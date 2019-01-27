«Было две газовые войны»: в Раде заявили о ненадёжности Украины как транзитёра российского газа в Европу

В Европе воспринимают Украину как ненадёжного поставщика энергетических ресурсов, констатировал депутат Верховной рады Евгений Мураев. По его словам, Киев дважды «ставил ЕС на порог замерзания» из-за газовых противоречий с Москвой, поэтому европейские лидеры заинтересованы в строительстве обходных магистральных трубопроводов. По мнению экспертов, украинский депутат охарактеризовал реальное положение вещей. Между тем президент Австрии Александр ван дер Беллен заявил, что Вашингтон в вопросе энергетической безопасности относится к Евросоюзу как к колонии.

Европа заинтересована в строительстве магистральных трубопроводов вне территории Украины, поскольку Киев зарекомендовал себя как ненадёжный партнёр в вопросе поставок энергоресурсов. Такое мнение высказал депутат Верховной рады, кандидат в президенты Украины Евгений Мураев.

«Скажите, как они воспринимают Украину? Как транзитную страну? Как ненадёжного поставщика! Поэтому в их интересах обходные газопроводы, потому что это на 100% обеспечивает их потребности и бесперебойную поставку газа на территорию Европейского союза», — заявил Мураев в эфире телеканала «НАШ».

«Со времён Юлии Владимировны (Тимошенко. — RT) было две газовые войны, в результате которых Европа стояла на пороге недопоставки и замерзания», — подчеркнул он.

Напомним, что в понедельник, 21 января, состоялся второй раунд трёхсторонних переговоров по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией. Как отметил глава Минэнерго РФ Александр Новак, Москва и Киев подтвердили заинтересованность в сохранении транзита через украинскую территорию после 2019 года, но это зависит от завершения судебных споров и готовности газотранспортной системы Украины.

При этом позднее замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко выразила уверенность, что российская сторона будет вынуждена заключить новый контракт на транзит газа из-за неготовности «Северного потока — 2».

Между тем в компании-операторе Nord Stream 2 AG, осуществляющей строительство газопровода протяжённостью более 1200 км, неоднократно подчёркивали, что проект будет сдан в срок. Напомним, что «Северный поток — 2» проходит через территориальные воды пяти стран: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Ранее глава Ассоциации европейского бизнеса Франк Шауфф указывал, что Европа не может отказаться от импорта российского газа по трубопроводам, так как это приведёт к «экономическому самоубийству».

Как считает политолог Юрий Светов, украинские чиновники начали осознавать реальное положение вещей и восприятие страны в европейском сообществе.

«Голос разума прозвучал. На Украине есть люди, которые трезво оценивают ситуацию. Послемайданные пять лет скитаний по миру с протянутой рукой, утверждение того, что Украиной все должны заниматься, помогать ей, привели к пониманию определённой частью общества, а также политиками, что Украина — партнёр ненадёжный, рассчитывающий лишь на помощь, но не желающий нести ответственность», — подчеркнул он.

По его словам, в ходе трёхсторонних переговоров в Брюсселе по транзиту газа украинская сторона высказала мысль об обязанности России продолжить транзит, поскольку иначе Украина лишится средств, которые будут направлены в том числе на реконструкцию газовой инфраструктуры страны, что увеличит её «надёжность» в этом вопросе.

«Но у определённой части европейцев и украинских политиков тоже есть чёткое осознание: так без конца не может продолжаться. Я надеюсь, что будет достигнуто понимание: надо не конфликтовать, а договариваться о взаимоприемлемых соглашениях», — отметил эксперт в беседе с RT.

Укладка газопровода «Северный поток — 2» судном Pioneering Spirit в Финском заливе в конце декабря 2018 года

© Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

«В колониальном формате»

Вместе с тем ещё одним ярым критиком строительства газопровода «Северный поток — 2» являются Соединённые Штаты Америки.

Так, в середине января посол США в ФРГ Ричард Гренелл разослал немецким компаниям письма с угрозой возможных санкций в связи с участием в строительстве «Северного потока — 2».

При этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что этот проект якобы противоречит «европейским правилам и гарантиям безопасности региона». Добавим, что польская госкомпания PGNiG за последние полгода подписала ряд долгосрочных контрактов на поставки сжиженного природного газа из США.

В связи с подобными нападками на бизнес-проект по обеспечению европейского континента энергетическими ресурсами президент Австрии Александр ван дер Беллен раскритиковал политический курс Вашингтона.

«Администрация президента США Дональда Трампа относится к Евросоюзу и отдельным странам ЕС как к колониям», — заявил он.

Отметим, что замечания австрийского президента касались не только магистрального трубопровода, но и противоречий между ЕС и США относительно выхода американцев из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Ранее в Германии указывали на расхождение во мнении с Соединёнными Штатами относительно «Северного потока — 2». «Мы занимаем разные позиции, это не ново, это известно», — указывала официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

По мнению политолога Александра Асафова, с приходом администрации Дональда Трампа отношения между США и их союзниками в Европе сильно изменились.

«Можно констатировать, что единого Запада больше нет. При этом у США есть чёткая, спланированная, очевидная цель по экономической и энергетической экспансии. Есть цели, планы, прописаны концепции, осталось только убедить страны ЕС в необходимости закупать сжиженный газ на $100 дороже. Очевидно, что по экономическим причинам Европе это невыгодно. Теперь после достаточно длительных уговоров в ход пошло политическое и иное давление», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что Вашингтон настроен на ведение диалога «в колониальном формате, в формате вассальной присяги».

«Страны Европы понимают, что если не будут защищать свой суверенитет, то они станут придатком Соединённых Штатов», — заметил Асафов в разговоре с RT.