Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Укропатриоты восприняли керченский инцидент как сигнал к беспределу (Руслан Оста...
Командующий ВМС Украины заявил, что задержанные украинские суда будут возвращены
Запад пытается спровоцировать большую войну между Россией и Украиной — немецкий ...
В Совфеде прокомментировали заявление МВФ о помощи Украине
Главная / В мире

«Было ли предупреждение?»: Трамп заинтересовался действиями украинских моряков в Керченском проливе

29 ноября 2018, 12:25  •  190 • В мире
Президенту США Дональду Трампу «не нравится» инцидент в Керченском проливе, однако он намерен узнать, соблюдали ли украинские моряки процедуру прохода через российскую границу. При этом ранее глава РФ Владимир Путин назвал действия ВМС Украины «провокацией, которая организована действующей властью в преддверии президентских выборов», отметив, что украинские корабли не отправляли предупреждения и не воспользовались существующими процедурами прохождения Керченского пролива. В то же время в Евросоюзе выразили обеспокоенность «применением силы Россией», призвав Москву освободить украинских военнослужащих. По мнению официального представителя российского МИД Марии Захаровой, оценка западных политиков устроенной Киевом провокации может говорить об участии в ней иностранных государств.
 
Reuters © Alla Dmitrieva
 

Президент США Дональд Трамп намерен разобраться в инциденте в Керченском проливе. В интервью изданию New York Post он отметил, что хочет выяснить, выходили ли на связь украинские корабли, когда 25 ноября пытались пересечь Керченский пролив и были задержаны российскими пограничниками.

«Возник вопрос: было ли предупреждение? Они (украинские моряки. — RT) дали им знать, что они проходят? Потому что у них, я полагаю, есть система. Она работала», — сказал он в интервью New York Post.

Трамп добавил, что ему «не понравился» инцидент между украинскими кораблями и российскими пограничниками. При этом он подчеркнул, что ждёт отчёт о произошедшем от своей команды.

О том, что украинские моряки не отправляли предупреждения и не воспользовались существующими процедурами прохождения Керченского пролива, 28 ноября заявил президент России Владимир Путин. Он также назвал действия ВМС Украины «провокацией, которая организована действующей властью в преддверии президентских выборов на Украине».

«Не отвечали вообще на запросы нашей пограничной службы. Вошли в наши территориальные воды. Обращаю ваше внимание, что вошли в наши территориальные воды, которые таковыми являлись даже до присоединения Крыма к Российской Федерации», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что в ВМС Украины знают порядок прохождения в Азовское море, так как в сентябре этого года уже пользовались установленными правилами.

«В сентябре этого года примерно такой же караван военных кораблей Украины прошёл по Керченскому заливу, под Керченским мостом, в Азовское море. Они полностью исполнили договорённости и требования, сообщили о том, в каком составе идут, кто идёт, куда идёт. Мы им предоставили лоцмана и спокойно провели их в пункт назначения в Азовское море», — сказал он.

Кроме того, сотрудниками ФСБ на борту задержанных кораблей были найдены конспекты с инструкцией по правильному прохождению российской границы.

«На том же катере найден рукописный конспект установленных Российской Федерацией правил плавания по Керченско-Еникальскому каналу, из чего следует, что украинские моряки были хорошо осведомлены о порядке его прохождения», — говорится в сообщении ФСБ.

Напомним, 25 ноября три украинских военных корабля — буксир «Яны Капу» и бронекатера «Бердянск» и «Никополь» — пытались пересечь российскую границу в районе Керченского пролива, игнорируя требования погранслужбы РФ получить для этого разрешения. 

Почему немцы предпочли Россию Америке?

В итоге все 24 украинских моряка, включая находившихся на борту офицеров СБУ, и корабли были задержаны и доставлены в порт Керчи.  Сотрудники ФСБ обыскали корабли и на борту «Никополя» обнаружили документы, согласно которым экипажи имели приказ именно скрытно пройти через Керченский пролив.

27 и 28 числа в Симферополе прошли судебные заседания по делу украинских моряков, в результате чего все 24 военнослужащих были арестованы на время следствия до 25 января. 

«Подготовка продолжается»

 

Отметим, что 28 ноября Трамп заявил, что на основании отчёта своей команды об инциденте в Керченском проливе примет решение о том, состоится ли его встреча с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине, который начинается 30 ноября.

«Это (выводы по отчёту. — RT) будет определяющим… Может быть, я не стану проводить встречу… Мне не нравится эта агрессия… И, кстати, Европе не должна нравиться эта агрессия», — сказал он в интервью The Washington Post.

При этом 27 ноября пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что встреча Путина и Трампа в Буэнос-Айресе запланирована.

«На G20 президент и делегация будут взаимодействовать со многими лидерами, в том числе пройдут двусторонние встречи с президентом Аргентины, президентом России, премьер-министром Японии, канцлером Германии», — сообщила она в ходе брифинга.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также подчеркнул, что подготовка к встрече Путина и Трампа, которая уже согласована, продолжается.

Почему провокация Порошенко превратилась в геополитический провал

«Подготовка продолжается, встреча согласована. Какой-либо информации от американских визави мы не имеем», — отметил он.

«Принимали участие в планировании»

Западные государства могли принимать участие в планировании украинской провокации в Керченском проливе, на что указывают оценки произошедшего со стороны иностранных политиков. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это намеренная провокация, о которой — у меня даже нет сомнений — догадывались (а может быть, и принимали участие в её планировании) некоторые наши западные партнёры, — отметила она в эфире Первого канала. — Оценки, которые мы слышим, и информационная кампания, которая сейчас проходит, это доказывают».

Так, глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини выпустила заявление, в котором выразила обеспокоенность «применением силы» со стороны России по отношению к украинским морякам.

«Мы встревожены применением силы Россией, которое на фоне усиливающейся милитаризации в регионе неприемлемо. ЕС ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив в Азовское море и выход из него в соответствии с международным правом», — говорится в заявлении.

Могерини также призвала Россию «безоговорочно и безотлагательно» освободить украинских моряков и корабли.

А Министерство иностранных дел Украины обратилось по поводу инцидента в Керченском проливе в Международный трибунал ООН. Об этом говорится на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

«Украина обратила внимание на продолжающуюся практику дискриминационного преследования украинских и иностранных судов, которые планируют пройти через Керченский пролив в Мариуполь, Бердянск и другие украинские порты», — говорится в документе.

Главной целью Киева, который организовал провокацию в Керченском проливе, было напомнить о себе западным государствам и решить внутриполитические проблемы, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Цель этого действа заключалась в том, чтобы не дать Западу забыть про Украину. Потому что от этого режима и властей в Европе по меньшей мере точно устали... Заодно, конечно, стремление решить внутриполитические проблемы», — сказал он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
190
Источник
Похожие новости
29 ноября 2018, 02:54
Почему провокация Порошенко превратилась в геополитический провал
28 ноября 2018, 20:24
Путин отказал Порошенко: в Кремле подтвердили информацию об отклоненном звонке
29 ноября 2018, 02:54
Сенаторы США грозят демаршем ДСНВ из-за ядерного арсенала России

28 ноября 2018, 13:54
Диктатура на Украине устанавливается не под Порошенко
28 ноября 2018, 20:24
Парламент Британии обвинил Facebook в защите «русских хакеров»
28 ноября 2018, 20:24
Украинский политик на чистом русском в прямом эфире разложил по полочкам провокацию в Керченском проливе
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
27 ноября 2018, 10:09
Путин попросил Меркель сделать Порошенко потише: Президент РФ и канцлер Германии поговорили о Керченском проливе
28 ноября 2018, 10:39
В США предлагают "сдаться" до начала войны с Россией: отменить санкции, не пустить Украину в НАТО и не полагаться на ЕС
25 ноября 2018, 20:54
ФСБ развеяла украинские мифы о таранах одним видео
28 ноября 2018, 15:24
Как российские погранцы украинских моряков уговаривали границу не нарушать
22 ноября 2018, 19:39
Над Кремлем летали вертолеты с десантниками
26 ноября 2018, 06:39
«Хватит посылать наши катера на верную гибель»: Экс-советник главы СБУ о ситуации в Азовском море
27 ноября 2018, 00:52
До вчерашнего дня мы не имели доказательств?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.