Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Шесть мифов о блокаде Ленинграде
"Пусть она приедет сюда, посмотрит нам в глаза": Раскритиковавшую праз...
В Британии рассказали о возможном способе завершить конфликт в Донбассе
"А вы его тоже ногой ударьте": Охрана ПАСЕ отказалась наказывать депут...
Главная / Украина

«Было две газовые войны»: в Раде заявили о ненадёжности Украины как транзитёра российского газа в Европу

27 января 2019, 14:24  •  222 • Украина
В Европе воспринимают Украину как ненадёжного поставщика энергетических ресурсов, констатировал депутат Верховной рады Евгений Мураев. По его словам, Киев дважды «ставил ЕС на порог замерзания» из-за газовых противоречий с Москвой, поэтому европейские лидеры заинтересованы в строительстве обходных магистральных трубопроводов. По мнению экспертов, украинский депутат охарактеризовал реальное положение вещей. Между тем президент Австрии Александр ван дер Беллен заявил, что Вашингтон в вопросе энергетической безопасности относится к Евросоюзу как к колонии.
 
Reuters © Valentyn Ogirenko
 

Европа заинтересована в строительстве магистральных трубопроводов вне территории Украины, поскольку Киев зарекомендовал себя как ненадёжный партнёр в вопросе поставок энергоресурсов. Такое мнение высказал депутат Верховной рады, кандидат в президенты Украины Евгений Мураев.

«Скажите, как они воспринимают Украину? Как транзитную страну? Как ненадёжного поставщика! Поэтому в их интересах обходные газопроводы, потому что это на 100% обеспечивает их потребности и бесперебойную поставку газа на территорию Европейского союза», — заявил Мураев в эфире телеканала «НАШ».

«Со времён Юлии Владимировны (Тимошенко. — RT) было две газовые войны, в результате которых Европа стояла на пороге недопоставки и замерзания», — подчеркнул он.

Напомним, что в понедельник, 21 января, состоялся второй раунд трёхсторонних переговоров по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией. Как отметил глава Минэнерго РФ Александр Новак, Москва и Киев подтвердили заинтересованность в сохранении транзита через украинскую территорию после 2019 года, но это зависит от завершения судебных споров и готовности газотранспортной системы Украины.

При этом позднее замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко выразила уверенность, что российская сторона будет вынуждена заключить новый контракт на транзит газа из-за неготовности «Северного потока — 2».

Между тем в компании-операторе Nord Stream 2 AG, осуществляющей строительство газопровода протяжённостью более 1200 км, неоднократно подчёркивали, что проект будет сдан в срок. Напомним, что «Северный поток — 2» проходит через территориальные воды пяти стран: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Ранее глава Ассоциации европейского бизнеса Франк Шауфф указывал, что Европа не может отказаться от импорта российского газа по трубопроводам, так как это приведёт к «экономическому самоубийству».

Как считает политолог Юрий Светов, украинские чиновники начали осознавать реальное положение вещей и восприятие страны в европейском сообществе.

«Голос разума прозвучал. На Украине есть люди, которые трезво оценивают ситуацию. Послемайданные пять лет скитаний по миру с протянутой рукой, утверждение того, что Украиной все должны заниматься, помогать ей, привели к пониманию определённой частью общества, а также политиками, что Украина — партнёр ненадёжный, рассчитывающий лишь на помощь, но не желающий нести ответственность», — подчеркнул он.

По его словам, в ходе трёхсторонних переговоров в Брюсселе по транзиту газа украинская сторона высказала мысль об обязанности России продолжить транзит, поскольку иначе Украина лишится средств, которые будут направлены в том числе на реконструкцию газовой инфраструктуры страны, что увеличит её «надёжность» в этом вопросе.

«Но у определённой части европейцев и украинских политиков тоже есть чёткое осознание: так без конца не может продолжаться. Я надеюсь, что будет достигнуто понимание: надо не конфликтовать, а договариваться о взаимоприемлемых соглашениях», — отметил эксперт в беседе с RT.

  • Укладка газопровода «Северный поток — 2» судном Pioneering Spirit в Финском заливе в конце декабря 2018 года
  • © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

«В колониальном формате»

В Британии рассказали о возможном способе завершить конфликт в Донбассе

Вместе с тем ещё одним ярым критиком строительства газопровода «Северный поток — 2» являются Соединённые Штаты Америки. 

Так, в середине января посол США в ФРГ Ричард Гренелл разослал немецким компаниям письма с угрозой возможных санкций в связи с участием в строительстве «Северного потока — 2».

При этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что этот проект якобы противоречит «европейским правилам и гарантиям безопасности региона». Добавим, что польская госкомпания PGNiG за последние полгода подписала ряд долгосрочных контрактов на поставки сжиженного природного газа из США.

В связи с подобными нападками на бизнес-проект по обеспечению европейского континента энергетическими ресурсами президент Австрии Александр ван дер Беллен раскритиковал политический курс Вашингтона.

«Администрация президента США Дональда Трампа относится к Евросоюзу и отдельным странам ЕС как к колониям», — заявил он.

Отметим, что замечания австрийского президента касались не только магистрального трубопровода, но и противоречий между ЕС и США относительно выхода американцев из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Ранее в Германии указывали на расхождение во мнении с Соединёнными Штатами относительно «Северного потока — 2». «Мы занимаем разные позиции, это не ново, это известно», — указывала официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

Эксперт объяснил опасения Киева по поводу «Турецкого потока»

По мнению политолога Александра Асафова, с приходом администрации Дональда Трампа отношения между США и их союзниками в Европе сильно изменились.

«Можно констатировать, что единого Запада больше нет. При этом у США есть чёткая, спланированная, очевидная цель по экономической и энергетической экспансии. Есть цели, планы, прописаны концепции, осталось только убедить страны ЕС в необходимости закупать сжиженный газ на $100 дороже. Очевидно, что по экономическим причинам Европе это невыгодно. Теперь после достаточно длительных уговоров в ход пошло политическое и иное давление», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что Вашингтон настроен на ведение диалога «в колониальном формате, в формате вассальной присяги». 

«Страны Европы понимают, что если не будут защищать свой суверенитет, то они станут придатком Соединённых Штатов», — заметил Асафов в разговоре с RT.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


222
Источник
Похожие новости
26 января 2019, 18:54
Демонтированный в Киеве памятник Суворову передадут музею в Швейцарии
27 января 2019, 11:09
В Британии рассказали о возможном способе завершить конфликт в Донбассе
27 января 2019, 14:24
Россияне завоевали золото в супермиксте на этапе Кубка IBU в Швейцарии
Загрузка...
26 января 2019, 15:54
Майдан теперь в Судане
27 января 2019, 14:24
«Было две газовые войны»: в Раде заявили о ненадёжности Украины как транзитёра российского газа в Европу
27 января 2019, 11:09
Эксперт оценил слова депутата Рады об интересе ЕС в «обходных газопроводах»
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
27 января 2019, 11:09
В Британии рассказали о возможном способе завершить конфликт в Донбассе
27 января 2019, 04:54
"А вы его тоже ногой ударьте": Охрана ПАСЕ отказалась наказывать депутата, ...
27 января 2019, 01:39
Толкнувший Скабееву в ПАСЕ украинский депутат сбежал, как только понял, что его накаж...
27 января 2019, 11:24
Депутат Украины обвинил Европу в газовом обмане
27 января 2019, 04:54
Венесуэльские и мировые СМИ проигнорировали многотысячное шествие в поддержку Мадуро ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 января 2019, 01:24
"Вспомните, что стало с Югославией, Ираком, Сирией, Украиной": Британка обратилась к гражданам Венесуэлы
24 января 2019, 02:54
Соцсети сообщили, кого Путин "признал бы" главами Британии и Украины
27 января 2019, 01:24
«США не стоят за госпереворотом, они его возглавляют»: как прошло заседание Совбеза ООН по Венесуэле
24 января 2019, 02:54
"Мы вам покажем латиноамериканский Вьетнам": Армия Венесуэлы обратилась к "янки" - видео
23 января 2019, 17:09
Как Путин дуплетом ударил по Прибалтике и США
25 января 2019, 02:24
Как военный обозреватель «КП» спас Курилы от сдачи Японии Ельциным
24 января 2019, 14:24
США вымрут, останется Россия: Панические прогнозы американских СМИ повергли страну в ужас
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.