать интернет, поэтому Москва не осталась в стороне. Если раньше было неловко, то теперь будет больно.
Так дипломат прокомментировала ситуацию с западными интернет-гигантами, которые затыкают рот всем, чьё мнение идёт вразрез с официальной линией коллективного Запада. Это, по сути, и есть регулировка интернета со стороны США и ЕС.
Захарова отметила, что сегодня западные интернет-площадки могут без объяснения причин заблокировать "неугодные" документальные фильмы или даже целые каналы, фильтруя таким образом информацию для формирования общественного мнения.
При этом она подчеркнула, что время неловкости прошло: всё, что можно было нарушить, Запад уже нарушил.
Напомним, что ранее Роскомнадзор временно замедлил работу Twitter в России. Это стало ответом на отказ сервиса удалять запрещённый в РФ контент. В ведомстве отметили, что не исключают полной блокировки Twitter, если компания будет продолжать нарушать российские законы.
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