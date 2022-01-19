«Были участковые и комиссия»: родители требуют наказать директора школы из-за реакции на сочинение их сына про «киллера»

В подмосковном Чехове директора одной из школ привлекли к дисциплинарному взысканию за то, что он втайне от родителей пожаловался на 13-летнего ученика в полицию. Поводом для обращения послужило школьное сочинение, в котором подросток в шутку написал, что хочет быть киллером. В итоге к семье пришла с проверкой комиссия по делам несовершеннолетних. Нарушений, как уверяют родители, проверяющие не нашли, но этот визит так потряс их сына, что он несколько дней не хотел выходить из комнаты и жаловался на головные боли.

В подмосковном Чехове родители 13-летнего Ивана Савельева (имя и фамилия изменены. — RT) хотят привлечь к ответственности представителей школьной администрации, которые сообщили в полицию, что их сын является потенциальным преступником.

На факультативном предмете «Твоя профессиональная карьера» подросток написал сочинение о том, что «хочет быть киллером», чтобы «убивать плохих людей: наркодельцов и коллекторов». Администрация школы обратилась в полицию, при этом, как утверждают родители, их об обращении в правоохранительные органы не уведомили.

В итоге, когда домой к школьнику пришли сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних, разразился скандал.

Как утверждает отец подростка Сергей Савельев (имя и фамилия изменены. — RT), этот неожиданный визит испугал всю семью, а сына вогнал в самый настоящий стресс: ребёнок несколько дней не выходил из комнаты и жаловался на головные боли.

Глава семьи написал жалобы в Рособрнадзор на действия школьной администрации, и проверка показала, что он прав.

Как сообщили RT в Рособрнадзоре, руководство школы действовало неправомерно.

«Директору МБОУ СОШ №... вынесено дисциплинарное взыскание в связи с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей, выразившимся в нарушении порядка информирования учредителя и взаимодействия с законными представителями обучающегося при конфликтной ситуации», —пояснили RT в ведомстве.

Савельевы считают, что это слишком мягкое наказание, и готовят новые жалобы.

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Неудачная шутка

Семья, в которой растёт «киллер», перебралась в Чехов из-за пандемии. Раньше они жили в Москве.

«Мы специально выбрали эту школу, её все рекомендовали как лучшую в городе. А в итоге мы оказались в очень тяжёлой ситуации», — вспоминает Сергей в беседе с RT.

По его словам, злосчастное сочинение его сын написал ещё 1 декабря. И, как говорит Сергей, к заданию мало кто из учеников отнёсся серьёзно.

«Все смеялись, старались перешутить друг друга. Девочки, например, писали, что пойдут работать феями. Ну а мой взял из кино образ современного Робин Гуда. Он сам толком даже не знал, о чём пишет, даже чем коллекторы занимаются, — поясняет мужчина. — Учительница сама прочитала сочинение перед всем классом, пригласив всех посмеяться. Нам об этом даже не сообщили, что есть какие-то опасения».

По информации Рособрнадзора, которой ведомство поделилось с RT, классный руководитель позвонила родителям только 14 декабря. Она пригласила их в школу на беседу, но Савельевы прийти отказались. В итоге преподаватель была вынуждена передать информацию о сочинении правоохранительным органам.

Однако Сергей утверждает, что визит в школу планировался 17 декабря, о чём они сразу договорились с классной руководительницей.

«Мы спокойно договорились, что придём. При этом сначала нам учительница сказала, что сама не знает причину визита к директору, мол, на месте вместе разберёмся. Потом нам сообщили, что какие-то психологические тесты надо обсудить», — говорит он.

Ребёнок пережил стресс

По данным Рособрнадзора, 16 декабря школа передала «информацию о сложившейся ситуации» в ОМВД России по городскому округу Чехов.

В тот же день в школе оперативно провели заседание совета профилактики. «На заседании присутствовал инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по городскому округу Чехов. Принято решение о проведении индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним обучающимся и общепрофилактических мероприятиях в классе. В результате мониторинга, проведённого педагогом-психологом школы, признаков деструктивного поведения у несовершеннолетнего обучающегося выявлено не было», — пояснили RT в Рособрнадзоре.

Родители утверждают, что всё это время не знали о том, что происходит.

«16-го в 13:00 мы созваниваемся со школой, подтвердить визит 17-го. Спустя четыре часа — звонок из полиции», — говорит Сергей Савельев.

По его словам, только полицейские рассказали ему о злосчастном сочинении и предупредили, что к ним придут с проверкой.

Условия жизни воображаемого «киллера» комиссия проверила 20 декабря и ничего подозрительного не увидела, говорит Савельев. Семью признали благополучной, но ребёнок из-за этого визита пережил стресс.

«Целая комиссия была, полиция, участковые. Мы раньше ничего подобного не видели. А сын после этого замкнулся в себе, не хотел выходить из комнаты, жаловался на головные боли. Не может понять, почему это произошло», — рассказывает Сергей.

Как отмечают в Рособрнадзоре, школа предложила психологическую помощь, но Савельевы от неё отказались.

«Они предложили помощь школьного психолога, не без участия которой всё это закрутилось. Конечно, я отказался», — объяснил Сергей Савельев.

RT обратился за комментариями в школу, однако в учебном заведении отказались говорить с журналистами.

Руководитель движения «Иван Чай» Элина Жгутова считает, что учителя решили перестраховаться и переложить ответственность на органы полиции, опасаясь, «как бы чего не вышло».

«Ребёнок и полиция должны крайне редко соприкасаться по жизни. Школа не должна считать, что полиция — это старший воспитатель, на которого удобно спихнуть любую проблему, не пытаясь её решить», — говорит правозащитница.

Также она отметила, что пора прекратить порочную практику, когда родители изначально лишены презумпции невиновности и у них сразу же пытаются изъять детей.

В свою очередь, Савельев считает, что и школа, и чиновники сейчас всеми силами стараются скрыть это происшествие, чтобы избежать серьёзной ответственности.

«Поразило, насколько семья беззащитна. Поэтому я начал бороться. Просто не хочу, чтобы такое повторялось», — говорит он.