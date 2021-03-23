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Было не до полуострова: "Кровавый Пастор" вспомнил о потере Крыма после госпереворота

23 марта 2021, 12:05  •  110 • Политика
Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов рассказал о ситуации после госпереворота в 2014 году в стране и о том, почему Крым стал частью России.
Экс исполняющий обязанности президента Украины в 2014 году, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал об обстоятельствах государственного переворота в Киеве и свержении легитимного президента Украины Виктора Януковича.
"Действительно, вы знаете, после 20 февраля (2014 года. - Ред.) на Украине практически не было власти. Старая власть убежала в Россию, а новую ещё не выбрали. При этом не только Янукович убежал к своим хозяевам - вместе с ним убежали все главы силовых министерств во главе с Азаровым, много глав региональных администраций... Безусловно, тогда было не до полуострова, никто не мог подумать, что начинается война", - рассказал журналисту Николаю Княжицкому Александр Турчинов.
По мнению Турчинова, прозванного в народе Кровавым Пастором, термин "сдали Крым" - это, мол, стереотип, который навязывается "российской пропагандой". Бывший и.о. президента Украины после госпереворота отметил, что может "часами рассуждать" об "оккупации" Крыма (напомним, Украина и страны Запада до сих пор отказываются признавать результаты крымского референдума, согласно которым абсолютное большинство жителей полуострова приняли решение вернуть регион в состав России. - Ред.).
Турчинов замечает, что в первые дни после событий в Крыму в 2014 году "70% численности наших вооружённых сил... перешли на сторону..." России.
По словам Турчинова, после госпереворота "милиция в Киеве боялась выходить на улицы, так как их били и разоружали после тех кровавых событий на майдане". Политик вспомнил, что в первых числах марта отдал приказ находящейся ближе всех к Крыму 79-й бригаде десантников "прорываться в Крым", однако они смогли завести только шесть бронетранспортёров, а до Перекопского перешейка в Крыму доехали только два.
Напомним, после вооружённого госпереворота в Киеве в феврале 2014 года власти Автономной Республики Крым провели референдум в соответствии с международным законодательством, на котором более 90% крымчан высказались за воссоединение с Россией.
Как сообщал Царьград, ранее президент нашей страны Владимир Путин, выступая на празднике в честь воссоединения полуострова с Россией, заявил, что хоть на карте Крым - это всего лишь маленькая точка, восстановление исторической справедливости очень важно.
По словам Путина, Крым - это некое сакральное место, "центр формирования духовного единства, которое в конечном итоге легло в основу формирования русской нации". "Это чрезвычайно важное место для нашего сердца, для души и веры", - заключил президент.

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