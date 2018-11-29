«Было ли предупреждение?»: Трамп заинтересовался действиями украинских моряков в Керченском проливе

Президенту США Дональду Трампу «не нравится» инцидент в Керченском проливе, однако он намерен узнать, соблюдали ли украинские моряки процедуру прохода через российскую границу. При этом ранее глава РФ Владимир Путин назвал действия ВМС Украины «провокацией, которая организована действующей властью в преддверии президентских выборов», отметив, что украинские корабли не отправляли предупреждения и не воспользовались существующими процедурами прохождения Керченского пролива. В то же время в Евросоюзе выразили обеспокоенность «применением силы Россией», призвав Москву освободить украинских военнослужащих. По мнению официального представителя российского МИД Марии Захаровой, оценка западных политиков устроенной Киевом провокации может говорить об участии в ней иностранных государств.

Президент США Дональд Трамп намерен разобраться в инциденте в Керченском проливе. В интервью изданию New York Post он отметил, что хочет выяснить, выходили ли на связь украинские корабли, когда 25 ноября пытались пересечь Керченский пролив и были задержаны российскими пограничниками.

«Возник вопрос: было ли предупреждение? Они (украинские моряки. — RT) дали им знать, что они проходят? Потому что у них, я полагаю, есть система. Она работала», — сказал он в интервью New York Post.

Трамп добавил, что ему «не понравился» инцидент между украинскими кораблями и российскими пограничниками. При этом он подчеркнул, что ждёт отчёт о произошедшем от своей команды.

О том, что украинские моряки не отправляли предупреждения и не воспользовались существующими процедурами прохождения Керченского пролива, 28 ноября заявил президент России Владимир Путин. Он также назвал действия ВМС Украины «провокацией, которая организована действующей властью в преддверии президентских выборов на Украине».

«Не отвечали вообще на запросы нашей пограничной службы. Вошли в наши территориальные воды. Обращаю ваше внимание, что вошли в наши территориальные воды, которые таковыми являлись даже до присоединения Крыма к Российской Федерации», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что в ВМС Украины знают порядок прохождения в Азовское море, так как в сентябре этого года уже пользовались установленными правилами.

«В сентябре этого года примерно такой же караван военных кораблей Украины прошёл по Керченскому заливу, под Керченским мостом, в Азовское море. Они полностью исполнили договорённости и требования, сообщили о том, в каком составе идут, кто идёт, куда идёт. Мы им предоставили лоцмана и спокойно провели их в пункт назначения в Азовское море», — сказал он.

Кроме того, сотрудниками ФСБ на борту задержанных кораблей были найдены конспекты с инструкцией по правильному прохождению российской границы.

«На том же катере найден рукописный конспект установленных Российской Федерацией правил плавания по Керченско-Еникальскому каналу, из чего следует, что украинские моряки были хорошо осведомлены о порядке его прохождения», — говорится в сообщении ФСБ.

Напомним, 25 ноября три украинских военных корабля — буксир «Яны Капу» и бронекатера «Бердянск» и «Никополь» — пытались пересечь российскую границу в районе Керченского пролива, игнорируя требования погранслужбы РФ получить для этого разрешения.

В итоге все 24 украинских моряка, включая находившихся на борту офицеров СБУ, и корабли были задержаны и доставлены в порт Керчи. Сотрудники ФСБ обыскали корабли и на борту «Никополя» обнаружили документы, согласно которым экипажи имели приказ именно скрытно пройти через Керченский пролив.

27 и 28 числа в Симферополе прошли судебные заседания по делу украинских моряков, в результате чего все 24 военнослужащих были арестованы на время следствия до 25 января.

«Подготовка продолжается»

Отметим, что 28 ноября Трамп заявил, что на основании отчёта своей команды об инциденте в Керченском проливе примет решение о том, состоится ли его встреча с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине, который начинается 30 ноября.

«Это (выводы по отчёту. — RT) будет определяющим… Может быть, я не стану проводить встречу… Мне не нравится эта агрессия… И, кстати, Европе не должна нравиться эта агрессия», — сказал он в интервью The Washington Post.

При этом 27 ноября пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что встреча Путина и Трампа в Буэнос-Айресе запланирована.

«На G20 президент и делегация будут взаимодействовать со многими лидерами, в том числе пройдут двусторонние встречи с президентом Аргентины, президентом России, премьер-министром Японии, канцлером Германии», — сообщила она в ходе брифинга.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также подчеркнул, что подготовка к встрече Путина и Трампа, которая уже согласована, продолжается.

«Подготовка продолжается, встреча согласована. Какой-либо информации от американских визави мы не имеем», — отметил он.

«Принимали участие в планировании»

Западные государства могли принимать участие в планировании украинской провокации в Керченском проливе, на что указывают оценки произошедшего со стороны иностранных политиков. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это намеренная провокация, о которой — у меня даже нет сомнений — догадывались (а может быть, и принимали участие в её планировании) некоторые наши западные партнёры, — отметила она в эфире Первого канала. — Оценки, которые мы слышим, и информационная кампания, которая сейчас проходит, это доказывают».

Так, глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини выпустила заявление, в котором выразила обеспокоенность «применением силы» со стороны России по отношению к украинским морякам.

«Мы встревожены применением силы Россией, которое на фоне усиливающейся милитаризации в регионе неприемлемо. ЕС ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив в Азовское море и выход из него в соответствии с международным правом», — говорится в заявлении.

Могерини также призвала Россию «безоговорочно и безотлагательно» освободить украинских моряков и корабли.

А Министерство иностранных дел Украины обратилось по поводу инцидента в Керченском проливе в Международный трибунал ООН. Об этом говорится на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

«Украина обратила внимание на продолжающуюся практику дискриминационного преследования украинских и иностранных судов, которые планируют пройти через Керченский пролив в Мариуполь, Бердянск и другие украинские порты», — говорится в документе.

Главной целью Киева, который организовал провокацию в Керченском проливе, было напомнить о себе западным государствам и решить внутриполитические проблемы, заявил глава МИД России Сергей Лавров.