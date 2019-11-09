Было или не было? Военный эксперт внёс ясность в историю с "погоней" американских F-35 за Ту-160

В ходе планового полёта над Японским морем российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 в режиме форсaжa ушёл от двух сопровождавших его американских истребителей пятого поколения F-35A Lightning II, пишет китайский информационный портал Sina. В соцсетях ряд пользователей попытались опровергнуть реальность этой истории.

В статье говорилось, что самолёты двух держав "встретились" в небе над Японским морем в начале ноября. Но приблизиться к самолёту американцы не смогли: Ту-160 установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж. Военные из США хотели догнать бомбардировщик, но не смогли.

Ту-160 развивает скорость до 2200 км/ч, а у F-35 предел - 1930 км/ч, так что техническим характеристикам самолётов история не противоречит. В этой связи "интернет-эксперты" попытались придраться к деталям.

В частности, приводятся аргументы о том, что истребителей F-35A Lightning II в Японии якобы нет и быть не может. Хотя известно, что в апреле этого года Япония потеряла как раз один такой самолёт.

Другой аргумент сводится к тому, что об инциденте обязательно сообщили как японские, так и российские военные. Обычно такие инциденты выносятся в публичное поле, логично замечают "интернет-эксперты".

Этот аргумент разбил военный обозреватель КП полковник в отставке Виктор Баранец. Он лично связался с российскими военными на Дальнем Востоке, чтобы они рассказали ему о случившемся из первых рук.