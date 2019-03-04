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«Было недоумение»: RT поговорил с врачом из Кирова, которую задерживали в связи с гибелью оставленной в квартире девочки

04 марта 2019, 21:24  •  92 • В России
СК РФ не стал предъявлять обвинение Тамаре Пермяковой — заведующей поликлиникой в Кирове, где наблюдалась девочка, оставленная матерью на несколько дней в квартире и впоследствии скончавшаяся. Врач рассказала RT, почему в поликлинике не забили тревогу, когда ребёнка перестали приводить на осмотры. Кроме того, по её словам, дежурный терапевт, которая работала с девочкой, в результате перенесённого стресса оказалась в больнице.
 
 

Следственный комитет России не стал предъявлять обвинение заведующей поликлиникой в Кирове Тамаре Пермяковой, ранее задержанной в связи с гибелью трёхлетней девочки, оставленной в квартире. 

«Принято решение об отмене меры принуждения в отношении заведующей поликлиникой. Кроме того, в центральном аппарате на данный момент вообще не усматривается оснований для привлечения врача к уголовной ответственности», — сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Пермякову задержали по делу о халатности должностных лиц органов профилактики и здравоохранения в связи с гибелью трёхлетней девочки, которую мать оставила запертой на неделю в квартире. Следствие считало, что врач не отреагировала вовремя, когда девочку перестали показывать медикам. Спустя сутки правоохранители отпустили Пермякову.  

— О чём вы подумали в первую очередь, когда узнали, что вас хотят арестовать?

— Было недоумение, как будто это происходит не со мной. Мне не могли ответить, чем я опасна для окружающих, за что меня надо сажать под стражу.

— Действительно ли в последний раз, когда медсестра приходила к ним домой, ей через домофон ответили, что семья там больше не живёт?

— Да, участковой медсестре сказали, что они выбыли. С рождения ребёнка и до восьми месяцев он регулярно наблюдался, брались анализы. Поэтому у медработников не создалось впечатления, что это неблагополучная семья.

— Расскажите про дежурного терапевта, которая наблюдала погибшего ребёнка.

— Ольга Борисовна очень давно работает и, я надеюсь, ещё долго останется в профессии. Она замечательный человек — добрая, отзывчивая, никогда не повышает голос.

— Говорят, что из-за этой истории у неё пошатнулось здоровье?

— Сейчас она в больнице. Мы её поддерживаем.

— Вы с ней разговаривали?

— Мне запретили, пояснив, что я не должна пытаться на кого-то влиять.

— Вы ожидали, что вас поддержит медицинское сообщество?

— Я была удивлена масштабу этой поддержки. Откликнулись и встали на защиту врачей буквально все, я этого не ожидала. Всем коллегам хочу выразить благодарность. Счастлива, что столько людей откликнулись на беду — и словом, и делом. Минздраву, правительству Кировской области и губернатору хочу сказать отдельное спасибо, что нашли время, чтобы вникнуть в мою ситуацию и решить эту проблему.

— Вы уже вернулись к работе?

— Пока я на больничном, но скоро вернусь на работу и продолжу помогать детям. Надеюсь всех своих коллег увидеть на работе.

— Сделали ли вы для себякакой-то вывод из этих событий?

— Я считаю, что нам, врачам, надо получать юридические знания — пришло время.

О трагедии в Кирове, вызвавшей широкий общественный резонанс, стало известно 20 февраля. 21-летняя мать ребёнка, которая на несколько дней бросила свою дочь одну в квартире без еды и воды, в настоящее время находится под арестом — в отношении неё было возбуждено уголовное дело об убийстве с особой жестокостью. Тело девочки нашла её бабушка, которая пришла поздравить ребёнка с днём рождения.

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