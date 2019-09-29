Было «Допускай!», стало «Отпускай!»

В Москве, на проспекте Академика Сахарова прошел очередной митинг протеста несистемной оппозиции. Акция была согласована с властями, поэтому люди вышли на нее без всякой опаски. К началу митинга число участников не превышало 9 тысяч человек, но люди подходили практически еще в течение часа, и МВД насчитало на пике мероприятия около 20 тысяч. Организаторы, естественно, заявили о не менее, чем 50 тысячах. А кто сетовал на недостаточную массовость, обязательно указывал на непогоду – моросящий дождик, который к началу самого митинга окончательно прекратился. Уже по окончании акции было объявлено, что «Белый счетчик» зафиксировал около 24-х тысяч человек.

Темой митинга стала борьба за освобождение так называемых «политзаключенных», ожидающих суда или рассмотрения апелляций на приговоры за действия, совершенные во время несогласованных акций протеста в Москве этим летом в ходе предвыборной кампании в Мосгордуму. В толпе реяли флаги «Солидарности», «Парнаса», «Правого блока», «Яблока», «Левого фронта» и т.д. Вместо «Допускай!» актуальным стал лозунг «Отпускай!».

Речи ораторов перемежали с выступлениями музыкантов, самым известным из которых можно назвать лидера «Несчастного случая» Алексея Кортнева. Но давали дорогу молодым. Группа «ХАДН ДАДН» исполнила несколько своих композиций, причем альтернативно одаренная вокалом солистка вызвала неоднозначную реакцию у публики еще и смысловым содержанием произведений. Например, вот таким текстом:

«Мы сегодня дома

Завтра тоже дома

Послезавтра дома

Послепослезавтра тоже дома

Выезжайте там за нас

Погуляйте там за нас».

Вполне возможно, что другая композиция в том же исполнении оказалась более понятна собравшимся:

«Сделаю уроки, выполню задания, но потом.

А сейчас, мама, отпусти меня гулять.

Ничто не сможет помешать мне гулять

Я ведь так хочу гулять».

Правда, справедливости ради, стоит отметить, что в отличие от предыдущих акций, явные несовершеннолетние среди участников митинга попадались крайне редко. Что и вполне объяснимо начавшимся и набирающим ход учебным годом.

Политики и считающие себя таковыми персоны не только выступали со сцены, но и щедро делились своими замыслами с корреспондентами либеральных и зарубежных телеканалов. Мелькали знакомые лица Ильи Яшина, прилетевшего из США буквально на днях Алексея Навального вместе с супругой, организатора Михаила Светова, Любовь Соболь, Татьяны Лазаревой, артистов, которые, не поймав особой славы в профессии, сумели ухватить ее на 5 минут за кончик хвоста, выступив с политическими заявлениями и так далее. Смысл их выступлений сводился к выражению уверенности в том, что они обязательно победят, выгонят нынешнюю власть и устроят всем, кому надо, люстрации, а пока не надо бояться. Не бояться выходить и бороться, чтобы не бояться потом побеждать. Еще, конечно, кричали хором: «Отпускай!».

Немного озадачили Алексей Миняйло, освобожденный из СИЗО буквально в четверг, призвавший не забывать про экс-главу Серпуховского района Александра Шестуна, у которого после задержания арестовали активов на более, чем 10 млрд. рублей, а также журналист Илья Азар, призвавший активнее бороться за освобождение блогера Владислава Синицы, осужденного на 5 лет за, как говорят его защитники «строчку в Твиттере». При этом предпочитая не конкретизировать, что именно это была за строчка. А был это совершенно конкретный совет, чуть ли не инструкция, что делать с детьми силовиков: «Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребенок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы. Вместо ребенка по почте приходит компакт-диск со снафф-видео». Снафф-видео, кто не знает – это съемка реального изнасилования и последующего убийства. В других постах этот блогер сообщал, что чужие дети для него – это «постельное мясо», а также выражал желание совершить сексуальный акт с внутренностями убитого человека. Но, как сказал Азар, он уверен, что не должно быть никаких ограничений в свободе слова. Поэтому для него, судя по всему, тут все нормально.

Менее, чем через два часа после начала митинг завершился после выступления Светова, пытавшегося страшным и хорошо поставленным голосом со сцены напугать власти криком: «Люстррация! Люстррррация!» Страшно не было. А после все разошлись. Чтобы на следующий день по призыву организаторов встать в пикеты у Администрации президента и вокруг зданий судов, где будут рассматриваться дела участников акций протеста.