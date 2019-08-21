«Было бы уместно»: Трамп поддержал возвращение России в G8

Возвращение России в G8 «было бы уместно», заявил президент США Дональд Трамп. Он подчеркнул, что поддержал бы такую инициативу. При этом ответственным за исключение РФ из «восьмёрки» в 2014 году он назвал своего предшественника Барака Обаму. По мнению американского лидера, экс-президента «перехитрил» Владимир Путин, убедив, что присутствие Москвы в организации — это «плохая идея». В Совфеде напомнили, что Россия не по своей инициативе вышла из «восьмёрки». По мнению экспертов, заявление Трампа объясняется избирательной кампанией, в рамках которой тот стремится поддерживать образ миротворца.

Дональд Трамп считает, что присоединение России к G7 «было бы уместно». Такое заявление он сделал в ходе встречи с румынским президентом Клаусом Йоханнисом.

«Мы говорили о России, потому что я был на множестве саммитов G7, — сказал американский президент. — Я думаю, что было бы более уместно иметь там Россию».

Трамп добавил, что поддержал бы предложение вернуть Москву в организацию, если бы кто-то с ним выступил. При этом само исключение России из G8 произошло по вине Барака Обамы, считает Трамп. По его словам, российский лидер Владимир Путин «перехитрил» своего американского коллегу.

«Я считаю, что президент Обама, потому что это Путин его перехитрил, подумал, что наличие России (в G8. — RT) — это плохая идея, — подчеркнул Трамп. — Это не так должно работать».

Это заявление прозвучало в свете скорого саммита G7 во Франции — он пройдёт во французском Биаррице через несколько дней. В «семёрку» входят США, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Япония и Канада. Ранее организация называлась G8 — тогда в неё входила Россия, однако после воссоединения с Крымом в 2014 году, которое остальные члены организации не признали, Москва была исключена.

При этом вопрос возвращения России поднимался и ранее, в том числе президентом Трампом. Так, на саммите G7 в июне 2018 года он заявил, что РФ «должна быть на этой встрече».

«Нравится вам или нет — и это, может быть, политически некорректно говорить, — но нам надо управлять миром. G7, которая была раньше G8, выгнала Россию — она должна вернуть Россию, потому что Россия нужна нам за столом переговоров», — говорил он.

«Мы в любое время ждём в гости наших партнёров»

В России неоднократно отмечали, что не Москва вышла из организации и всегда выступала за участие на любых площадках, где это имеет смысл. В частности, вопрос участия РФ в G7 был поднят перед переговорами Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, которые прошли 19 августа. Журналист спросил, не хотел бы российский лидер вернуться в G8.

«Что касается возможного формата в рамках восьми государств, мы никогда ни от чего не отказываемся. Была очередь России провести «восьмёрку» в своё время, и наши партнёры не приехали. Пожалуйста, мы в любое время ждём в гости наших партнёров уже в рамках «семёрки», — ответил Путин.

Reuters

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При этом российский президент отметил, что есть и другие организации, играющие важную роль в мировых процессах.

«Например, «двадцадка». И там такие крупные на сегодняшний день экономические игроки представлены, как КНР, Индия, многие другие. Двадцать стран, вы их все хорошо знаете. Это почти 90% мировой экономики. В этой связи, конечно, такие более полноформатные площадки, они сегодня — это очевидно объективная вещь — играют заметную, существенную роль, и мы там работаем активно», — подчеркнул Путин.

Россию устраивает формат G20, и в том случае, если поступят предложения присоединиться к G7, Москва рассмотрит его, отметил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Россия сама никуда не просится. Если к нам обратятся, российская сторона рассмотрит целесообразность своего участия в G8. Пока же нас вполне устраивает формат G20, где решаются очень серьёзные вопросы. Участие в G8 для нас не самоцель, у России сейчас другие приоритеты», — сказал он RT.

По мнению сенатора, главы ведущих мировых держав понимают роль России в решении международных конфликтов и её значение в глобальных процессах, а потому в последнее время происходит переоценка отношений с Москвой.

«Лидеры ведущих государств понимают, что без России в глобальном мире сейчас обойтись невозможно. Наша страна занимает очень важное место в решении любого мирового конфликта и проблемы, — пояснил Джабаров.— Все понимают, что мы стремимся к миру».

Так, перед началом переговоров с Путиным Макрон подчеркнул, что с Россией надо договариваться.

«Мы — две ядерные державы, мы — два постоянных члена Совета Безопасности. Мы должны уметь договориться. Даже если у нас есть разногласия по некоторым вопросам, мы должны работать вместе», — сказал Макрон.

Впрочем, подобные заявления со стороны Трампа могут быть сделаны и в рамках предвыборной кампании, считает политолог Александр Асафов. В разговоре с RT эксперт отметил, что Россия ничего не потеряла после исключения, контакты со странами «семёрки» продолжаются, а вот сама организация после этого стала «неполноценной».

«Трамп, который входит в предвыборную кампанию с образом миротворца, будет делать подобные заявления. Тем не менее совершенно не обязательно они окончатся какими-то действиями. Россия так или иначе сотрудничает со всеми, кто готов к этому. В том числе и с участниками G8. То есть для нашей страны ущерба нет. А вот для «восьмёрки» есть, потому что она теперь неполноценна и не может претендовать на полноту крупных мировых акторов», — подчеркнул аналитик.