«Было бы смерти подобно»: Соцсети обсуждают, почему Украина не объявила военное положение в Крыму

Российский журналист и политолог Виталий Третьяков прокомментировал ситуацию с введением военного положения на Украине. В своем микроблоге Twitter он отметил очень характерное обстоятельство всей этой ситуации: Крым не попал в список регионов, где ближайшие 30 дней будет действовать данный чрезвычайный режим. «Такое объявление было бы смерти подобно сразу: Крым - Россия. А так еще могут помучиться», - подключается к обсуждению один из подписчиков политолога.

При этом Третьяков отметил, что военное положение вполне успешно было объявлено во всех выходящих к акватории Черного моря и граничащих с Россией регионах страны. «А вы заметили, что Киев, считая Крым своим, не объявил в нем военного положения, хотя и объявил его во всех прилегающих к Крыму областях?» - написал он.

Отметим, что конфликт, повлекший за собой введение на Украине военного положения, произошел именно у побережья Крыма. Так, 25 ноября в прилегающие к полуострову территориальные воды России вошли три украинских судна.

Они взяли курс на Керченский пролив и впоследствии были задержаны. Режим военного положения введен Радой с подачи президента Порошенко на 30 дней. Напомним, что Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. Киев официально до сих пор не признал данный факт.