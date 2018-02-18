«Были заняты российским «вмешательством»: Трамп объяснил бездействие ФБР в ситуации со стрельбой в школе Флориды

Сотрудники ФБР проигнорировали предупреждения о готовящемся нападении на школу в американском штате Флорида, так как были слишком заняты делом о «российском вмешательстве» в президентские выборы 2016 года. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Ранее в ФБР признали, что не отреагировали должным образом на информацию о 19-летнем стрелке. Между тем в США прошли многотысячные митинги с требованием ужесточить контроль над оружием в стране после того, как в школе Парклэнда бывший ученик расстрелял 17 человек. О скандале вокруг деятельности ФБР — в материале RT.

В ФБР так увлеклись расследованием «российского вмешательства» в американские президентские выборы 2016 года, что пропустили «сигналы» об атаке во Флориде. Об этом написал президент США Дональд Трамп в своём Twitter.

«Очень печально, что в ФБР пропустили все многочисленные сигналы о школьном стрелке во Флориде. Это неприемлемо. Они тратят слишком много времени, пытаясь доказать наличие сговора предвыборной кампании Трампа с Россией — нет никакого сговора. Вернитесь к основам и заставьте нас гордиться вами!» — отметил Трамп.

Very sad that the FBI missed all of the many signals sent out by the Florida school shooter. This is not acceptable. They are spending too much time trying to prove Russian collusion with the Trump campaign - there is no collusion. Get back to the basics and make us all proud! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 18, 2018

Напомним, 17 февраля Минюст США предъявил обвинения трём российским компаниям и 13 гражданам России по нескольким пунктам, в числе которых «вмешательство» в выборы президента в 2016 году.

В конгрессе США продолжаются независимые расследования по поводу «российского вмешательства» в выборы президента США в 2016 году. Аналогичное расследование также ведёт ФБР несмотря на то, что Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве.

Reuters

Признали ошибку

На днях в ФБР признали, что их сотрудники не отреагировали должным образом на предупреждения о «флоридском стрелке».

Знакомый Николаса Круза, впоследствии устроившего стрельбу в школе, проинформировал бюро о своих подозрениях по поводу молодого человека.

Он позвонил в ведомство и рассказал, что у Круза есть оружие, что он одержим желанием убивать людей, а также отметил его неуравновешенный характер и упомянул настораживающие сообщения в социальных сетях. Источник также подчеркнул, что Круз может устроить стрельбу в одной из школ штата.

Данные сведения, поступившие накануне стрельбы в школе Паркленда, сотрудники ФБР должны были передать в отделение, расположенное в городе Майами. Однако соответствующих мер принято не было. После этого известия губернатор штата Флорида Рик Скотт потребовал отставки директора ФБР Кристофера Рея.

«Неспособность ФБР принять меры против этого убийцы неприемлема. ФБР признала, что в прошлом месяце с ними связался человек, который призвал сообщить им о намерении Круза убить людей и о его возможности устроить стрельбу в школе», — говорится в сообщении на сайте губернатора.

Признание сотрудниками ведомства своей ошибки, подчеркнул Скотт, уже не поможет её исправить и вернуть к жизни 17 погибших.

«Люди должны быть уверены в том, что правоохранительные органы соблюдают законы. Директор ФБР должен уйти в отставку», — подчеркнул глава Флориды.

Между тем 18 февраля тысячи американцев вышли на митинги с требованием ужесточить контроль над оборотом огнестрельного оружия в стране. В частности, акция протеста прошла перед штаб-квартирой Национальной стрелковой ассоциации США (NRA) в Фэрфаксе в штате Виргиния.

В Паркленде в демонстрации приняли участие ученики школы, где произошла стрельба, их родители и преподаватели. Они держали плакаты с лозунгами: «Больше никогда», «Сделайте хоть что-то сейчас», «Не дайте погибнуть мои друзьям».

Аналогичные акции прошли в городах Форт-Лодердейле, Сент-Питерсберге, Маями-Бич и других. «Из-за нынешних законов погибли люди, которых я знала и которых никогда больше не увижу», — заявила ученица одной из школ Форта-Лодердейла Делани Тарр.

Reuters

Стрельба во флоридской школе

Трагедия в школе Паркленда на юге Флориды произошла 14 февраля. Стрельбу устроил 19-летний Николас Круз, ранее исключённый из этого учебного заведения из-за проблем с дисциплиной.

Во время нападения он активировал пожарную тревогу, из-за чего ученики стали покидать в классы и выбегать в коридор. При себе молодой человек имел противогаз и дымовые гранаты.

Жертвами нападения стали 17 человек. 12 человек убили в школе, двоих — у здания школы, одного — на улице. Ещё двое умерли в больнице. Стрелок был арестован.

Президент США Дональд Трамп, комментируя стрельбу в школе, призвал сообщать властям о случаях неустойчивого поведения студентов.

Известно, что нападавший размещал в соцсетях посты с угрозами и оружием. В частности, Круз писал, что хотел бы расстреливать людей из своей винтовки и умереть во время устроенной им бойни. По словам знакомых стрелка, молодой человек был «тихим и странным».

Позднее стрелку были предъявлены обвинения в убийстве 17 человек. Он был помещён под арест. Адвокат Говард Финкельштейн, представляющий интересы подозреваемого в массовом убийстве, заявил, что его подзащитный признает вину, если для него не будут требовать смертной казни. Соответствующее предложение он намерен представить прокурорам.

«У нас есть возможность начать оставлять это в прошлом, помочь семьям жертв насколько мы можем и начать исцеляться, как общество», — сказал юрист.

Он отметил, что молодой человек нуждался в помощи, хотя это и не может быть оправданием такого преступления.

Споры о запрете оружия в США

Каждый массовый расстрел в США сопровождается яростными спорами противников и сторонников второй поправки к Конституции США, согласно которой гражданам страны гарантируется право на свободное ношение и хранение оружия. Главным противником ограничительных мер выступает NRA — Национальная стрелковая ассоциация, а также республиканцы. Демократы, напротив, противостоят ружейному лобби.

В 2016 году с предложением ограничить права на ношение оружия после массового расстрела в ночном клубе в Орландо выступил Барак Обама, который тогда занимал пост главы Белого дома. Однако никаких мер принято не было.

Противники ужесточения законодательства в отношении оружия отмечают, что со времени принятия в 1791 году второй поправки к конституции были одобрены и многочисленные ограничения как на федеральном уровне, так и в отдельных штатах, но уровень преступности в стране остаётся стабильно высоким. Криминальные группировки используют нелегально приобретённое оружие, поэтому запретительными мерами законодатели де-факто ограничат права обычных граждан на самозащиту.