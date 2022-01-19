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«Были участковые и комиссия»: родители требуют наказать директора школы из-за реакции на сочинение их сына про «киллера»
19 января 2022, 15:00 • 78 • В России
В подмосковном Чехове директора одной из школ привлекли к дисциплинарному взысканию за то, что он втайне от родителей пожаловался на 13-летнего ученика в полицию. Поводом для обращения послужило школьное сочинение, в котором подросток в шутку написал, что хочет быть киллером. В итоге к семье пришла с проверкой комиссия по делам несовершеннолетних. Нарушений, как уверяют родители, проверяющие не нашли, но этот визит так потряс их сына, что он несколько дней не хотел выходить из комнаты и жаловался на головные боли.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
В подмосковном Чехове родители 13-летнего Ивана Савельева (имя и фамилия изменены. — RT) хотят привлечь к ответственности представителей школьной администрации, которые сообщили в полицию, что их сын является потенциальным преступником.
На факультативном предмете «Твоя профессиональная карьера» подросток написал сочинение о том, что «хочет быть киллером», чтобы «убивать плохих людей: наркодельцов и коллекторов». Администрация школы обратилась в полицию, при этом, как утверждают родители, их об обращении в правоохранительные органы не уведомили.
В итоге, когда домой к школьнику пришли сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних, разразился скандал.
Как утверждает отец подростка Сергей Савельев (имя и фамилия изменены. — RT), этот неожиданный визит испугал всю семью, а сына вогнал в самый настоящий стресс: ребёнок несколько дней не выходил из комнаты и жаловался на головные боли.
Глава семьи написал жалобы в Рособрнадзор на действия школьной администрации, и проверка показала, что он прав.
Как сообщили RT в Рособрнадзоре, руководство школы действовало неправомерно.
«Директору МБОУ СОШ №... вынесено дисциплинарное взыскание в связи с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей, выразившимся в нарушении порядка информирования учредителя и взаимодействия с законными представителями обучающегося при конфликтной ситуации», —пояснили RT в ведомстве.
Савельевы считают, что это слишком мягкое наказание, и готовят новые жалобы.Также на russian.rt.com «Ситуация была незаконной»: прокуратура проверила опеку Сергиева Посада, забравшую школьницу в приют из-за фото
Неудачная шутка
Семья, в которой растёт «киллер», перебралась в Чехов из-за пандемии. Раньше они жили в Москве.
«Мы специально выбрали эту школу, её все рекомендовали как лучшую в городе. А в итоге мы оказались в очень тяжёлой ситуации», — вспоминает Сергей в беседе с RT.
По его словам, злосчастное сочинение его сын написал ещё 1 декабря. И, как говорит Сергей, к заданию мало кто из учеников отнёсся серьёзно.
По информации Рособрнадзора, которой ведомство поделилось с RT, классный руководитель позвонила родителям только 14 декабря. Она пригласила их в школу на беседу, но Савельевы прийти отказались. В итоге преподаватель была вынуждена передать информацию о сочинении правоохранительным органам.
Однако Сергей утверждает, что визит в школу планировался 17 декабря, о чём они сразу договорились с классной руководительницей.
«Мы спокойно договорились, что придём. При этом сначала нам учительница сказала, что сама не знает причину визита к директору, мол, на месте вместе разберёмся. Потом нам сообщили, что какие-то психологические тесты надо обсудить», — говорит он.
Ребёнок пережил стресс
По данным Рособрнадзора, 16 декабря школа передала «информацию о сложившейся ситуации» в ОМВД России по городскому округу Чехов.
В тот же день в школе оперативно провели заседание совета профилактики. «На заседании присутствовал инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по городскому округу Чехов. Принято решение о проведении индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним обучающимся и общепрофилактических мероприятиях в классе. В результате мониторинга, проведённого педагогом-психологом школы, признаков деструктивного поведения у несовершеннолетнего обучающегося выявлено не было», — пояснили RT в Рособрнадзоре.
Родители утверждают, что всё это время не знали о том, что происходит.
«16-го в 13:00 мы созваниваемся со школой, подтвердить визит 17-го. Спустя четыре часа — звонок из полиции», — говорит Сергей Савельев.
По его словам, только полицейские рассказали ему о злосчастном сочинении и предупредили, что к ним придут с проверкой.
Условия жизни воображаемого «киллера» комиссия проверила 20 декабря и ничего подозрительного не увидела, говорит Савельев. Семью признали благополучной, но ребёнок из-за этого визита пережил стресс.
Как отмечают в Рособрнадзоре, школа предложила психологическую помощь, но Савельевы от неё отказались.
«Они предложили помощь школьного психолога, не без участия которой всё это закрутилось. Конечно, я отказался», — объяснил Сергей Савельев.
RT обратился за комментариями в школу, однако в учебном заведении отказались говорить с журналистами.
Руководитель движения «Иван Чай» Элина Жгутова считает, что учителя решили перестраховаться и переложить ответственность на органы полиции, опасаясь, «как бы чего не вышло».
«Ребёнок и полиция должны крайне редко соприкасаться по жизни. Школа не должна считать, что полиция — это старший воспитатель, на которого удобно спихнуть любую проблему, не пытаясь её решить», — говорит правозащитница.
Также она отметила, что пора прекратить порочную практику, когда родители изначально лишены презумпции невиновности и у них сразу же пытаются изъять детей.
В свою очередь, Савельев считает, что и школа, и чиновники сейчас всеми силами стараются скрыть это происшествие, чтобы избежать серьёзной ответственности.
«Поразило, насколько семья беззащитна. Поэтому я начал бороться. Просто не хочу, чтобы такое повторялось», — говорит он.
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