«Были вынуждены переехать»: женщина с ребёнком-инвалидом судится с паркующимся под их окнами вице-мэром

Жительница города Гусев Калининградской области Оксана Красносельская вместе с дочерью-инвалидом была вынуждена покинуть собственную квартиру и переехать к родителям. По словам женщины, у её ребёнка участились приступы эпилепсии после того, как под окнами их дома стал парковать автомобиль вице-мэр города Павел Нефёдов. Красносельская утверждает, что Нефёдов надолго оставляет машину с включённым двигателем и от выхлопных газов её дочь «задыхается». Уже после того, как между жителями дома возник спор, во дворе появился знак «Парковка». Женщина выяснила, что документ об установке знака подписывал сам чиновник. Суд признал законной парковку во дворе, однако Красносельская намерена обжаловать решение.

В городе Гусев Калининградской области суд признал законной парковку, расположенную прямо под окнами квартиры, где проживает семья с ребёнком-инвалидом. По словам собственника Оксаны Красносельской, знак «Парковка» появился во дворе по инициативе вице-мэра, который оставляет там свой автомобиль. По мнению женщины, знак установлен не по ГОСТу. В связи с этим воспитывающая больного ребёнка женщина намерена обжаловать постановление суда.

Битва за место под окнами

Как рассказала RT Оксана Красносельская, в начале 2018 года их сосед, замглавы городской администрации по вопросам ЖКХ Павел Нефёдов, стал ставить свой автомобиль под окнами её квартиры.

Известно, что у дочери Оксаны, 14-летней Насти, ДЦП и эпилепсия. Кроме того, она перенесла три операции на головном мозге.

© Оксана Красносельская

Однажды Красносельская пыталась поговорить с Нефёдовым, но ничего не добилась.

«Он такой человек, который не любит идти на компромисс. Когда я его вежливо попросила убрать машину и объяснила, что у меня непростой ребёнок, он лишь ответил: «Что хочу, то и делаю!» А потом сказал, что «будем бодаться», — рассказала она.

Спустя два дня после этого разговора во дворе появился знак «Парковка», разрешающий ставить автомобили с заездом на тротуар. Именно так всегда и парковался Нефёдов. При этом соответствующий документ об установке такого знака подписали главный архитектор города, начальник городского отдела ГИБДД и сам Нефёдов.

Таким образом, вице-мэр разрешил себе и другим автомобилистам парковаться на узкой пешеходной дорожке. Из-за машин пройти по ней стало затруднительно.

«Моя дочь не может ходить сама — она может передвигаться только на коляске. Из-за того что машины так стоят, пройти по тротуару с ней я просто не имею возможности», — рассказывает женщина.

Кроме того, по словам Красносельской, чиновник часто надолго оставляет машину с включённым двигателем.

«Поскольку машина стоит под окнами, мы вдыхаем эти выхлопные газы, а мой ребёнок задыхается. Я говорила об этом, а он лишь хамил. После того как поставили этот знак, у Насти участились приступы эпилепсии и я была вынуждена переехать к родителям. Там она стала чувствовать себя лучше», — рассказала Красносельская.

Женщина решила обратиться в суд. Ответчиками по делу выступили местные администрация, отдел полиции и управление ЖКХ.

Суд за парковку

10 декабря Гусевский городской суд Калининградской области признал установку знака законной. Теперь Красносельская намерена обжаловать это решение, поскольку, по её мнению, знак установлен не по ГОСТу.

«Мы проиграли суд. На заседании был представлен протокол собрания, на котором большинство жителей дома проголосовали за парковку. Все жильцы знали, что я буду против, потому меня на него и не позвали. Но, как собственник, я имею право голоса», — считает Красносельская.

© Оксана Красносельская

Во дворе есть ещё одна парковка, но её приходится делить с жителями другого дома. В здании, где живёт Красносельская, всего 15 квартир, и, как отметила женщина, собственников среди них мало: многие жильцы — сотрудники администрации, проживающие в доме по договору социального найма.

«Я была вынуждена переехать к родителям: когда установили знак, у дочери участились приступы. Если бы у моего ребёнка не было эпилепсии, мне бы это не мешало. Но она там задыхается!» — рассказывает женщина.

Красносельская надеется, что ситуация разрешится и ей не придётся продавать квартиру. Сейчас в ней никто не живёт, а 14-летняя Настя скучает по дому, где всё было устроено для её удобства.

«Обычный соседский спор»

Павел Нефёдов отвечать на вопросы RT отказался. В администрации Гусевского городского округа не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Между тем начальник пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков считает, что конфликт в Гусеве — это «раздутый местными блогерами соседский спор».

«Это обычный бытовой конфликт, который был вынесен с помощью блогеров чуть ли не на мировой уровень. На самом деле там крайне простая история. Есть дом, в котором живёт женщина с ребёнком, который периодически страдает эпилепсией. В этом же доме живёт сотрудник местной администрации, у которого есть Ford Mondeo какого-то лохматого года выпуска. У меня у самого машина на дизеле — они особо и не пахнут. Единственное, у таких автомобилей шумный мотор, что как раз и могло помешать женщине», — рассказал RT Лысков.

По его словам, парковка под окнами всегда была разрешена, а знак был установлен, чтобы женщина знала, что всё законно.

По мнению Лыскова, Нефёдов просто иногда — как и все автолюбители — прогревает машину.

«Это не та история, что он часами стоит под окнами с включённым двигателем. У него автомобиль неновый и недорогой, а весь конфликт — это обычный соседский спор», — считает Лысков.